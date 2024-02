A more al primo sorso: così è stato per migliaia di donne che bevono Gold Collagen dal 2011. Di cosa si tratta? Integratori liquidi al collagene idrolizzato, brevettati e clinicamente testati. Veri alleati di bellezza per donne e uomini. I benefici? Pelle più compatta, unghie più forti, capelli più sani. Scopri subito tutta la gamma e introducili nella tua routine di bellezza

Cos’è il collagene?

Addentriamoci nel mondo di Gold Collagen partendo dal principio fondamentale: cos’è il collagene e perché è così essenziale? Il collagene è un componente essenziale di capelli, pelle e unghie: conferisce loro compattezza ed elasticità. Costituisce inoltre la maggior parte del tessuto connettivo: oltre il 70% della pelle giovane è composta da collagene. Dopo i 25 anni, tuttavia, il collagene inizia a ridursi dell’1,5% l’anno, lasciando spazio a rughe e linee sottili e rendendo capelli e articolazioni più deboli. È qui che entrano in gioco gli integratori Gold Collagen.

I peptidi di collagene sono una ricca fonte dei principali aminoacidi che formano la struttura del collagene nei capelli e nella pelle. Il collagene idrolizzato di questa gamma di prodotti è arricchito con peptidi specifici che vengono facilmente assorbiti nell’intestino tenue. Questi peptidi sono molto piccoli (formati da due o tre aminoacidi) e rimangono intatti durante il processo digestivo. Così, a livello dell’intestino, vengono assorbiti sia il piccolo collagene bioattivo che gli aminoacidi liberi. Questi possono oltrepassare la barriera intestinale e attraverso il flusso sanguigno raggiungere gli strati più profondi della pelle, del cuoio capelluto e dei capelli, delle unghie e degli altri tessuti connettivi, attivando le cellule presenti in questi tessuti.

Perché provare Gold Collagen?

Avanzando nell’età, la quantità di collagene nella pelle del nostro corpo comincia a diminuire: un integratore può essere un valido supporto. La funzione che andrà a svolgere? Sostegno dei tessuti, garantendone la compattezza. Infatti, quando si riduce la sua densità e la struttura degrada, tendono a comparire le rughe e le cartilagini si indeboliscono.

Quando assumerlo? I consigli

Numero uno. Per ottenere il massimo dei benefici, il modo migliore è assumere gli integratori di collagene a stomaco vuoto: questo farà sì che l’assorbimento sia non solo migliore, ma anche più veloce. Numero due: prima di mangiare o bere a seguito dell’assunzione, meglio aspettare poi almeno mezz’ora o un’ora. Se soffri però di problemi digestivi o disturbi gastrointestinali, ricorda: puoi consumare il prodotto dopo i pasti.

Questi integratori hanno un pH acido per garantire la stabilità delle formulazioni, dato che non sono utilizzati conservanti artificiali. Gli integratori liquidi possono anche essere mescolati con succhi di frutta freschi (non da concentrato) per aumentare la biodisponibilità degli ingredienti. Quanto a lungo proseguire il trattamento? Puoi assumere un integratore di collagene per cicli di tre mesi, da ripetere almeno due o tre volte l’anno.

Come assumere Gold Collagen?

Altro aspetto fondamentale: Gold Collagen è così buono che non sentirai il bisogno di mixarlo in un mocktail o in uno smoothie. La pratica bottiglietta da 50ml potrà accompagnarti ovunque. Pratica da tenere in borsa, efficace nella funzione, buono e sempre pronto da bere. Un vero amore al primo sorso!

Come viene assimilato dall’organismo?

Una volta ingerito, come viene processato il collagene dal nostro stomaco? A rispondere al quesito è il dottor Andrea Corbo, dermatologo di MedicalSpa Roma: “Si tratta di collagene idrolizzato, cioè formato da peptidi specifici molto piccoli (composti da due o tre aminoacidi) che rimangono intatti attraverso il processo digestivo: così a livello dell’intestino tenue avviene l’assorbimento sia dei piccoli peptidi bioattivi di collagene che di aminoacidi liberi. Questi possono passare la barriera intestinale e attraverso il flusso sanguigno raggiungere lo strato più profondo della pelle, il cuoio capelluto e i capelli, le unghie e gli altri tessuti connettivi, attivando le cellule presenti in questi tessuti a produrne di nuovi”. Ciò significa che il collagene idrolizzato è formato da peptidi specifici molto piccoli che rimangono intatti attraverso il processo digestivo per un assorbimento efficace.

Chi è che crea i prodotti Gold Collagen?

Gold Collagen è prodotto da Minerva: nato nel 2009, questo centro britannico di ricerca e innovazione crea prodotti unici destinati alla salute della pelle e delle articolazioni, grazie alla sinergia di un team di esperti composto da dottori, nutrizionisti e scienziati. Oggi è presente in oltre 45 Paesi, con un portfolio diversificato e specializzato in base alle esigenze o età delle consumatrici, dalle soluzioni orali a quelle topiche. Il team di scienziati di Minerva è inoltre sempre attivo nella ricerca di nuovi ingredienti, tecnologie o sistemi di rilascio o somministrazione per raggiungere nuovi prodotti.

Tony Sanguinetti, fondatore e amministratore delegato di MINERVA Research Labs Ltd., ha fondato il marchio a partire da una certezza: “siamo ciò che mangiamo e beviamo” è più di un semplice assunto e potrebbe esplicitare la visione di un approccio olistico al benessere e alla bellezza. Ecco perché Minerva Research Labs ha l’ambizione di rivoluzionare il modo in cui bellezza e benessere si collegano ad abitudini sane. Minerva Research Labs collabora inoltre con svariati centri di eccellenza e università, tra cui University College of London, Unimore di Reggio Emilia, la seconda università di Napoli, Portsmouth University, John Moores Liverpool University, e altre.

Rendi Ogni Sorso Importante

In linea con la sua missione di migliorare il benessere complessivo, GOLD COLLAGEN® lancia la campagna “Rendi Ogni Sorso Importante”. La campagna testimonia la dedizione del marchio a fornire non solo prodotti che aiutano le persone a sentirsi e vedersi al meglio, ma anche a contribuire a un pianeta più sano e a un futuro più sostenibile.

Per ogni bottiglia di prodotto GOLD COLLAGEN® venduta su gold-collagen.com l’azienda, il marchio fornisce un pasto scolastico nutriente a un bambino bisognoso in Malawi, Zambia o Kenya in collaborazione con Mary’s Meals.

Scopri i prodotti Gold Collagen

Ideale dalla menopausa in poi, Gold Collagen Forte Plus è la formula più completa per stimolare la naturale formazione di collagene, supportare l’equilibrio ormonale, la crescita dei capelli e il benessere dai 50 anni.

I benefici:

Crescita dei capelli e salute cardiaca

Supporta l’attività ormonale

Contribuisce a proteggere dallo stress ossidativo

5 g di collagene liquido marino di alta qualità, di rapido assorbimento

100% del fabbisogno giornaliero di vitamina B1, B6, C, D, E e acido folico

Risultati Visibili in sole 3 settimane

Formula clinicamente testata e brevettata

Con Bioperine® per aumentare l’assorbimento degli attivi

Pronto e buono da bere, bottiglia con dose giornaliera da 50 ml

Confezione in vetro riciclabile

Come si assume. La scatola contiene 10 flaconi. Dose consigliata: bere 1 flacone al giorno per 1 mese o più per risultati più duraturi. Si consiglia un’assunzione regolare. Agitare bene prima dell’uso.

,Gold Collagen Forte Plus, 58,50€ la confezione da 10 bottigliette

Gold Collagen Hyaluronic Formula è una compressa con i nutrienti essenziali – Vitamina C, fonte antiossidante, il 100% del fabbisogno giornaliero di Vitamina D, Collagene Marino, Bioperine® per aumentare la biodisponibilità – per aumentare l’idratazione di pelle, capelli e articolazioni. Garantisce inoltre un aspetto più giovane, compatto e luminoso. Formulata da scienziati e nutrizionisti, offre una combinazione unica di 6 principi attivi accuratamente selezionati per la loro capacità di migliorare l’idratazione e la giovinezza della pelle. La compressa è facile da deglutire e contiene la dose ottimale di acido ialuronico insieme a collagene idrolizzato, estratto di pepe nero, vitamine e minerali. Questo aiuta a prevenire l’esaurimento del collagene e supporta il mantenimento di pelle, capelli, unghie e articolazioni sani.

I benefici:

Aumento dell’idratazione della pelle

Miglioramento della luminosità della pelle

Miglioramento dell’elasticità della pelle

Riduzione della profondità delle rughe

Miglioramento della tonicità della pelle

Come si assume. Assumere 1 compressa al giorno a stomaco pieno. Per risultati più duraturi assumere 2 compresse al giorno. Da assumere in combinazione con qualsiasi altro integratore alimentare liquido Gold Collagen. Per un risultato ottimale assumere l’integratore liquido al mattino e le compresse la sera.

Il ruolo dell’Acido Ialuronico: trattasi di una molecola naturalmente presente nella pelle che contribuisce a mantenere la pelle idratata, carnosa, tonica e luminosa. Con l’avanzare dell’età però l’acido ialuronico tende a diminuire favorendo l’invecchiamento cutaneo.

Gold Collagen Hyaluronic Formula, 42€ la confezione da 90 compresse

I prodotti per agire dall’interno e dall’esterno

Gold Collagen Hydra Essence Serum

Formulato con 8 tipi di acido ialuronico per fornire un’idratazione profonda e pro-vitamina B5 (pantenolo) per rendere la pelle elastica e tonica. Migliora il naturale processo di riparazione della pelle e previene la perdita d’idratazione per tutto il giorno.

I benefici:

Idratazione profonda istantanea

Rigenerante e Rimpolpante

Pelle carnosa e liscia

Ripara la barriera cutanea

Con 8 tipologie di Acido Ialuronico

Senza alcol, silicone e solfati

Confezionato in una bottiglia di vetro da 30 ml completamente riciclabile

Gold Collagen Hydra Essence Serum, €42

Formulato con un complesso antiossidante a tripla azione con Vitamina C, Vitamina E e Niacinamide, per illuminare e uniformare il tono della pelle per un incarnato luminoso e giovane. Inoltre, i pori appaiono ridotti e la pelle è più liscia.

I benefici:

Tripla azione antiossidante

Radiosità istantanea

Uniforma il tono della pelle

Illumina la pelle

Migliora l’elasticità e l’idratazione della pelle

Diminuisce i pori, leviga la pelle

Privo di alcool, solfati e silicone

Confezionato in una bottiglia di vetro da 30 ml completamente riciclabile

Gold Collagen Instant Glow Serum, €42

Aiuta a prevenire i segni prematuri dell’invecchiamento, riduce la comparsa delle rughe, rafforza la barriera cutanea e dona luminosità. È la naturale alternativa al retinolo.

I benefici:

Riparazione delle rughe profonde

Rigenerante per la pelle – Riduce la comparsa di linee sottili e rughe

Uniforma il tono e la consistenza della pelle

Rafforza e ripara la barriera cutanea

Ripieno di Bakuchiol e Faggio che stimolano il collagene, alternative naturali al Retinolo privo di alcol o solfati

Confezionato in una bottiglia di vetro da 30 ml completamente riciclabile

Gold Collagen Night Renewal Serum, €42