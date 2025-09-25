Nel corso del tempo le abbiamo portate un po’ in tutti i modi. Sottilissime ad ali di gabbiano, folte, scurite, decolorate, tatuate… ma come porteremo le sopracciglia questo autunno? I trend cercano l’effetto morbido e naturale, ma guai a pensare che per questo basti semplicemente dimenticarsi di averle. Al contrario il risultato va ottenuto in modo studiato, con cura e attenzione alla giusta brow-care. E poi, ovviamente, dovrai scegliere la forma giusta per il tuo viso, che si adatti ai tuoi lineamenti con armonia.

Sopracciglia laminate

Quello delle sopracciglia laminate è un trend che resiste al tempo e che piace anche alle giovani donne della Gen Z. Pettinate e fissate verso l’alto con gel e cere continuano ad essere di tendenza anche questo autunno. L’evoluzione sta però nello styling che si fa più soft e naturale. Dovrai evitare che l’effetto spazzolato sia troppo artificioso e assecondare invece la loro forma naturale. All’occorrenza puoi rimpolparle con penne a effetto pelo.

Straight brows

Le straight brows sono caratterizzate da una linea orizzontale quasi priva di arco. Queste donano allo sguardo un’aria dolce, giovane e armoniosa e creano un naturale effetto lifting. Tale forma, resa popolare dalle tendenze beauty coreane, ha la capacità di rendere i lineamenti più delicati e di ammorbidire anche i tratti più marcati. A differenza delle sopracciglia arcuate, il loro punto di forza è la naturalezza e il minimalismo.

Slit brows

Se ti senti in vena di osare e di dimostrare tutta la tua audacia, allora dovresti provare le slit brows. Nate negli anni ’80 e ’90 come segno distintivo della cultura hip hop e street, oggi sono tornate di tendenza come dettaglio estetico grintoso e anticonformista. Le sopracciglia sono attraversate da uno o più piccoli taglietti verticali lungo l’arcata, ottenuti solitamente rasando una sottile linea di peli. Un dettaglio da vera baddie, che non ti farà passare inosservata.

Micro-sculpted

Le sopracciglia micro-sculpted sono sottili e definite, un revival raffinato delle skinny brows anni ’90, ma reinterpretato in chiave moderna. La loro forma è curata con precisione millimetrica, spesso con l’aiuto di pinzette e make-up correttivo, per ottenere una linea snella ma armoniosa, che non indurisca lo sguardo. Rispetto al passato, l’effetto non è eccessivamente drastico: l’idea è quella di una scultura delicata, capace di incorniciare il viso con eleganza, lasciando un tocco minimal chic.

Lasciate al naturale ma sempre curate

La tendenza in generale è comunque quella di un ritorno alla naturalezza dopo che per tanto tempo si è cercato invece un effetto artificiale. Gli archi grafici e definiti lasciano spazio a sopracciglia piene e morbide. L’obiettivo non deve essere quello di stravolgere la loro forma ma valorizzarla con ritocchi dove necessario e interventi studiati per aprire lo sguardo. Il tutto deve sembrare molto spontaneo ma allo stesso tempo curato e non casuale.

Non dimenticare la brow care routine

Perché le tue sopracciglia siano perfette, necessitano della stessa cura e attenzione che dedichi alla pelle, alle unghie e ai capelli. Il pelo deve essere nutrito e rinforzato grazie a sieri ricchi di provitamina B5 e a oli nutrienti e rimpolpanti. Quando ti strucchi non dimenticare di spazzolarle con uno scovolino per rimuovere alla perfezione eventuali residui di trucco. Al momento del make-up invece definisci i contorni con una matita o una pomade leggera, sfumando bene per un effetto naturale, e fissa tutto con un gel trasparente o colorato. Così appariranno ordinate, curate e valorizzate.