Una chioma protetta dal sole vuol dire anche lucente, setosa e morbida. Ecco perché nella borsa del mare non bisogna mai dimenticare un solare per capelli

Migliori prodotti solari per capelli dell'estate 2020

Tra sole, vento, salsedine e cloro, in estate i capelli vivono un vero e proprio tour de force. Se però il fusto è ben nutrito, non c'è da temere. Se poi vi si aggiunge una costante protezione dal sole, la bellezza della chioma non risulterà compromessa. Così in autunno si dovrà ricorrere al massimo a un ristrutturante capillare e a una piccola sforbiciata.

I capelli sono colorati? L'uso costante di solari anti UV preserverà la tinta, così a settembre si dovrà giusto dare una rinfrescata al colore: a volte non è necessario riprendere la tintura su tutte la lunghezze, ma basta un tonalizzante.

L'importanza di proteggere i capelli dal sole

Perché è così importante proteggere i capelli dal sole? È stato stimato che passare un'intera estate senza aver mai indossato il cappello o applicato uno spray solare equivale a rovesciarsi un litro di varichina! Immagina cosa può accadere ai capelli: ciocche sbiadite, sfibrate e rovinate. Se la melanina contenuta nel fusto capillare si riduce, le squame dello stesso si aprono: è questa l'immagine vista al microscopio di un capello lasciato non protetto al mare.

Ecco che proteggere i capelli mentre ci si espone al sole non è solo una questione estetica, ma è anche un fatto di salute. La struttura del fusto capillare resta intatta mantenendo la lucentezza e setosità dei capelli. E poi bisogna considerare il cuoio capelluto, soprattutto se porti la riga in mezzo o hai i capelli corti: proteggerlo aiuta non solo a non scottarsi, ma anche a contrastare nel lungo periodo il rischio caduta.

Ricchi di filtri anti UVA e UVB, i solari per capelli formano un film invisibile in grado di schermare i raggi, e di isolare la fibra dal contatto con salsedine e cloro, che hanno un'azione inaridente.



Prodotti solari per capelli: novità 2020

I nuovi prodotti solari per capelli si differenziano per texture, da scegliere in base al tipo di capelli. I capelli secchi e crespi preferiranno i classici oli solari dalla consistenza corposa. Oltre ai filtri solari, contengono agenti idratanti e rivitalizzanti che ammorbidiscono le ciocche, evitando la formazione di nodi.

I capelli normali o fini, invece, opteranno per i fluidi leggeri che non lasciano residui oleosi. Alcune versioni sono bifasiche: prima di spruzzarli sui capelli, si agitano per mescolare bene i principi attivi schermanti. Questi ultimi sono talmente leggeri che possono essere usati anche in città in condizioni di sole molto intenso.

A metà strada tra oli e fluidi solari per capelli, si collocano le creme dalla consistenza leggera, che sono adatte per i capelli abbastanza grossi ma che non tollerano gli oli. Si applicano sui capelli asciutti o bagnati, e si riapplicano dopo il bagno, anche senza pettinare.

Con la protezione costante dal sole, il colore dei capelli resta luminoso: i nuovi solari evitano infatti che i capelli biondi virino al giallo e i capelli castani al rosso aranciato, praticamente gli incubi di chi si tinge.

Oltre a proteggere, tutti questi solari diventano uno strumento di styling, perfetto come alleato per le acconciature, le beach waves o le trecce da sfoggiare in spiaggia e di sera.

Gli spray solari per capelli normali e/o fini

Hanno consistenze leggere per non ungere i capelli: per questo possono essere usati in tutte quelle situazioni di sole intenso e non necessariamente in spiaggia. Sono indicati, in genere, per capelli sottili o non troppo spessi che rischierebbero di appesantirsi con i tradizionali oli. Inoltre al rientro a casa, nel tentativo di risciacquarli con abbondante acqua, si rischierebbe di annullare gli effetti protettivi.

Protective Serum Suncontrol di SCREEN

Bifasico protettivo con formula extralight, ideale prima e dopo I’esposizione dei capelli a sole, salsedine e cloro. Protegge senza appesantire. Benessere Sole Spray Protettivo Capelli di BIOSCALIN

La sua formula ultra protettiva è stata testata applicando l’esclusivo Radical Hair Factor (RHF), un avanzato metodo che consente di misurare il livello di protezione dei capelli dai raggi UV, restituendo come risultato un RHF di 4.3 traducibile in: capelli 4 volte più protetti rispetto ai capelli non trattati; riduzione dei radicali liberi del 76% con un minor danno ossidativo a carico del capelli; protezione lunga durata fino a 8 ore di esposizione. Nutriplenish leave-in conditioner di AVEDA

Uno spray versatile che può essere usato sia sui capelli asciutti che bagnati per reidratare i capelli dopo un bagno in mare o la doccia. Contiene zenzero, un filtro UV naturale. Districa all'istante ed è adatto a tutti

i tipi di capelli. Magic Emulsion Sunny di BIOMED HAIRTHERAPY

Un’emulsione leggera, protettiva ed efficace su tutti i tipi di capelli per prevenire la degradazione del colore durante l’esposizione al sole. Doma i capelli crespi e spessi, dona volume ai capelli fini.

Gli oli solari per capelli secchi e spessi

Sono i prodotti solari nati inizialmente per proteggere i capelli più secchi dalla fibra spessa e robusta, soprattutto ricci. Meglio riservarli quindi ai capelli che richiedono molto nutrimento, altrimenti, in caso di capelli fini, si rischia di ritrovarsi con la testa untuosa.

Olio Splendente di L'ERBOLARIO

Applicato sulle intere lunghezze o solo sulle punte, nutre i capelli e dona un bellissimo effetto luccicante. Sun Oil di SYSTEM PROFESSIONAL

Protezione UV della cheratina. Aggiunge morbidezza istantanea durante e dopo l’esposizione al sole. Olio latte protettivo per capelli di NUXE Sun

Multi-protezione (uv, sale, cloro) capelli e cuoio capelluto per tutti i tipi di capelli. Trattamento protettivo SUN KISSED 1 di CIELO ALTO

Un oil non-oil che crea una barriera protettiva contro i raggi UV, i radicali liberi e gli agenti esterni. Particolarmente indicato per i capelli secchi e colorati perché, grazie al mix di Glicerina, Cheratina e Idrolizzato di Seta, preserva il colore dei capelli lasciandoli allo stesso tempo morbidi, piacevoli al tatto e non unti.

Gli shampoo doposole

Sono formulati con tensioattivi molto delicati, specifici per l'uso quotidiano. Eliminano tracce di salsedine, cloro e sabbia, nutrendo intensamente. Se hai i capelli sottili, è meglio usare una sola dose di shampoo. Hanno inoltre un'azione anti sale e sabbia grazie agli oli nutrienti.

Shampoo nutritivo di KLORANE SOL Shampoo doposole di BOTTEGA VERDE



Shampoo-crema doposole riequilibrante di COLLISTAR Solè, shampoo doposole per capelli trattadi di CREATTIVA

Balsami, maschere e prodotti leave-in specifici solari

Riparano la fibra sottoposta a stress come sole, vento, sale e cloro. Alcuni vanno risciacquati, altri invece possono essere lasciati sulle chioma ben tamponata, per riparare ancor più. Fungono inoltre da styler per acconciature durante e dopo la spiaggia.

Serie Expert Solar Sublime di L'Oréal Professionnel

Una maschera con Aloe Vera è una maschera per capelli secchi naturali o colorati esposti a vento, sole, sale e cloro. Balsamo Hair Food alla Papaya di GARNIER FRUCTIS

Ideale per riparare i capelli danneggiati. BC Sun Protect Conditioner Cream di SCHWARZKOPF PROFESSIONAL

Delicato e nutriente conditioner leave-in doposole in crema con Olio di Buriti e Alga Marina, che ripara i capelli stressati dal sole facendoli risplendere.

Beauty Mask di SUN MILKE

Maschera nutriente intensiva per capelli per contrastare i danni causati dal sole, dalla salsedine, dal vento, dal cloro.