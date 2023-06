S i usano prima e dopo il sole (mai durante). Per abbronzarsi meglio, ma anche per prevenire le scottature. Guida alla scelta di una prodotto "chicca" nel beauty case per il mare

Gli attivatori di melanina sono i prodotti ideali per un'abbronzatura uniforme e duratura. Funzionano perché contengono ingredienti specifici che stimolano i melanociti, le cellule che producono melanina, appunto, a lavorare di più. Uno di questi è la tirosina (da non confondere con l'ormone tiroideo tiroxina) che è un aminoacido considerato un precursore della melanogenesi. Sono cosmetici ritenuti sicuri poiché i principi attivi "acceleratori" di abbronzatura mimano il comportamento delle cellule responsabili del colorito. Per questo motivo non vanno confusi con gli autoabbronzanti che invece colorano superficialmente la cute.

Come si usano gli attivatori di abbronzatura

Si applicano prima e dopo l'esposizione solare, mai sotto il sole poiché non contengono filtri solari. Al massimo possono fungere da "base" della protezione solare, ad esempio si può applicare l'attivatore di abbronzatura prima di raggiungere la spiaggia se ci aspetta un viaggio non poi così breve. L'ideale è applicarli almeno una settimana prima delle vacanze.

Per chi sono indicati

Per tutti i tipi di pelle, sia per i fototipi chiari che hanno bisogno di preparare la pelle al sole per prevenire, che per coloro che desiderano ottenere un’abbronzatura più intensa.

Il consiglio in più? Ideali su tutto il corpo, evitali sul viso se stai seguendo una terapia antimacchia: rischieresti di vanificare i risultati, e poi potresti aumentare la produzione disomogenea di melanina, proprio ciò che vuoi evitare se tendi alle macchie sul viso.

Guarda la nostra selezione sugli attivatori di melanina.

ExtenderBronze di Rougj+

Rende l’abbronzatura più bella e duratura. Il segreto è nel Ronacarebronzyl, un principio attivo brevettato che stimola la melanina anche in assenza di sole. Contiene burro di karité, idratante ed emolliente. L'olio di mandorle dolci, ricco di vitamina A-E-D, migliora l'elasticità della pelle.

Rougj+ (12,90 euro in farmacia).

Pre & Dopo Sole di Clinians

Latte idratante con attivatore di melanina, che può essere usato prima e dopo l'esposizione solare. Mai sotto il sole perché non contiene filtri solari, a meno che non venga aggiunto a un protettivo con con SPF.

Clinians (7,80 euro).

Attivatore abbronzatura di Lovrén

Double Sun è un attivatore melaninico che accelera l'abbronzatura grazie a un complesso specifico a base di tirosina. Gli oli naturali, come ad esempio l'olio di zucca, ristabilisce la barriera cutanea.

Lovrén (14,90 in farmacia).

Darling Tan Activator

Un trattamento viso e corpo per preparare la pelle prima e durante l’esposizione solare. Grazie all'aloe vera e alla calendula, idrata e lenisce. La tirosina, invece, stimola la naturale produzione di melanina, aiutando la pelle a rinforzare le proprie difese naturali.

Darling (37 euro).

Attivatore di abbronzatura di Lafarmaciapunto

Prepara la pelle nei giorni precedenti all'esposizione solare. In più, nei giorni successivi accelera e promuove un colorito uniforme che dura a lungo.

Lafarmaciapunto (19,90 euro in farmacia).

Golden Tan Maximizer di Lancaster

Un doposole prolungatore di abbronzatura (sino a 1 mese) formulato con l'85% di ingredienti di origine naturale. Inoltre, ristabilisce la barriera idrolipidica alterata dal sole.

Lancaster (39 euro).

Tan Booster di Diego Dalla Palma

Un gel fresco, non unto, che intensifica, velocizza e prolunga l’abbronzatura. È arricchito con micro perle riflettenti che illuminano la pelle.

Diego Dalla Palma (26,90 euro).

Attivatore di abbronzatura di Pupa

Applicato quotidianamente nei giorni precedenti l’esposizione, prepara la pelle all’abbronzatura, uniformando l’incarnato. Contiene burro di karité per prevenire la desquamazione.

Pupa (25 euro).

UV-Bronze di Filorga

Un doposole stimolatore di abbronzatura che lenisce e ammorbidisce la pelle, grazie a 4 oli anti-età (argan, avocado, albicocca, mandorle dolci). Riduce i rossori e i fastidi cutanei e protegge la pelle dallo stress ossidativo Filorga (30 euro in farmacia e profumerie Marionnaud).

Sun Soul di Confort Zone

Una crema gel viso e corpo dalla texture fresca che aiuta a preparare, intensificare e prolungare l’abbronzatura. Contiene un peptide biomimetico che attiva e mima i meccanismi naturali di protezione e riparazione del DNA. Confort Zone (22 euro).