S otto la crema da giorno, dopo un trattamento dermatologico, prima di indossare il solare... il siero con acido ialuronico è il cosmetico idratante passepartout per eccellenza

Quando la pelle comincia a mostrare i primi segni di cedimento, è il caso di inserire un siero antietà. Il primissimo must have? Un prodotto con acido ialuronico che la capacità di idratare intensamente i tessuti, come se fosse “autoctono”. Il motivo è presto spiegato: l'acido ialuronico è una sostanza naturale che produce anche il nostro organismo, ma che con il passare degli anni diminuisce. E così compaiono i primi segni di invecchiamento, come rughe, perdita di tono, texture non uniforme e disidratazione.

Si stima che la produzione di acido ialuronico da parte del derma cominci a diminuire a partire dai 20 anni. Successivamente la perdita media è del 10% ogni 10 anni.

Come scegliere il siero con acido ialuronico

I sieri con acido ialuronico hanno texture molto fluide, e variano dalle composizioni leggerissime quasi acquose a quelle in gel, più dense ma sempre a rapido assorbimento. La caratteristica principale è infatti quella di fondersi immediatamente con la pelle, al punto da sparire. Texture più consistenti sono destinate a pelli mature e molto disidratate. Ma tutti sono pensati per essere applicati prima della crema idratante, a meno che non faccia molto caldo.

Ideale da indossare sotto il solare viso, il siero con acido ialuronico rafforza la barriera idrolipidica nell'incontro con i raggi UV. E, in genere, non procura una sensazione di “peso” sulla pelle, proprio perché leggerissimo.

Acido ialuronico, i diversi pesi molecolari

La molecola dell'acido ialuronico viene lavorata in modo che ottenga un peso specifico, il che corrisponde a una diversa capacità di azione. Oggi si ottengono sino a 5 pesi molecolari diversi, ma più comuni sono 4:

alto : forma un film protettivo sulla superficie cutanea limitando la fisiologica perdita d'acqua;

: forma un film protettivo sulla superficie cutanea limitando la fisiologica perdita d'acqua; medio-alto : trattiene l'acqua sulla superficie cutanea nutrendo lo stato corneo;

: trattiene l'acqua sulla superficie cutanea nutrendo lo stato corneo; medio-basso : fornisce idratazione e ripara lo strato corneo danneggiato;

: fornisce idratazione e ripara lo strato corneo danneggiato; basso: penetra in profondità nella pelle, idratandola e ripristinandola dall'interno.

Hyaluron Activ B3 di Avène

Un siero con acido ialuronico all'1,5% e niacinamide al 6%, nato da una grande scoperta sul funzionamento delle cellule della pelle. Ebbene, è stato scoperto che, quando invecchiano, propagano senescenza (invecchiamento) alle cellule circostanti. La vitamina B3, nota anche come niacinamide, blocca questo processo.



Hyaluron Activ B3, siero concentrato rimpolpante, Avène (46,90 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per chi presenta rughe e linee di espressione.

Sérum Booster H.A. di Uriage

Oltre all'acido ialuronico, questo siero contiene l'estratto di fiore di altea che riequilibra e protegge la barriera cutanea. L'acqua termale di Uriage rinforza e lenisce.

Sérum Booster H.A., concentrato di acido ialuronico (24,90 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per la pelle disidratata.

Acido ialuronico, Attivi Puri di Collistar

Acido Ialuronico con 4 pesi molecolari + Acido Poliglutammico è la ricetta di questo siero che aumenta l'idratazione cutanea ed evapora la dispersione di acqua dagli strati superficiali dell'epidermide. Nella formula è presente l'inulina, un prebiotico naturale che preserva il microbioma cutaneo. Tale azione contribuisce a mantenere integra la barriera epidermica.

Attivi puri, Collistar (da 49 euro)

Il prodotto ideale per mantenere l'idratazione dopo un trattamento estetico.

Hydrotenseur di Rilastil

Un siero all'acido ialuronico con 3 diversi pesi molecolari, che agisce in diversi piani dell’epidermide. Ad ad alto peso molecolare aiuta a trattenere acqua negli strati superficiali. L'intermedio, esercita un effetto riempitivo. La molecola a basso peso molecolare favorisce l’elasticità della pelle.

Hydrotenseur, siero antirughe, Rilastil (39,90 euro in farmacia)

Il prodotto ideale dai 30 ai 50 anni di età.

Hyal Acido Ialuronico Puro

Una formulazione in gel leggera che, oltre all'acido ialuronico puro, contiene il veleno d’ape, ingrediente attivo tonificante e anti-age, e vitamina C che contribuisce alla sintesi di collagene. Nei mesi estivi può essere usato da solo.

Hyal, gel idratante, LR Wonder (16 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per una pelle luminosa, oltre che idratata.

Hydrate + Plump di ROC

Un siero in capsule con acido ialuronico puro al 3% che può moltiplicare il proprio volume fino a 30 volte. La pelle è visibilmente più levigata e più idratata.

Hydrate + Plump, siero in capsule di ROC (€ 39,90 in farmacia e punti vendita selezionati Marionnaud e Tigotà)

Hyaluronic Concentrate di Isdinceutics

Ha una texture in acqua-gel, leggera e fresca, che si assorbe rapidamente senza lasciare una sensazione appiccicosa. Rimpolpa la pelle riempiendo le rughe dall’interno. Inoltre, riduce l’aspetto dei pori, segno di una perdita di elasticità cutanea.

Hyaluronic Concentrate, siero idratante, Isdinceutics (49 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per prevenire i primi segni dell'invecchiamento.

Bye Bye Lines di It Cosmetics

Acido ialuronico puro all’1,5% associato alla Vitamina B5, per riparare la barriera della pelle. I peptidi sostengono, invece, la pelle per un aspetto più tonico e compatto.

Bye Bye Lines, siero idratante, di It Cosmetics (25 euro da Douglas e sul sito di QVC).

Il prodotto idea per la pelle sensibile.

Hydra-Hyal di Filorga

Nel cuore della formula di questo siero idratante ci sono 5 tipi di acido ialuronico in forma potenziata grazie al complesso esclusivo Hyal-Diffusing Factors. L'estratto di sophora japonica arricchisce il prodotto di polifenoli antiossidanti che favorisce i sistemi di auto-difesa della pelle dalle aggressioni esterne quotidiane.

Hydra-Hyal, siero idratante, Filorga (45 euro).

Il prodotto ideale per una pelle che ha bisogno di essere rafforzata.

H.A. Intensifier di Skinceuticals

Un siero correttivo dei segni dell'età che contiene un’elevata concentrazione di acido ialuronico puro, Proxylane™ ed estratti botanici di radice di liquirizia e riso viola. Rende l'aspetto della pelle più liscio, tonico e compatto. Riduce l’aspetto delle rughe e regala un’idratazione che dura a lungo.

H.A. Intensifier, siero viso, Skinceuticals (110 euro in farmacia).

Il prodotto ideale per una pelle matura con perdita di tono.