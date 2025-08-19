La french manicure è un grande classico che non passa mai di moda, e che nel tempo ha subito evoluzioni e rivoluzioni: foggy, colorata, con nail art, inversa… Ma come fare allora per rinnovare uno stile che si è già prestato ai cambiamenti, mantenendo la sua essenza chic ma senza che sembri scontato e già visto? In questa impresa ti viene in aiuto Kylie Jenner, una che di manicure se ne intende parecchio, sfoggiando la sua ipnotica Twisted French. Uno stile che ti lascerà incantata e anche tu non potrai fare a meno di provarlo questa estate.

Cos’è la Twisted French

È stata la nail artist Zola Ganzorigt a creare la Twisted French per Kylie Jenner. La manicure consiste in sottili linee bianche e nere che si alternano sulla lunetta superiore dell’unghia seguendone la curvatura. Uno stile che ricorda quello degli anni Sessanta, e che conserva tutta l’eleganza della versione originaria ma con un tocco imprevisto e giocoso.

Quando sceglierla

Se ti piacciono le atmosfere chic e retro, la Twisted French manicure è quella che fa per te. È elegante e giocosa allo stesso tempo, e non manca un pizzico di audacia: non a caso è stata Kylie Jenner a sceglierla. Con quelle righe ipnotiche bianche e nere sarà impossibile distogliere lo sguardo dalle tue mani, perciò assicurati che siano curate alla perfezione. Questo significa: niente unghie trascurate, pellicine o cuticole, sì a pelle liscia e morbida e anelli che impreziosiscano le dita.

Come ricreare lo stile di Kylie Jenner

Ricreare la Twisted French non è difficile e, se hai un pizzico di manualità, puoi realizzarla da sola senza problemi. Prima di tutto rimuovi le cuticole e lima l’unghia per creare una mandorla di lunghezza media, come quella di Kylie Jenner. Applica alcuni strati di smalto, scegliendo quello rosa chiarissimo che probabilmente usi sempre per la french. Poi è la volta dello smalto bianco, da applicare su tutta la lunetta superiore come fai di solito. A questo punto munisciti di un pennellino sottilissimo, e utilizzalo per realizzare su ogni unghia due linee sottili con lo smalto nero, in modo da creare l’alternanza con il bianco. È un passaggio che richiede delicatezza e precisione, ma non è difficile da portare a termine con un buon risultato. Finisci con il top coat e il gioco è fatto.

Come abbinare la Twisted French al tuo look

Kylie Jenner abbina la sua Twisted French a un abito con fantasia vichy bianca e nera. Riproporre l’abbinamento dei colori anche nell’outfit è una scelta vincente e che ti permette di andare sul sicuro. Ad esempio puoi indossare una tshirt bianca e pantaloni neri, oppure è perfetto anche un vestito a pois. In alternativa puoi scegliere il rosso per un abito dalle linee retrò. Stampe con motivi geometrici e dettagli metallici saranno un modo per valorizzare ulteriormente il tuo smalto. Si adatta sia a un abbigliamento sofisticato che a uno più sbarazzino, ma non dimenticare di aggiungere sempre un tocco di creatività così da valorizzare il design unico delle tue unghie.

