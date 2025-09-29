Perché non tornare ai vecchi metodi della nonna per la beauty routine? L’acqua di rose è sicuramente uno di questi. È una soluzione conosciuta da tantissimo tempo, e tuttora usata. La si può trovare facilmente già pronta all’uso in qualsiasi supermercato, oltre che in ogni profumeria e negozio specifico per la bellezza del corpo e del viso. Se invece vogliamo un prodotto completamente naturale, la sua preparazione è molto semplice. Bastano infatti solo acqua e petali di rose da cui ricavare l’infuso. E il gioco è fatto. Ma vediamo come usare l’acqua di rose per un viso fresco e luminoso.

Acqua di rose: alleata di bellezza

La pelle deve sempre essere ben curata e i prodotti di bellezza in vendita nelle profumerie, nelle erboristerie, nei negozi specializzati sono davvero molteplici. Tra i vari prodotti per la pelle del viso e del corpo esiste una soluzione profumata a base di petali di rosa. Quest’acqua profumata deriva dalla distillazione proprio dei petali di rosa con un olio essenziale e l’applicazione di questo prodotto sulla pelle si è dimostrato davvero efficace e terapeutico. L’utilizzo dell’acqua di rose spesso viene eseguito in modo scorretto; proprio per questo in questa guida, passo dopo passo, vedremo come utilizzarla in modo corretto.

Le origini

Prima di spiegare quello che è il corretto utilizzo dell’acqua di rose, occorre fare un cenno delle sue origini. Va detto che l’acqua di rose venne inventata dal noto farmacista inglese Henry Roberts, emigrato a Firenze nella seconda metà dell’800. Proprio lui nel 1867 formulò un’acqua a dir poco fenomenale per la pelle, attraverso la distillazione dei petali di rose. Fu così che ebbe origine questo ingrediente destinato ad avere un grande successo negli anni a venire.

Acqua di rose: come usarla

L’acqua di rose può essere utilizzata per molteplici scopi. Vediamo i principali.

Pelle del viso

L’acqua di rose viene solitamente utilizzata da tutti coloro che soffrono di acne e di punti neri sul viso. L’acne infatti è spesso causata da pelli estremamente grasse, ed è per questo che è consigliato utilizzare l’acqua di rose, poiché è un perfetto astringente naturale che rinfresca, pulisce, deterge, tonifica e riequilibra totalmente la pelle.

Anti rossore

L’acqua di rose va bene per tutti i tipi di pelle, da quelle secche a quelle miste o grasse. Ed è adatta anche per le più delicate. Ma soprattutto è perfetta per chi ha la pelle molto sensibile, per chi vuole ridurre le rughe sul viso e per chi vuole ridurre il rossore o la couperose. Come sappiamo, chi ha la pelle sensibile, può essere soggetta facilmente ad arrossamenti del viso e non solo. L’uso dell’acqua di rose sulle zone interessate avrà un effetto calmante. Gli arrossamenti di sicuro si ridurranno.

Tonico

Un altro uso dell’acqua di rose è applicarla come tonico. E sia sul viso che su tutto il corpo. Basta picchiettare un batuffolo di cotone imbevuto su ogni parte di pelle da noi desiderata. La nostra pelle non potrà che beneficiarne. Il risultato sarà una pelle sana e luminosa. È un’abitudine da tenere presente nella nostra beauty routine quotidiana.

Occhi

Tra i molteplici usi dell’acqua di rose, uno è sicuramente quello di alleviare la stanchezza agli occhi. Quante volte ci capita di svegliarci con le odiate occhiaie? Per non parlare delle borse. Applicare l’acqua di rose sugli occhi, col suo effetto rinfrescante, la sera e la mattina ha sicuramente la conseguenza di eliminarle o attenuarle. Avrà anche l’effetto di eliminare eventuali grigiori attorno agli occhi. I nostri occhi infatti riflettono anche i cattivi stili di vita. Per ottenere un buon risultato, occorre applicare con un pizzico di cotone qualche goccia di acqua di rose sulle palpebre e lasciare agire il tutto senza necessità risciacquare. Si noterà sin da subito una freschezza e una sensazione di benessere agli occhi.

Capelli

L’acqua di rose oltre a diminuire la formazione di brufoli sulla pelle, a levigare il viso e a diminuire i rossori della pelle sensibile, è perfetta anche per stimolare la ricrescita dei capelli sia negli uomini che nelle donne. In molti prodotti dedicati ai capelli, esiste spesso una percentuale di acqua di rose, poiché quest’ultima, è in grado di accelerare la circolazione del sangue e curare il cuoio capelluto stimolando la ricrescita di capelli sottili e sensibili. La relativa procedura consiste nel lavare i capelli con lo shampoo ed applicare poi un cucchiaio di acqua di rose sulla cute, massaggiando delicatamente. Lasciare agire per 10 minuti circa, risciacquare i capelli e ripetere l’operazione almeno per un mese se si vogliono ottenere dei risultati apprezzabili.

Sulle ferite

Ebbene sì. Può sembrare strano che un prodotto formato da così pochi ingredienti possa adattarsi a così tanti usi e può stupire anche che un semplice infuso di rose possa servire anche sulle ferite. L’acqua di rose stesa su piccole ferite della pelle o screpolature, può ridurle. E sappiamo quanto questo possa accadere soprattutto d’inverno.

Contro il mal di testa

Stanchezza e stress sono sicuramente due motivi scatenanti il mal di testa. E imbottirci di antidolorifici non è forse la soluzione migliore. Sebbene ce ne siano senz’altro di ottimi in commercio. Meglio però affidarsi a un prodotto naturale. Quando si lamenta un leggero mal di testa, si può bagnare la zona delle tempie con alcune gocce di acqua di rose. Pare che questa pratica, grazie anche al profumo delicato che rilascia, aiuti a far diminuire il mal di testa. Perché non provare?

Acqua di rose bio

Oltre all’acqua di rose classica, esiste anche quella di tipo bio. Si tratta di un prezioso elisir che si ottiene tramite la distillazione di rose provenienti dalla coltivazione biologica e si produce utilizzando le correnti di vapore a temperature piuttosto alte. Il metodo di coltura delle rose non prevede affatto l’uso di diserbanti chimici. Solitamente si vanno a distillare la rosa canina, la rosa mosqueta, la rosa bulgara e la rosa gallica.

Acqua di rose fatta in casa

L’acqua di rose si può preparare anche direttamente a casa. Procurarsi dunque tre rose fresche, per poi prendere una pentola di piccole dimensioni. Aggiungere l’acqua distillata e scaldare il tutto senza raggiungere il punto di ebollizione. Versare l’acqua sui petali di rosa precedentemente staccati dalle rose. Prendere un cucchiaio di legno e cercare di spingere il più possibile, di modo che le rose rimangano coperte d’acqua. Coprire successivamente la pentola con un coperchio e lasciale i petali a macerare per circa 12 ore, facendo attenzione affinché il vapore non esca dalla pentola stessa. Filtrare quindi la soluzione acquosa servendosi di un colino. L’acqua di rose è dunque pronta per qualsiasi utilizzo.