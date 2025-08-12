Con la stagione estiva e l’aumento delle temperature, le giornate trascorse all’aria aperta diventano un’abitudine sempre più frequente. Lontani dalla routine lavorativa e dagli abiti formali, molti scelgono di indossare costumi e abiti leggeri e lasciarsi coccolare dai raggi del sole, approfittando dei momenti liberi per rilassarsi. In questo contesto, l’aspetto della pelle cambia: appare più luminosa, leggermente lucida e con un tono più caldo, complice l’azione dell’acqua clorata e della luce naturale. Proprio questa immagine, una pelle dall’effetto bagnato, liscia e luminosa, ha dato vita a una delle tendenze beauty dell’estate: il look Poolside skin, ovvero «pelle da bordo piscina».

Cos’è la Poolside Skin

Per Poolside Skin si intende un effetto che richiama alla mente le sensazioni delle vacanze: la luce che riflette sulla pelle ancora umida, il calore del sole sulla cute idratata, la brezza leggera che accarezza il corpo. Un’immagine precisa, immediata, che riesce a trasformarsi in un’ispirazione per chi desidera ottenere un incarnato radioso anche lontano dalla spiaggia. La pelle effetto piscina si distingue per la sua texture levigata, visibilmente idratata e con un aspetto quasi lucente. A differenza di altre tendenze simili, come quella della «pelle di vetro» o dell’effetto «glazed», questa proposta risulta meno costruita e più naturale. È il risultato di una bellezza spontanea, che nasce dal contatto con l’acqua e dalla cura dell’idratazione, con in più quel tocco dorato che il sole lascia dopo qualche ora all’aperto.

L’idratazione è fondamentale

Chiunque abbia passato un pomeriggio a bordo piscina conosce bene questa sensazione: la pelle rimane lucida ma non grassa, morbida al tatto, visivamente elastica. È proprio da lì che nasce l’idea di riprodurre questa condizione anche in ambienti urbani o lontani dalla vacanza, con gesti semplici e pochi prodotti mirati. L’elemento essenziale per ottenere il risultato è l’idratazione. Una pelle ben nutrita, infatti, riflette meglio la luce e appare subito più vitale. Idratare significa restituire alla cute l’acqua persa durante la giornata e creare una base perfetta per qualsiasi altro intervento. Il primo passo è quindi l’applicazione regolare di una crema corposa sia sul viso che sul corpo, che agisca come barriera contro la disidratazione e, allo stesso tempo, conferisca un aspetto sano e compatto.

Il tocco in più per la Poolside Skin

Chi desidera intensificare l’effetto può ricorrere a soluzioni che aggiungono un velo di colore dorato alla pelle, senza esporla direttamente al sole. Queste formule, spesso modulabili, permettono di raggiungere un tono più caldo e omogeneo, avvicinandosi ancora di più al risultato tipico delle giornate trascorse all’aperto. In alternativa, è possibile puntare su prodotti che illuminano delicatamente le zone chiave del corpo come spalle, clavicole e gambe, esaltando la naturalezza dell’incarnato senza bisogno di pigmenti intensi. Un ulteriore accorgimento, utile soprattutto quando si utilizzano texture ricche o colorate, è prestare attenzione all’applicazione: meglio distribuire il prodotto in strati sottili e uniformi, evitando accumuli che potrebbero causare disomogeneità o trasferimenti sui tessuti. Lasciare asciugare bene prima di vestirsi è un’altra buona abitudine, utile a garantire un risultato pulito e duraturo.

La «pelle da bordo piscina» solo con le creme

Chi preferisce un approccio più soft, può ottenere un effetto simile semplicemente usando creme idratanti luminose o oli leggeri, capaci di riflettere la luce e rendere la pelle immediatamente più radiosa. L’importante è partire da una base ben curata: pelle esfoliata, nutrita e libera da secchezze. Non va dimenticata, infine, la protezione solare. Anche se l’obiettivo è una pelle luminosa, l’esposizione ai raggi UV va sempre affrontata con le dovute precauzioni. Esistono soluzioni che uniscono protezione e luminosità, consentendo di esaltare l’effetto glow senza rinunciare alla sicurezza.