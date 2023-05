S e sei per la praticità, il solare viso e corpo è la soluzione giusta per te. Anzi, ci sono prodotti "universali": per bambini, per sportivi, per chi ha la barba ecc. Guarda la nostra selezione

Ma il solare corpo va bene per il viso? Quante volte te lo sarai chiesto, curiosando tra gli scaffali di farmacie e supermercati prima di acquistare una protezione SPF. Ebbene, la risposta è sì: la protezione anti UV per il corpo può essere usata anche sul viso. I filtri solari sono gli stessi. Ciò che cambia è la texture del prodotto: più fluida per il corpo, più corposa per il viso, a meno che non sia formulata appositamente per la pelle grassa, e quindi contiene agenti seboassorbenti. Sul corpo deve, infatti, distribuirsi con facilità date le ampie zone.

Inoltre, la protezione specifica per il viso è ricca di ingredienti specifici anti invecchiamento per ritardare la comparsa delle rughe o controllare la formazione di macchie e discromie. Infatti, un'idea è usare il prodotto per il viso anche sul décolleté.

Nulla vieta, quindi, di usare sul viso il prodotto solare per il corpo, fatta eccezione per gli oli abbronzanti che, avendo una texture grassa, possono risultare un po' pesanti per il viso. L'ideale per il doppio uso - viso e corpo - è il latte o lo spray solare, che non ungono né risultano appiccicosi.

Spray Solare di Avène

Una protezione anti UVA e UVB, fluida e leggera, molto versatile. Si può applicare sia sul corpo che sul viso senza timore di ungersi. Contiene provitamina E (pre-tocoferil), un antiossidante, protegge le cellule dai radicali liberi. Con Spf 50+.

Spray solare, Avène (26,90 euro in farmacia).

Latte solare di Equilibra

La sua consistenza in latte lo rende ideale anche per il viso, poiché non unge. Contiene aloe vera al 40% per lenire la pelle sotto il sole. Il mix di oli e burri vegetali (olio di argan, olio di cocco e burro di karité) idrata. La vtamina E neutralizza i radicali liberi prodotti dall'esposizione solare. Con Spf 20.

Aloe Latte solare, Equilibra (15,50 euro).

Una formula eco-compatibile che non inquina i mari. Oltre ai filtri UV, contiene un principio attivo particolarmente lenitivo. Si tratta del sensamone P5 e si ispira al meccanismo di difesa dell’anemone di mare per contrastare la risposta infiammatoria allo stress da esposizione solare. Texture in crema, SPF 15.

Crema solare protettiva viso e corpo, Collistar (36 euro).

Protect & dry touch di Nivea

Grazie alla sua texture asciutta, si assorbe rapidamente senza lasciare residui. E per questo è adatto per chi fa sport sotto il sole. Resiste al sudore e all'acqua. La sua presa ergonomica lo rende ideale per l'uso con le mani bagnate. Con Spf 30.

Protect & Dry Touch, Nivea Sun (19 euro).

Airgel di Heliocare

Grazie alla sua texture in schiuma può essere usato per le zone pilifere, come ad esempio il dorso o il volto coperto dalla barba. Contiene Fernblock®+, un attivo brevettato di origine naturale che protegge la pelle dagli effetti dannosi dell’esposizione al sole, perchè aumenta la capacità della cute di resistere alle scottature, e riduce gli effetti dell’invecchiamento. Con Spf 50.

Airgel, protezione solare, Heliocare (29 euro in farmacia).

Si vaporizza facilmente da tutte le direzioni, compresa la schiena che di solito è difficile da proteggere da soli. La texture è leggerissima e protegge dal sole anche se la pelle è bagnata. Con Spf 30.

Spray solare, protezione invisibile, Solarium Sea Lover (24 euro in salone).

Protet Kids, spray bambino di A-Derma

Oltre a proteggere dal sole, rafforza la delicata barriera cutanea che nei bambini è in formazione. Il merito è dell'olio di Avena Rhealba unito al Barriestolide®, un brevetto A-Derma che funge da effetto scudo contro le aggressioni ambientali. Con Spf 50+.

Protet Kids, spray bambino, A-Derma (25,90 euro in farmacia).

Réponse Soleil di Matis

Una protezione anti UV dall'azione anti età per il corpo, ma che può essere usata anche sul viso. Contiene Antileukine® 6, estratto dall’alga che completa l’azione dei filtri solari, poiché agisce nel cuore delle cellule, proteggendo così il DNA cellulare. Con Spf 30.

Réponse Soleil, latte solare, Matis (39 euro in salone).

Sun di Biomolecular Diagnostic

Contrasta l'invecchiamento del viso e del corpo SPF grazie a un pool di antiossidanti (coenzima Q10, vitamina E, achillea avena melatonin complex). L'acido ialuronico idrata e l'olio di nocciola nutre la pelle. Con Spf 50.

Sun, spray solare anti age, Biomolecular Diagnostic (19 euro su Healthypromoter.com).

Crema solare di Dermolab

Ha una texture vellutata e non grassa che aiuta a mantenere la pelle levigata, elastica e tonica. In formato travel size da 50 ml ideale per i week end fuori porta.

Crema solare di Dermolab (5,90 euro).

