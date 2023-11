C ome fare per avere le sopracciglia perfette? Armatevi di pinzette, matite e mascara che aiutano a delineare l’arcata sopracciliare per ingrandire lo sguardo.

Si dice che gli occhi siano lo specchio dell’anima. Partendo da questo presupposto, ecco dei semplici e facili consigli da seguire per curare le sopracciglia: questa parte del nostro viso, essendo molto vicina agli occhi, catalizza le attenzioni di tutte le persone con le quali ci relazioniamo. Il volto è infatti una delle nostre parti più esposte e la cura che vi dobbiamo dedicare è importante.

Tenere in ordine le sopracciglia, adottando dei piccoli accorgimenti non farà altro che facilitarci la vita: immaginate l’iniezione di autostima e fiducia in se stessi se, partendo dalla cura delle sopracciglia, dessimo nuova luce a tutto il nostro viso. Vediamo quindi dei consigli su come avere sopracciglia perfette.

Occorrente

Pinzetta

Matita per sopracciglia

Matita (una qualsiasi per usarla come parametro per la lunghezza delle sopracciglia)

Come dare alle sopracciglia la forma perfetta

Migliorare l’aspetto delle nostre sopracciglia, non vuol dire necessariamente sconvolgere la loro forma naturale. Anzi, partendo dal rispetto per la propensione naturale che hanno assunto, si potrà ottenere un risultato notevole. La prima cosa consigliata, è scegliere la forma che vogliamo dare alle sopracciglia.

Tenendo a mente quanto scritto sopra, iniziamo con il dire che si consiglia di evitare di lasciarle troppo folte o peggio di rendere eccessivamente sottili. Un’altra cosa da evitare è optare per uno schema troppo rigido che stonerebbe con la forma del volto. Per capire quindi quale sia sia la forma più adatta per le nostre sopracciglia, bisogna rimanere nel solco della forma della faccia. Utilizzando una matita da posizionare in mezzo agli occhi, potremmo per esempio appurare se ci sono dei peli che volgono verso l’esterno, ed eventualmente provvedere ad eliminarli mediante una pinzetta.

Successivamente, sempre con l’ausilio di una matita, partendo dalla narice e arrivando fino all’occhio, potremmo capire quale sia la lunghezza ideale da mantenere.

Come sfoltire le sopracciglia

Se dopo aver tagliato i peli delle nostre sopracciglia, dovessimo accorgersi, che sono rimaste delle radici di bulbo pilifero sotto forma di puntini neri decisamente antiestetici, potremmo facilmente rimediare. Non potendo infatti tirarli via con la pinzetta, dovremmo ingegnarci, ricorrendo al trucco: applicando del fondotinta color pelle sulla superficie delle nostre sopracciglia e poi sfumando leggermente con l’apposito pennellino, potremmo notare come i fastidiosi puntini neri siano ben nascosti.

Se invece, dopo qualche giorno dall’ultima sfoltita, dovessimo accorgerci che l’arcata superiore è nuovamente troppo folta, possiamo intervenire nuovamente eliminando solo i peli in eccesso e senza ulteriori ritocchi al corpo centrale. Si consiglia infatti di non esagerare mai troppo.

Come eliminare l’irritazione da pinzetta

Per curare le proprie sopracciglia, si consiglia di agire subito dopo la doccia. L’acqua calda contribuisce ad ammorbidire la pelle, rendendo le radici dei peli maggiormente visibili e più facili da estirpare. Inoltre, subito dopo la cura, si consiglia di utilizzare una crema lenitiva da applicare sulle zone interessate, favorendo in questo modo la riduzione del rossore e del fastidio tipico delle fasi successive all’utilizzo sulla pelle della pinzetta.

Consigli

Non utilizzare mai il rasoio per sfoltire le sopracciglia.