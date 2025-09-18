Sempre attenta alle tendenze, soprattutto se si parla di unghie, Rosalìa non poteva certo farsi sfuggire una delle più calde di stagione. Nei giorni scorsi ha sfoggiato una manicure perlata che si rivela una scelta perfetta per l’autunno perché è brillante, luminosa ed elegante ma anche abbastanza sobria da essere sfoggiata nella vita quotidiana. Anche stavolta la cantante ha fatto centro e seguire il suo esempio potrebbe essere un’ottima idea.

La manicure perlata di Rosalìa

Amante delle lunghezze XXL, Rosalìa stavolta ha scelto di accorciare le unghie e dare una forma a mandrola. Lo smalto bianco perlato le avvolge delicatamente, riflettendo i bagliori di luce. La cantante ha sfoggiato questo stile agli US Open, in perfetto mood tenniscore e aprendo ufficialmente una stagione all’insegna dell’eleganza minimal.

Effetto clean girl

Lo smalto perlato sfoggiato da Rosalìa è un alleato formidabile se quello che cerchi e un effetto clean girl, perché regala alle unghie un aspetto fresco, luminoso e raffinato senza risultare mai eccessivo. La sua finitura leggermente iridescente cattura la luce con discrezione, esaltando la naturale bellezza delle mani e trasmettendo un’idea di cura e pulizia impeccabile. È una scelta versatile che incarna alla perfezione un’estetica semplice ma allo stesso tempo ricercata.

Come realizzare lo stile

Per ricreare la manicure di Rosalìa dovrai partire dalla cura delle unghie. Questo non significa solo eliminare le cuticole con attenzione e dare all’unghia la forma a mandorla con la lima, ma assicurarti che sia forte e sana. Per questo dovrai partire dall’alimentazione, con il giusto apporto di vitamine e minerali senza dimenticare il collagene. Per ottenere l’effetto perlato dovrai stendere con attenzione sull’unghia uno o più strati di smalto (a seconda della coprenza che desideri) e terminare con un top coat. In alternativa puoi scegliere delle polveri da applicare su uno smalto ancora leggermente appiccicoso per ottenere una finitura più marcata.

Personalizzala come vuoi

Il colore scelto da Rosalìa per la sua manicure è il bianco. Questa soluzione è perfetta per un look che sia discreto ed elegante e che costituisca un’alternativa al nude. Ciò però non significa che sia l’unica possibilità. Puoi puntare su un beige, delicato e luminoso, oppure su un romantico rosa. Puoi anche amplificare l’effetto aggiungendo perle decorative o strass su una o due unghie, oppure piccolissime nail art. L’importante è mantenere sempre il giusto equilibrio tra minimalismo e personalità.

Quando scegliere la manicure perlata

La manicure perlata che ha sfoggiato Rosalìa è una perfetta alternativa agli smalti lattiginosi e ai nude. Una scelta adatta a tutte le stagioni, ma particolarmente di tendenza in questo autunno che sta per arrivare. Inoltre è estremamente versatile è elegante e sofisticata per eventi formali, ma può anche essere più casual e delicata per tutti i giorni. Si sposa bene con outfit ispirati agli anni Ottanta e Novanta e in abbinamento a colori pastello.

