Parola d’ordine bellezza, per il corpo e per la mente. Pensate allora a un rituale che va oltre alla classica routine quotidiana: si indossa come se fosse un accessorio diverso a seconda del mood della giornata, dell’umore, del proprio gusto. E oltre a nutrire e a idratare la pelle in profondità, offre un’esperienza multisensoriale che ha effetti benefici per tutta la giornata.

Nasce da qui l’idea di Royal Beauty di creare una linea di prodotti di bellezza e gourmand. Una linea composta da bagnoschiuma, crema corpo, scrub e fragranze per corpo&capelli declinate in diverse profumazioni. Ognuna risveglia i sensi e accompagna a lungo chi la indossa.

Il mix di principi attivi selezionati e un’attenta ricerca scientifica sono alla base della linea cosmetica. Ogni rituale, poi, si distingue per le sue diverse note olfattive di testa, di cuore e di fondo. Il risultato è un bouquet ora fiorito, ora dolce o fruttato, più delicato o più intenso a seconda della fragranza che si sceglie. Ogni fragranza è definita con un numero…

Trattamenti corpo & fragranze gourmant

La Fragranza N. 1 è dolce e persistente. Nella piramide olfattiva le note di limone e mandorla caramellata in testa si fondono in un cuore fiorito di giglio e gelsomino, mentre quelle di fondo lasciano una scia calda di vaniglia, ambra, pistacchio e legno di sandalo.

Lo scrub con oli naturali e sali pregiati dell’Himalaya e Mar Morto esfolia la pelle con delicatezza, mentre la crema corpo arricchita con glicerina idrata fin dalla prima applicazione.

La Fragranza N. 2 crea una scia elegante, calda e avvolgente, perfetta per ogni momento della giornata. Le note di testa uniscono prugna, foglie di uva spina e pepe rosa; quelle di cuore rivelano un bouquet speziato e floreale di orchidea, zafferano e gelsomino. Le note di fondo avvolgono con vaniglia, muschio, ambra grigia, tabacco e mandorla caramellata. Oltre allo scrub che leviga la pelle e alla crema corpo che idrata, la Body & Hair Mist profuma pelle e capelli.

La Fragranza N. 3 si distingue per le sfumature dolci, cremose e irresistibilmente avvolgenti delle note di testa del latte di cocco, che si fondono con un cuore di polvere floreale e biscotto. Intanto, le note di fondo lasciano una scia calda di vaniglia e nocciola, creando una coccola sensoriale che rinnova la pelle e la avvolge in una scia golosa.

La Fragranza N. 4 è ricca e persistente. La combinazione scrub, crema e Body & hair mist crea un’avvolge nube di caramello e cioccolato bianco che coccola i sensi e trasforma la bodycare in un rituale di cura e bellezza per il corpo e la mente. La fragranza si sviluppa in una ricercata piramide olfattiva: le note di testa al caramello e noce di macadamia incontrano un cuore dolce e cremoso di vaniglia e cioccolato bianco, mentre le note di fondo svelano mandorle, sale e fiori di cocco.

La Fragranza N. 5 è una ventata di freschezza per i sensi, ideale per rigenerarsi e ritrovare nuova energia ogni giorno. Crema, scrub e Body & Hair Mist idratano, levigano e profumano la pelle e i capelli con le note frizzanti di pompelmo, menta, patchouli e legni chiari, che danno vita a una piramide olfattiva dinamica.

La Fragranza N. 6 è vibrante e frizzante. Le note di testa al limone e pompelmo regalano una verve agrumata; le note di cuore combinano pepe, geranio e pesca bianca; le note di fondo chiudono con un accordo legnoso e sensuale di cedro, vetiver e patchouli. A dare un tocco di luce irresistibile ci pensa la Body & Hair Mist, profumata e glitterata, illumina e rinfresca il corpo e i capelli con la sua texture leggera.

Alla nuova linea di prodotti corpo & capelli Royal Beauty si aggiunge una chicca perfetta per l'estate: il kit da viaggio in diverse varianti quante sono le fragranze. Il compagno ideale per partire con la giusta idratazione ed energia verso nuove avventure!