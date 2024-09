Nell’epoca del multitasking, dell’ottimizzazione dei tempi, degli spazi e delle risorse, anche la beauty routine può diventare pratica e smart. Come? Cominciando ad utilizzare una sola crema per le diverse parti del corpo.

Innanzi tutto, cos’è. È una formulazione, solitamente arricchita con estratti naturali e agenti idratanti, capace di rispondere contemporaneamente a diverse esigenze dell’epidermide. Si tratta di creme che idratano, nutrono e proteggono la pelle. Quelle di nuova concezione si possono applicare su corpo, mani e viso. E vanno bene per tutte le età.

Il valore aggiunto? La crema multiuso è comodissima da portare con sé in viaggio e riduce i rifiuti e l’uso della plastica anche nell’ambito della skincare.

Leocrema, marchio storico nel settore della cosmesi, vanta tre diverse formulazioni ricche di ingredienti selezionati per un’idratazione intensa di corpo, mani e viso.

Tutte le formulazioni offrono un’idratazione intensa per 48 ore e rendono la pelle morbida, setosa e profumata grazie anche ad attivi come l’aloe vera e l’olio di argan.

Un marchio che ha fatto storia

In quasi cent’anni di onorata carriera diversi slogan hanno raccontato in poche ed efficaci parole la celebre crema Leocrema nell’iconico tollino in alluminio.

«Questa nuova crema rende gradevole la cura quotidiana della pelle»

«È per la pelle un balsamo»

«In casa, per la cura della pelle»

«Benefica per la pelle delicata dei bambini»

«La buona, semplice crema che protegge la pelle e costa poco»

Dal suo lancio con il nome Leokrem, avvenuto negli anni ’30, a oggi, la linea di prodotti Leocrema si è arricchita in risposta alle esigenze quotidiane di tutta la famiglia. Ma la sostanza non è cambiata.

Oggi come un tempo, Leocrema è la crema ideale per amarsi nella propria pelle, e la gamma bestseller di Creme Multiuso è la risposta per ogni esigenza di pelle.

Per una pelle idratata 48 ore

Crema Multiuso PELLEFRESCA si presenta con una consistenza leggera e si assorbe rapidamente. Una sensazione di freschezza e un profumo delicato che permangono a lungo, come una coccola.

A base di agenti idratanti, contiene Aloe vera, è ricca di Acido Ialuronico che idrata e aiuta a mantenere la pelle morbida ed elastica.

Tre creme in una

Perfetta per il corpo, le mani e il viso: la Crema Multiuso all’Olio di Argan ha una texture ricca e nutriente, non unge la pelle e si assorbe in un soffio.

L’Olio di Argan è un ingrediente ricco di nutrienti, quindi il miglior alleato per avere una pelle straordinariamente morbida, setosa e luminosa.

La sua calda profumazione avvolge la pelle come un affettuoso abbraccio che fa bene alla mente oltre che al corpo.

Idratazione intensa

La Crema Multiuso PELLEMORBIDA nutre la pelle rendendola morbida e vellutata e la protegge dalle aggressioni degli agenti esterni. È la crema ideale per tutta la famiglia, in ogni stagione.

Contrasta la disidratazione e aiuta a mantenere la pelle liscia e setosa. La formula, nell’iconico tollino in alluminio, è arricchita con Germe di Grano e Vitamina E, preziosi attivi noti per le loro proprietà antiossidanti che aiutano a donare sollievo alla pelle

Rimanendo fedele a sé stessa non solo nella formulazione, Leocrema continua ad essere un prodotto apprezzato, efficace e di qualità da quasi 100 anni!