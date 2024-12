C’è drink e drink. Alcuni sono altamente sconsigliati per la salute. Altri invece sono dei veri alleati della bellezza. Nessuna controindicazione, nessuna avvertenza. Si beve tutto d’un fiato. Un flaconcino al giorno da assumere con costanza e regolarità. Grazie al suo mix di componenti il nuovo beauty drink Biocollagenix Forte di ESI apporta tutti i suoi benefici agendo da dentro.

Anti-age da bere: l’alleato della pelle

A partire dai 30 anni riduce la naturale produzione di collagene, la proteina di cui la pelle è formata per il 75%. Ma non è solo l’effetto del tempo. Con gli anni, infatti, la pelle invecchia a causa di svariati fattori ambientali che contribuiscono alla formazione di radicali liberi e alla riduzione di enzimi con proprietà antiossidanti. Tra questi, lo stress, un’alimentazione scorretta, un’idratazione insufficiente, l’inquinamento, l’esposizione al sole.

Perdita di elasticità e di compattezza, la comparsa delle prime rughe e macchie cutanee: i segni più visibili si manifestano, in particolare, sulla pelle del viso soprattutto durante l’età matura. Una buona crema anti-age può aiutare a contrastarne i segni, ma anche il miglior trattamento cosmetico esterno da solo può non bastare. Non è sufficiente, infatti, nutrire gli strati superficiali della cute; serve arrivare fino alle cellule più profonde dell’epidermide. Serve, allora, un’extra-dose di nutrimento.

Un’extra-dose di nutrimento

Il nuovo Biocollagenix Forte è “nutricosmetico”, ovvero un integratore alimentare che agisce sulla pelle dall’interno, reintegrandone i componenti di cui è carente. Il collagene, innanzi tutto, una proteina di cui Biocollagenix Forte è una miniera preziosa: in ogni flacone sono racchiusi 10.000 mg di Collagene marino idrolizzato di tipo I e III, ricavato dalla pelle dei pesci. Questo particolare tipo di Collagene garantisce tono, elasticità e resistenza alla pelle, contrastando la comparsa delle rughe. Diversi studi hanno dimostrato che il Collagene idrolizzato assunto per via orale riesce a superare la barriera intestinale e, trasportato dal sangue, ad accumularsi nella pelle, dove svolge la sua azione anti-aging e photoaging, preservandola dall’invecchiamento e dagli effetti del sole.

In più, Biocollagenix Forte contiene Acido Ialuronico, uno dei principali costituenti del tessuto connettivo; Vitamina C, che contribuisce alla formazione del Collagene per la normale funzione della pelle; Rame, che contribuisce al mantenimento di tessuti connettivi normali e contribuisce a proteggere le cellule dallo stress ossidativo, Zinco, per il mantenimento di una pelle normale.

Il prodotto si affianca alla gamma di cosmetici Biocollagenix in vendita in farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Assumerlo ogni giorno è (anche più) facile e veloce di bere un bicchiere d’acqua. Ma con risultati visibilmente maggiori.