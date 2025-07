La location è di quelle che fanno subito sognare: una caletta nascosta lungo la costa ligure, Cala Loca a Varazze, affacciata sul Santuario dei Cetacei. È qui che IBSA Italy ha invitato Donna Moderna per vivere una beauty experience unica, insieme a quattro creator: Flavia Arditi, Simona Gautieri, Carlotta Rubaltelli, Virginia Stablum. Un viaggio tra mare e skincare, alla scoperta di un prezioso alleato per la pelle: l’acido ialuronico. Dopo una tipica colazione ligure (perché diciamocelo, cappuccino e focaccia fanno sempre coppia perfetta), ci siamo lasciate coccolare dall’atmosfera super rilassante: ombrelloni candidi, lettini accoglienti e i prodotti IBSA Derma a portata di mano. Come ogni look che si completa con l’accessorio giusto, anche la beauty routine merita il suo tocco couture. Persino in spiaggia.

Summer beauty: viso e corpo protagonisti

La nostra experience inizia dal prodotto star: Profhilo Haenkenium®, una crema super leggera arricchita con estratto di salvia haenkei, perfetta per viso, collo e décolleté. Le creator Virginia e Simona ci hanno ricordato quanto sia fondamentale inserirla nella skincare quotidiana, per mantenere la pelle fresca e luminosa. Piace molto a tutte perché si assorbe subito lasciando la pelle morbidissima e come rimpolpata. Ma d’estate anche il corpo merita cure speciali. La crema rimodellante e tonificante corpo Profhilo Figura® è perfetta per idratare e nutrire le gambe anche dopo una giornata di sole.

La crema antiossidante multi-attiva Profhilo Haenkenium® di IBSA Derma per il mantenimento della vitalità cellulare. Con estratto secco di salvia haenkei, mantiene l’idratazione cutanea ottimale e protegge il film idro-lipidico

Nella beach bag: il must have di stagione

C’è un prodotto che tutte abbiamo voluto inserire nella nostra borsa da spiaggia: Viscoderm® Photoprotection SPF 50+ di IBSA Derma. Una protezione solare che unisce filtri di ultima generazione e acido ialuronico per difendere e idratare la pelle, garantendo un’abbronzatura dorata e sicura. Carlotta e Flavia, con le loro carnagioni chiare, ne sono diventate subito fan: sanno bene che anche con la protezione alta ci si può abbronzare e senza scottarsi!

La crema Viscoderm® Photoprotection SPF 50+ di IBSA Derma

«Giusto, perché l’invecchiamento non dipende solo dall’età, ma anche da fattori come il sole, lo stile di vita e le abitudini quotidiane» ci ricorda la dottoressa Michela Zazzaron, medico estetico e membro del comitato scientifico di Agorà, invitata con noi da IBSA Italy. «Ecco perché oggi la prevenzione parte da un approccio su misura, che rispetta l’unicità di ogni persona». Ed è proprio su questa filosofia che IBSA ha costruito la sua innovazione: la tecnologia NAHYCO® che stimola e rigenera i tessuti migliorando elasticità e compattezza della pelle con risultati però sempre autentici. Una tecnologia all’avanguardia da cui è nata anche la linea Profilo®, che abbiamo potuto provare oggi.

L’acqua micellare Profhilo® Pura di IBSA Derma

La bellezza è anche interiore

Non solo skincare: in questa giornata di mare ci siamo dedicate anche piccole gioie vacanziere: chi a scattare foto, chi a leggere, chi semplicemente a prendersi una pausa dal mondo digitale. In questo angolo di relax abbiamo riflettuto su quei piccoli gesti che aiutano davvero a star bene… Perché non è solo una questione di pelle. IBSA Italy, che lo sa, per concludere la giornata ha organizzato per noi anche una lezione di campane tibetane. Mente e corpo si sono rilassati, accompagnati dal suono delle onde e dalla luce calda del tramonto. Alla fine della nostra beauty experience ci siamo ritrovate con uno sguardo più sereno e una luminosità che rifletteva il nostro benessere interiore. Perché in fondo, la vera bellezza è quella che riflette come ci sentiamo… in & out.