La pelle del viso? Beh quasi certamente è la zona più delicata di tutto il corpo dal momento che è soggetta ai cosiddetti agenti esogeni (la neve, il ghiaccio, il vento, i raggi solari, lo smog, le basse temperature, ecc.) per non parlare poi degli effetti dell’invecchiamento cutaneo, ma il prezzemolo è un ottimo alleato!

Oltre ad usare una crema anti macchie per far fronte a questo tipo di problema, è bene conoscere qualche “rimedio della nonna” facile, efficace e conveniente in modo da ultimare il trattamento estetico. Ricorda: le macchie non scompariranno del tutto, ma si ridurranno, pertanto saranno meno evidenti.

Il prezzemolo è un ottimo alleato contro le macchie della pelle perché stimola la rigenerazione della pelle in modo naturale. Oltre a ciò, è una pianta facilmente reperibile contenente tante vitamine, protegge dai ROS (radicali liberi) ed evita/rallenta il processo di ossidazione.

Prezzemolo: la pianta amica della pelle

Non tutti sanno che il prezzemolo svolge un ruolo fondamentale per la cura e il benessere cutaneo. In particolare, la pelle del viso è molto delicata poiché, come detto poc’anzi, è una parte perennemente esposta a qualsiasi tipologia di agente esterno come lo smog, gli sbalzi di temperatura, il freddo, l’umidità e i raggi solari.

Tutti questi fattori nell’insieme possono portare alla comparsa delle macchie sulla pelle. A tal proposito è consigliabile utilizzare con regolarità delle formule protettive adeguate.

In casa tuttavia è possibile sfruttare l’efficacia di ingredienti 100% naturali come il prezzemolo, noto per le sue spiccate proprietà antiossidanti. Basteranno pochi minuti per eseguire un piacevole trattamento di bellezza ed attenuare la comparsa di macchie sulla pelle.

Tonico con succo di limone

Il primo rimedio per combattere le macchie della pelle con il prezzemolo consiste nel realizzare un tonico a base di quest’erba e succo di limone. Il prezzemolo combinato con del succo di limone permette di dare vita al mix perfetto per trattare le macchie della pelle in maniera naturale.

Basterà avere a disposizione un mazzetto di prezzemolo e farlo bollire in 2 tazze d’acqua per circa un quarto d’ora. Dopodiché rimuoverlo e aggiungere 8-10 gocce di succo di limone.

Una volta che il composto si sarà raffreddato è possibile applicarlo su tutti i punti in cui sono presenti le macchie utilizzando un batuffolo di cotone. Per un’azione più efficace si consiglia di lasciare in posa il batuffolo di cotone per 20 o 30 minuti e lavare il viso con acqua tiepida.

Il tonico può essere conservato in frigorifero per alcuni giorni in modo tale da ripetere il trattamento ogni sera e raggiungere degli ottimi risultati.

Maschera per il viso con prezzemolo e olio extravergine d’oliva

Un’altra alternativa per rimuovere le macchie della pelle con il prezzemolo prevede di preparare un impasto schiacciando alcuni rametti di prezzemolo e inserire il composto all’interno di una garza. Quest’ultimo dovrà essere applicato sul viso lungo tutte le zone in cui sono presenti le macchie e lasciarlo in posa per almeno 10 minuti, dopodiché risciacquare.

Si tratta di un trattamento efficiente da ripetere tutte le sere prima di andare a dormire. In alternativa è possibile ottenere una maschera efficace per il viso e per le mani aggiungendo al composto un cucchiaino di olio extravergine d’oliva, ideale per lenire ed alleviare la presenza degli inestetismi e garantire alla cute delle eccellenti proprietà idratanti.