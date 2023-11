L’inverno è la stagione ideale per mettere in pratica un programma contro le macchie scure. Si teme che il sole possa peggiorarle, soprattutto perché si pensa che bisogna smettere di usare i prodotti antimacchia. In realtà, ti diciamo subito una bella notizia: ci sono creme schiarenti che possono essere usate in estate.

Non solo non interferiscono con l’abbronzatura, ma evitano che le macchie si scuriscano ulteriormente.

Quali sono gli antimacchia da usare in inverno Tutti quelli che non contengono gli acidi esfolianti potenti, come ad esempio l’acido glicolico. Via libera, invece, alle creme e ai sieri antimacchia con principi attivi che inibiscono l’accumulo disordinato della melanina, che poi è il vero problema delle macchie scure.

Di seguito la nostra selezione sui prodotti antimacchia sicuri da usare in estate, quando il sole è forte, senza pericolo cioè di macchiarsi ulteriormente. O di irritare la pelle. L’unica accortezza fondamentale è quella di indossare sempre un filtro solare SPF.

Melascreen, Ducray

Crema schiarente Shani

Crema schiarente Anne Miller