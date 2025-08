Negli ultimi anni la skincare ha allargato i propri confini, passando dal viso al corpo e ora concentrandosi su una zona spesso trascurata: i glutei. Questo nuovo approccio, conosciuto come «booty care», sta conquistando sempre più persone grazie a rituali dedicati, prodotti specifici e trattamenti professionali mirati a valorizzare anche questa parte del corpo.

La skincare per il lato B sui social

La tendenza nasce sui social, dove hashtag e contenuti dedicati hanno reso popolare la cura del lato B. Influencer, esperti di fitness e professionisti del settore beauty hanno contribuito a diffondere l’idea che prendersi cura dei glutei debba diventare parte integrante della routine quotidiana. Parallelamente, anche la moda ha dato il proprio contributo con capi e accessori studiati per mettere in risalto questa zona. Non sorprende, quindi, che il mercato legato alla cura dei glutei sia in forte crescita e si preveda che possa raggiungere cifre da record nei prossimi anni.

I passaggi della skincare per il lato B

Come ogni rituale beauty, anche la routine per il lato B si basa su tre passaggi fondamentali: esfoliare, idratare e tonificare. L’esfoliazione consente di eliminare cellule morte e prevenire imperfezioni come i peli incarniti, favorendo il rinnovamento cutaneo. Scrub con acidi delicati, come salicilico e lattico, si rivelano particolarmente utili se utilizzati regolarmente. Dopo la detersione, l’idratazione diventa essenziale per migliorare elasticità e compattezza della pelle. Sieri e lozioni ricchi di ingredienti emollienti, come vitamina C, niacinamide e burro vegetale, permettono di uniformare il tono cutaneo e mantenere la pelle morbida. Il terzo step è dedicato ai trattamenti rassodanti. Maschere specifiche e creme effetto lifting, formulate con caffeina, peptidi o centella asiatica, aiutano a tonificare e a stimolare la microcircolazione. Applicarle con movimenti circolari rende il massaggio parte integrante della beauty routine e amplifica i benefici dei prodotti, agendo anche contro la cellulite e favorendo una maggiore compattezza.

Cos’è la «butt facial»

Accanto ai trattamenti casalinghi, si stanno diffondendo sempre di più i protocolli professionali, come il cosiddetto «butt facial». Si tratta di un trattamento ispirato alla classica pulizia del viso ma pensato per i glutei. La procedura prevede detersione profonda, esfoliazione chimica o meccanica, maschere mirate e massaggi drenanti. In alcuni casi si utilizzano anche tecnologie come la luce LED per migliorare la texture della pelle, minimizzare le imperfezioni e uniformare l’aspetto generale della zona.

Come cambia l’industria cosmetica

Questo cambiamento sta trasformando anche l’industria cosmetica. I prodotti dedicati alla booty care non sono più esclusivamente formulati per contrastare specifici inestetismi, ma offrono anche un’esperienza sensoriale piacevole, grazie a texture morbide e profumazioni avvolgenti. La routine diventa così un rituale di benessere completo, capace di migliorare non solo l’aspetto della pelle ma anche il rapporto con il proprio corpo. La «booty care» si sta affermando come una delle principali tendenze beauty dell’estate, inserendosi a pieno titolo nel mondo della bodycare. Un fenomeno che unisce attenzione estetica e cura di sé, portando alla ribalta una zona spesso trascurata ma che, con i giusti trattamenti, può beneficiare degli stessi effetti di qualsiasi altra parte del corpo.

