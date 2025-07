Utilizzare la crema solare ogni giorno è uno dei gesti più efficaci per preservare la salute della pelle e rallentarne l’invecchiamento. L’esposizione ai raggi ultravioletti, infatti, non è legata esclusivamente ai mesi estivi o alle giornate di sole: anche nei periodi meno luminosi, i raggi UV continuano a colpire la pelle, contribuendo allo stress ossidativo e favorendo la comparsa di macchie e rughe.

L’importanza della crema solare

Proteggere il viso, il collo, il décolleté e le mani dai danni solari dovrebbe diventare un’abitudine quotidiana, da affiancare a uno stile di vita consapevole. L’uso regolare della protezione solare è inoltre un importante alleato nella prevenzione di patologie cutanee più gravi. E oggi, grazie a texture moderne e formule leggere, è più semplice che mai integrare l’SPF nella propria beauty routine. Tuttavia, se applicare la protezione solare su pelle pulita è ormai un gesto automatico, altrettanto non si può dire per i momenti in cui il viso è già truccato. Rinnovare la schermatura solare durante la giornata può sembrare complesso per chi indossa il make-up, ma esistono strategie efficaci per farlo senza comprometterne l’aspetto.

Come applicare la crema solare sul make-up

Una delle opzioni più pratiche per aggiungere un nuovo strato di protezione solare sopra il trucco consiste nell’uso di una spugnetta cosmetica. Questo metodo, che prevede di tamponare il prodotto sulla pelle con piccoli tocchi, permette di ripristinare la barriera protettiva senza alterare il fondotinta o la cipria. È una soluzione particolarmente adatta a chi ha la pelle secca, poiché consente anche di restituire luminosità e idratazione all’incarnato.

La comodità degli spray solari

Per chi ha la necessità di riapplicare la protezione durante la giornata, ma non ha tempo o voglia di utilizzare una crema tradizionale, gli spray solari rappresentano un’alternativa comoda e veloce. Leggeri come acqua termale, questi nebulizzatori regalano una sensazione di freschezza e creano un velo protettivo invisibile. Non necessitano di essere spalmati, e possono essere usati ovunque, anche fuori casa, rendendoli ideali per chi vive la città in movimento.

Le protezioni solari in polvere

Altra opzione molto apprezzata è quella delle protezioni solari in formato polvere. Questi prodotti, simili a una cipria, sono pensati per opacizzare la pelle, fissare il trucco e offrire al contempo una barriera contro i raggi UV. I filtri fisici contenuti in queste polveri, come l’ossido di zinco o il biossido di titanio, sono noti per la loro efficacia e tollerabilità. Inoltre, l’applicazione è semplice e precisa, ideale per i ritocchi durante la giornata. Anche per le pelli grasse, le polveri solari rappresentano un’ottima soluzione. Prima dell’applicazione, è consigliabile eliminare l’eccesso di sebo con una velina assorbente per poi procedere con la protezione in polvere. In alternativa, si può ricorrere a uno spray trasparente, che non solo protegge ma aiuta anche a ridare tono e freschezza al trucco.

Quando applicare la crema solare

Il momento ideale per riapplicare l’SPF è ogni due o tre ore, specialmente se si trascorre molto tempo all’aperto. Questo consiglio vale non solo in estate ma anche nelle stagioni intermedie, quando l’intensità dei raggi UV può comunque provocare danni alla pelle. In ambienti chiusi e climatizzati, dove non si è esposti direttamente alla luce solare, il bisogno di rinnovo si riduce, ma non scompare del tutto. Non bisogna dimenticare che la protezione solare deve sempre rappresentare l’ultimo step della routine di bellezza mattutina. Va applicata sopra la crema idratante e, in caso di trucco, preferibilmente prima del fondotinta. Per i ritocchi, invece, occorre scegliere soluzioni che si sovrappongano facilmente al make-up senza comprometterne la tenuta.

