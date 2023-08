5 trucchi per avere labbra morbide e idratate, anche nei periodi più caldi

C ome fare per avere labbra sempre ben idratate, sane e morbide anche con le alte temperature estive? Ecco qualche consiglio da provare subito per garantirsi una bocca al top

Sole, aria condizionata, mancanza di idratazione, quel piacevole venticello in riva al mare che ci rinfresca. I fattori che possono influire sulla bellezza e la salute delle nostre labbra durante la stagione calda sono davvero molti e tutti, molto spesso, sottovalutati. Il risultato? Labbra secche, che si spezzano e prive della loro morbidezza naturale.

Ma come fare, quindi, per preservare le labbra dagli agenti esterni tipici dell’estate e permettergli di mantenersi sane, ben idratate e morbide a sia alla vista che al tatto? Semplicemente seguendo qualche piccolo accorgimento di salute e bellezza in grado di mantenere le labbra sempre al top e piene di benessere.

Perché si seccano le labbra in estate

In estate la secchezza delle labbra è un fastidioso inestetismo che si presenta regolarmente. I fattori che lo provocano sono diversi e spesso sono legati a fattori ambientali. A provocare le labbra secche e screpolate, infatti, possono concorrere agenti esterni come il vento, le temperature elevate, la secchezza degli ambienti in cui viene accesa l’aria condizionata e una lunga esposizione al sole. Questi fattori, infatti, provocano un forte stress alle labbra, che sono formate da una pelle sottile e che quindi si screpola facilmente.

Che vitamina manca quando si seccano le labbra

La secchezza delle labbra può essere anche causata dalla carenza di vitamine. In particolare, le labbra screpolate possono essere causate dalla carenza di vitamine del gruppo B. Un burro cacao altamente idratante può porre rimedio a questa situazione, ma è bene anche arricchire la dieta con frutta e verdura di stagione: in questo modo si assumeranno sali minerali e vitamine preziose per combattere questo fastidioso inestetismo.

Protezione ai massimi livelli

La prima regola per garantire alle proprie labbra il massimo grado di salute, evitando che si secchino o che si rompano a causa degli agenti esterni con cui entrano in contatto durante la bella stagione, è senza dubbio la protezione. Come? Portando sempre con voi un burro cacao. L’alleato numero uno per la cura delle labbra poiché gli permette di mantenersi sempre ben idratate e di schermarsi contro ogni possibile attacco esterno. E in estate sono davvero molti, dal sole al vento, dall’acqua salata del mare alla disidratazione.

Per ottenere il risultato sperato, poi, optate per dei burro cacao senza profumi, naturali e meglio se con ingredienti come l’aloe vera, dal potere disinfiammante ed emolliente. Applicandoli più volte nel corso della giornata.

Stessa cosa vale per i rossetti. Se siete solite usarli, meglio scegliere dei prodotti con un alto potere idratante. Un aiuto in più senza perdere nemmeno un dettaglio del vostro stile.

Burro di karitè, che alleato di bellezza

Se come detto, la prima cosa dare fare per avere labbra sempre morbide e sane è quella di idratarle e proteggerle, allora non si può tralasciare di dire che un amico davvero eccezionale per il corpo è il burro di karitè.

Un prodotto da avere sempre con sé nella propria beauty bag poiché ricchissimo di proprietà idratanti, lenitive, cicatrizzanti e antinfiammatorie. In grado di preservare la salute delle labbra, proteggendole e intervenendo in modo efficace in caso si scottature, lesioni, piccoli tagli, ecc. Riportando le vostre labbra al loro naturale benessere.

Protezione solare per le labbra

E parlando di labbra, sole e cura della parte non si può non ricordare l’importanza della protezione solare. Sì, anche per le loro! Le scottature, infatti non sono prerogativa della pelle, ma possono interessare anche questa delicatissima parte del corpo.

Ecco perché risulta quanto mai fondamentale proteggere le labbra con un prodotto apposito, che abbia un fattore SPF alto, non meno di 30, da utilizzare sia durante le vostre giornate in spiaggia o in piscina, sia in città. Optando per una crema o lipstick solare adatta a proteggere la parte durante tutta la stagione estiva e oltre. Ricordandosi che per garantirvi la massima efficacia dovrete riapplicare il prodotto ogni volta che entrate e/o uscite dall’acqua, evitando che le vostre labbra soffrano a causa del sole, seccandosi.

Idratazione

Regola base di salute e benessere e consiglio di fondamentale importanza per mantenere sane e morbide le vostre labbra è quello di idratarsi. Il corpo, infatti, è fatto per la maggior parte di acqua ed è importate mantenere i livelli di liquidi sempre regolari e adeguati.

Come? Bevendo non meno di due litri al giorno di acqua (e aumentando questa dose a seconda delle necessità). In modo constante e distribuendo la quantità liquidi necessaria durante tutto l’arco della giornata, in modo da non lasciare momenti di poca idratazione al corpo. Così facendo, garantirete all’organismo interno e alle vostre labbra una corretta idratazione, utile per restare in salute e piene di benessere.

Allo stesso modo anche l’alimentazione è utilissima per avere labbra sempre morbide e ben idratate. Optando per alimenti ricchi di acqua, in primis frutta e verdura e meglio se di stagione, evitando o limitando i cibi ricchi di sale. Nemici dell’idratazione.

Scrub per labbra al top

Infine, per labbra sempre in perfetta salute, ecco il rimedio che non vi aspettavate (forse), ovvero lo scrub. Anche le labbra, infatti, necessitano di essere ripulite dalle cellule morte e con uno scrub mirato delicato e ben fatto, è possibile eliminare dalle stesse eventuali pellicine, impurità, ecc.

Levigandole in modo profondo ma gentile, riattivando il microcircolo della parte e permettendo ai prodotti che utilizzerete per prendervene cura di agire più efficacemente. Penetrando e idratando le labbra a fondo e in modo duraturo.

Non vi resta che provare subito questi semplici rimedi e alleati di benessere e bellezza. Per garantirvi labbra sempre morbide, idratate alla perfezione e sane. Sia con la bella stagione, sia quando questa inizierà a cambiare portando con sé nuove opportunità e nuovi consigli di bellezza per la cura del vostro corpo.

Cosa mettere sul labbro scottato

Esporsi al sole per molte ore può far sì che le labbra si scottino; per questo motivo è consigliabile prevenire le scottature utilizzando stick labbra contenenti filtri protettivi. Se non ci avete pensato e le vostre labbra ora risultano ustionate, niente paura: in commercio esistono prodotti specifici per curarle. In farmacia o in parafarmacia potete trovare balsami labbra in stick, crema o lozione, da applicare sulle labbra scottate. Solitamente questi prodotti sono a base di burro di karitè, acido ialuronico, cera d’api, olio di jojoba o tea tree oil. Questi estratti naturali sono altamente efficaci perché agiscono sull’ustione accelerando il processo di riparazione della pelle danneggiata.

Miele sulle labbra

Il miele è un prezioso alleato contro la secchezza delle labbra. Questo prodotto naturale, infatti, ha potenti proprietà antibatteriche ed emollienti che consentono alla pelle delle labbra di rigenerarsi e di rimarginare i dolorosi taglietti. Sarà sufficiente stenderne sulle labbra una piccola quantità, 2/3 volte al giorno con costanza, e nel giro di pochi giorni noterete dei significativi miglioramenti.