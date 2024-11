L’assunto di partenza è pressoché elementare: disidratarsi significa invecchiare. Da qui, anche la soluzione potrebbe sembrare semplice, almeno apparentemente: per ridurre o rallentare il processo di invecchiamento cutaneo, basta fornire idratazione e nutrimento alla pelle. Ma come?

Si può rallentare l’invecchiamento cutaneo?

Mettere a punto prodotti innovativi, efficaci e sicuri, per la cura della pelle richiede un lungo e complesso lavoro di ricerca e sviluppo. Da oltre cent’anni gli skin expert dei laboratori Deborah Group si impegnano per sviluppare prodotti in grado di rallentare lo scorrere del tempo. Adottando un approccio unico, che ha come obiettivo principale l’idratazione: tutte le formulazioni Dermolab, infatti, utilizzano un pool di Acidi Ialuronici a diversi pesi molecolari che lavorano partendo dallo strato corneo fino ad arrivare agli strati più profondi del derma. L’effetto “spugna” dell’Acido Ialuronico gli permette di catturare e immobilizzare una quantità di acqua fino a venti volte superiore al suo peso molecolare.

Fornire a una pelle matura un’extra-dose di questo prezioso elemento significa, quindi, mantenere un grado di idratazione e flessibilità cutanea sufficiente a riempire gli spazi tra le fibre di collagene e quelle di elastina, ovvero contribuire a preservare la levigatezza, l’elasticità e la tonicità tipiche di una pelle giovane.

Dal viso al collo

Quella del collo è una zona spesso esclusa dalla beauty routine. Caratterizzata da una pelle sottile e carente di tessuto adiposo, è particolarmente sensibile e reattiva allo stress ossidativo derivato dagli agenti esterni. Per questo è soggetta a inestetismi, tra cui macchie, rughe e altre imperfezioni cutanee.

In risposta all’esigenza sempre più diffusa di averne cura, dalla linea BOTOX-LIKE EFFECT di Dermolab nasce il nuovo trattamento cosmetico anti-age per gli inestetismi del collo.

Il Trattamente collo BOTOX-LIKE EFFECT è una combo perfetta tra effetto filler ed effetto tensore. I risultati dopo soli 28 giorni di utilizzo hanno evidenziato una riduzione del 13,1%*della profondità delle rughe del collo; un miglioramento delle rughe cutanee nella zona del collo nel 55% delle donne che lo hanno provato**; un significativo miglioramento della compattezza della pelle e una diminuzione del doppio mento.

Come si usa il nuovo Trattamento Collo

Dall’applicatore a rullo con sfere tridimensionali viene erogata la giusta quantità di prodotto che si spalma in maniera omogenea attraverso un leggero massaggio. Il packaging innovativo è stato studiato sia per agevolare l’assorbimento del prodotto sia per regalare una piacevole coccola a chi lo utilizza durante l’applicazione.

Nella sua formula trovano spazio diversi attivi selezionati con la massima cura. Tra questi, ArgirelineTM Amplified peptide, che contrasta le rughe d’espressione e previene l’invecchiamento della pelle; Gatuline® Intense MB, svolge un’azione lifting e migliora l’aspetto della pelle che appare più giovane e compatta; Niacinamide: rinforza la barriera cutanea favorendo la luminosità della pelle. E poi, un pool di Acidi Ialuronici a diversi pesi molecolari per un’idratazione multilivello.

Utilizzato in combinazione con gli altri prodotti della linea BOTOX-LIKE EFFECT, composta dalla Crema Ricca Effetto Filler e dal Siero Booster Effetto Filler, il nuovo Trattamento Collo è l’alleato ideale in una beauty routine completa che mira a preservare la bellezza naturale di ogni donna, sia esteriore che interiore.

*test clinico-strumentale su 20 soggetti – **valutazione clinica su 20 soggetti