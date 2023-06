N on solo tipologia di pelle, ma anche abitudini alimentari, stile di vita, contesto abitativo e attività fisica. Per definirsi davvero personalizzata, la skincare deve prendere in considerazione anche questi fattori "extra" epidermici

Il futuro della skincare è la personalizzazione. Di più, la super personalizzazione. Protocolli mirati e ingredienti selezionati per ogni donna. In questo approccio cosmetico la classificazione delle tipologie di pelle non basta più, ma si contemplano altri parametri: lo stile di vita, il contesto abitativo e le abitudini alimentari.

Se da un lato siamo ciò che mangiamo (per dirla con il filosofo Feuerbach), dall'altro lato, il tasso di inquinamento del nostro luogo di residenza incide sull'aspetto della pelle. Così come se trascorriamo le giornate per la maggior parte del tempo al chiuso o all'aperto.

La personalizzazione della skincare di Archetipa

Come si può intuire, l'aspetto della nostra pelle dipende da un insieme di fattori, alcuni più controllabili di altri. Ed è dall'analisi delle variabili individuali che bisogna partire per un'efficace beauty routine. È l'assunto da cui muove Archetipa, brand italiano specializzato nella cosmesi personalizzata. Certo, il fine ultimo è rendere la pelle più bella e sana, ma per farlo prende in considerazione anche lo stile di vita e il modo di essere di ogni donna.

Come avviene la personalizzazione della skincare di Archetipa ? Tramite un test articolato presente sul sito web o presso i punti vendita selezionati. L’analisi viene fatta attraverso diverse domande che partono dallo stile di vita per approfondire poi i tratti comportamentali e caratteriali, soffermandosi infine sulle esigenze della pelle. Il test permette quindi di individuare dei profili completi che concorrono a definire meglio le esigenze specifiche della pelle.

Alcuni esempi di profili Archetipa

Una volta effettuato il test, si ottiene il responso sul proprio profilo che Archetipa chiama appunto "archetipi", in riferimento alle divinità millenarie che ancora permeano la nostra cultura. Alcuni esempi? Afrodite è una persona travolgente che ama i momenti di socialità, e che vede la beauty routine come un atto d'amore verso sé stessa. L'indipendente e razionale Artemide amerà una beauty routine precisa e rituale. Per la pragmatica Demetra, invece, la skincare deve essere rapida. La battagliera Atena, invece, punterà a una cosmesi pratica e funzionale. Naturalmente ogni profilo comprende anche le esigenze specifiche di pelle, come ad esempio il miglioramento dell'idratazione, del tono, del colorito o della luminosità della pelle.

In base all'individuazione dei profili, Archetipa propone una skincare routine composta di vari passaggi, ispirati alla tradizione coreana, ma che possono essere personalizzabili e modulabili sulle singole esigenze.

La skincare routine di Archetipa

La bellezza della pelle parte dalla detersione. Come primo step della skincare routine Archetipa propone l'oil cleanser Prior, un gel anidro transformer antiossidante a base di pregiati oli vegetali che si emulsionano a contatto con l’acqua, in modo tale da pulire in profondità la pelle, rimuovendo residui, impurità e ogni traccia di trucco, anche waterproof.

Sul modello della tradizione coreana, Archetipa propone la doppia detersione con il foam cleanser Prior, una schiuma detergente rinfrescante dalla texture soffice e ricca. Segue il tonic water Prior: una lozione energizzante a base di raffinate acque vegetali, a effetto purificante, astringente e idratante.

Ultima fase della detergenza è l'esfoliazione della pelle con exfoliant Prior, un esfoliante che, associando l’azione meccanica delle polveri dei legni tropicali a quella funzionale degli estratti botanici, uniforma l’incarnato, promuovendo il turnover cellulare con un effetto levigante.

I prodotti della linea cosmetica Archetipa

L'offerta cosmetica di Archetipa si articola poi in una serie di formulazioni pensate ad hoc per ogni tipo di pelle ed esigenza: rimpolpare, elasticizzare, contrastare la formazione di rughe e macchie, senza trascurare il contorno occhi e le maschere con attivi concentrati.

Ogni trattamento di bellezza richiede una fase di preparazione affinché la pelle tragga il meglio dalle fasi successive della skincare. A tal scopo Achetipa ha formulato essence, una microessenza dalla texture leggera appositamente studiata per potenziare l’efficacia e l’assorbimento degli attivi presenti nei trattamenti che si applicheranno in seguito. La essence contiene ingredienti nutrienti e altamente idratanti, come acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare per un effetto antiage ed elasticizzante.

Una skincare completa per ogni esigenza

Una volta che la pelle è ben detersa e opportunamente preparata, è pronta per ricevere il primo trattamento della skincare routine. Serum è il siero di Archetipa, da applicare prima della crema da giorno o da notte. Poiché ogni pelle è diversa, è formulato in due texture diverse: oleosa o emulsione fluida. Si procede con il trattamento idratante che si suddivide nella dayTime cream, dall'azione protettiva, e nella nightTime cream che stimola il rinnovamento cellulare durante il riposo notturno.

Per la pelle sottile e sensibile del contorno occhi, Archetipa ha formulato l’eye contour gel, un prodotto specifico con una texture in gel dagli effetti decongestionanti e illuminanti.

Completano la linea di skincare di Arketipa le sheet mask, maschere in tessuto vegetale di bamboo, un particolare tessuto naturale che rilascia i principi attivi durante la posa. Infine, le sun drops si applicano come step finale per proteggere la pelle dal sole cittadino. E mantenerla al riparo dalle aggressioni ambientali. Il trattamento di skincare è completo ed è al servizio della bellezza personalizzata di ogni donna!

Curiosa di sapere a quale archetipo appartieni? Rispondi alle domande del test di Archetipa: verrai a conoscenza in modo più approfondito del tuo tipo di pelle e...di alcune caratteristiche che ti contraddistinguono!