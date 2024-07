La pelle richiede cure e attenzioni costanti per mantenersi elastica e luminosa. D’estate, poi, idratarla diventa un obbligo. Fattori ambientali come l’esposizione al sole, il caldo, la salsedine e il cloro, ma anche l’aria condizionata, gli sbalzi di temperatura e la maggiore sudorazione possono inficiare la bellezza dell’epidermide. L’acqua negli strati più profondi della cute diminuisce, e la perdita di sali minerali, grassi e proteine riduce la naturale funzione protettiva dello strato superiore. Che, anche per questo, inizia a seccarsi e a squamarsi.

Il segreto per avere una pelle in salute è agire su diversi fronti. Ecco allora 4 consigli utili da seguire e un segreto in più per garantire un’idratazione supplementare alla pelle.

Mangia cibi ricchi d’acqua e di nutrienti

In cima alla lista dei cibi ricchi di acqua e di nutrienti che fanno bene alla salute della pelle dominano frutta e verdura fresca. E d’estate non ci sono scuse. È la stagione delle albicocche, pesche, meloni e angurie. Sul fronte delle verdure, si fa il pieno di insalate, pomodori, zucchine, cetrioli e molto altro.

Inserire questi alimenti nella propria routine alimentare equivale a fornire un boost di idratazione all’organismo, e quindi alla pelle, che sicuramente avrà un colorito più luminoso e un aspetto più levigato.

Bevi tanta acqua

Meglio bere acqua a temperatura ambiente. Per renderla più sfiziosa la si può aromatizzare con foglioline di menta e limone, con cetriolo o frutti rossi.

La scelta è ampia, lasciate correre la fantasia, l’unica raccomandazione è di bere almeno 1.5/2 litri d’acqua al giorno, soprattutto d’estate.

Proteggi la pelle dal sole

Applicare filtri solari adeguati al proprio fototipo, ma anche evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata: la regola è sempre proteggere la pelle dai raggi UV per evitare scottature, un invecchiamento precoce e la disidratazione dell’epidermide.

Segui una corretta beauty routine

La mattina e la sera la parola d’ordine è dedicare qualche minuto a una corretta beauty routine.

Si fa tutto in pochi passaggi: dalla detersione e cura del viso (con l’applicazione di un tonico, un siero e una crema) all’idratazione e nutrizione del corpo, scegliendo un prodotto multifunzione che agisca come barriera contro gli agenti esterni e, in vista dell’estate, anche come trattamento dopo sole.

Il segreto per un’idratazione supplementare

Golden Radiace Body Oil è l’olio corpo di Freshly Cosmetics 100% naturale e vegano, con 12 olii vegetali e ingredienti antiossidanti che rigenerano la pelle e stimolano la produzione di collagene, mantenendola elastica. È adatto a tutti i tipi di pelle e molto consigliato in gravidanza, ha una texture vellutata che si assorbe all’istante.

Sin dalle prime applicazioni la pelle risulterà più luminosa, radiosa, visibilmente più sana. Il mix di oli vegetali spremuti a freddo, ad assorbimento rapido, hanno un triplice effetto:

1) nutrono la pelle

2) prevengono e trattano smagliature e cicatrici

3) hanno un potere antiossidante e rigenerante

L’olio di marula riduce e previene le smagliature e le irritazioni; l’olio di rosa mosqueta migliora l’aspetto delle cicatrici. Principi attivi antiossidanti come l’astaxantina prevengono l’invecchiamento cutaneo; gli oli di jojoba, chia e nocciola migliorano l’elasticità e la tonicità della pelle.

In più, la tecnologia clinica Golden Radiace Body Oil con una microalga ha una potente azione snellente e antiossidante, per cui aumenta l’elasticità e la tonicità della pelle e previene il fotoinvecchiamento.

Un alleato sostenible amico della pelle

Il brand di cosmetica naturale Freshly nasce per essere sostenible. Fa parte del suo DNA prendersi cura del pianeta.

Tutti i suoi prodotti sono certificati PETA VEGAN, fatti solo con ingredienti naturali, ecologici, privi di solfati, microplastiche, siliconi e altre sostanze che danneggiano gli ecosistemi.

Il 95% dei packaging è in vetro, alluminio, kraft e legno 100% riciclabili. Il restante 5%, i prodotti della linea Kids, sono fatti in plastica riciclata per questione di sicurezza. Esiste un’opzione di refill per diversi prodotti e tutti gli imballaggi per il trasporto e le box sono di cartone kraft riciclato.

Il motto Freshly? “La scienza funziona meglio con amore”, a riprova che partendo dalla scienza e dalle competenze specifiche di esperti ingegneri chimici si possono creare prodotti efficaci e salutari per la pelle, ma solo con l’amore e il rispetto per il pianeta, le persone e gli animali si ottengono prodotti efficaci e in grado di migliorare davvero il benessere di chi li utilizza.