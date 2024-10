In ogni periodo dell’anno la pelle del viso è messa a dura prova. In estate la minaccia principale è l’esposizione al sole; nei cambi di stagione ci pensano gli sbalzi di temperatura. D’inverno sono il freddo, il vento e la variabilità degli agenti atmosferici i fattori “aggressivi” per la pelle, a cui si aggiunge il riscaldamento negli ambienti chiusi. Per 365 giorni all’anno, poi, lo smog e lo stress quotidiano contribuiscono ad assottigliare il film idrolipidico cutaneo, ovvero quel fisiologico strato quasi impercettibile di grasso che ricopre e protegge tutto il corpo, rendendo la pelle più secca, sensibile e meno elastica.

Ogni tipo pelle è “a rischio”, ma a risentirne di più sono le persone con una pelle disidratata e fragile, reattiva e matura, quindi più vulnerabile e soggetta a irritazioni e arrossamenti, perdita di compattezza e di luminosità.

Ma c’è una buona notizia: la barriera cutanea, ovvero il naturale scudo protettivo della pelle, si può riparare, rinforzare e soprattutto si può difendere dagli agenti esterni. E per ottenere risultati efficaci soddisfacenti, bastano davvero poche e semplici mosse.

Stile di vita sano: le best practice

Adottare abitudini e mantenere uno stile di vita sano contribuisce a prevenire il deterioramento cutaneo. Le best practice raccomandate da tutti gli esperti sono chiare:

eliminare o almeno limitare il più possibile il fumo

non esporsi ai raggi UV senza un’adeguata protezione (anche in autunno e in inverno!)

bere almeno 2 litri d’acqua al giorno

utilizzare umidificatori d’ambiente

detergere il viso mattina e sera

mangiare tanta frutta e verdura, ricca di antiossidanti (vitamina C ed E); assumere alimenti ricchi di omega 3 (pesci dei mari freddi, olio e semi di lino) e omega 6 (oli di borragine, olio di vinaccioli, frutta secca e legumi). Se necessario, integrare la dieta con una dose aggiuntiva di acidi grassi omega 3 e 6.

Il boost per migliorare la pelle secca

La marcia in più per le pelli secche e sensibili è una formula 100% naturale, senza siliconi né oli minerali. Si chiama Ceramide Barrier Oil Serum ed è lʼultima novità skincare di Freshly Cosmetics.

L’olio viso contiene innanzi tutto ceramide bioidentiche, un componente presente anche nel nostro organismo e che rappresenta circa il 50% dei lipidi che compongono la barriera cutanea (insieme al colesterolo e agli acidi grassi). Con l’età le ceramidi si perdono, sia in quantità sia in qualità, è per questo è importante reintegrarle utilizzando prodotti che le contengono.

Quest’olio è ricco di ceramidi bioidentiche, ovvero ceramidi NP, quelle più abbondanti nella pelle e per questo chiamate bioidentiche. Inoltre, il Ceramide Barrier Oil Serum di Freshly contiene l’ectoina, che ha la capacità di ridurre lo stress cellulare e lo scualane che è un componente naturale della pelle che funge da emolliente e ricostituente del sebo.

Tra gli olii, contiene l’olio di babassu biologico, un supernutriente, quello di lino, che riduce la comparsa di linee sottili e leviga le rughe, l’olio di onagra, una fonte di acidi grassi insaturi, l’olio di cumino nero, con proprietà antibatteriche e antinfiammorie e l’olio di rosa mosqueta, che stimola la produzione di collagene.

Caratterizzato da un profumo naturale con note di lampone, ribes nero e pera e un fondo di violetta e muschio, Ceramide Barrier Oil Serum è un concentrato di ingredienti che oltre a migliorare il funzionamento della barriera cutanea, regalano anche un momento di relax istantaneo.

Se utilizzato regolarmente, il prodotto idrata in profondità e contrasta rossori e irritazioni tipici di una pelle secca con una barriera cutanea indebolita. In più, neutralizza i radicali liberi e protegge dallo stress ossidativo, quindi riduce gli effetti dell’invecchiamento. Il risultato sarà una pelle morbida e lenita, ma anche luminosa e compatta.

Come si usa: 2 step e 1 tip