L a tecnologia ci semplifica la vita in svariati modi, specialmente quando si tratta di essere organizzate e serene: ecco un pugno di app per smartphone assolutamente da provare

Anche tu sei sempre dietro ad agende, post-it e memo vocali che dovrebbero aiutarti a ricordare tutto e invece non fanno altro che creare confusione?

Abbiamo le soluzioni che fanno al caso tuo! Una bella lista delle migliori app da usare...per organizzarsi in tutte le evenienze! Dall'appuntamento di lavoro alla nuova tabella oraria della scuola, fino all'app che ti permette di segnare appuntamenti e commissioni per non dimenticarne mai nemmeno una!

Todoist

Un'App semplice e minimale, ma estremamente utile. Le sue funzioni la rendono la migliore nell'ambito del to-do-list. Utilissima per organizzare le attività con immediatezza, questa App serve per ricordare le scadenze e i promemoria, monitorare i progressi compitu e creare progetti individuali o collettivi. Un'App non solo per te, ma anche per i tuoi collaboratori.

ATracker

Questa è un'app di tracciamenti dei tempi per le varie attività quotidiane. Davvero intuitiva, si dota di tools che monitorano l'andamento dei tempi medi e l'utilizzo di grafici, barre, infografici. Si possono inserire un numero pressoché illimitato di compiti/missioni e tutti i dati posson essere scaricati od esportati. Questa App, inoltre, è acquistabile in una versione premium che rimuove ogni spot pubblicitario e permette la sincronizzazione di più dispositivi

Goal Meter

Un'ottima App per migliorare la routine quotidiana. Pianificar le giornate non è mai stato così semplice! Come lascia intendere il nome, serve a fissare e raggiungere gli obiettivi. Inoltre usa personaggi e disegni molto carini che la rendono attrattiva anche per un pubblico più giovane che magari va ancora a scuola. E infatti questa app è perfetta se si pensa di organizzare tempo+impegni basati anche sul fare i compiti e svolgere task formative.

Doodle

Ecco l'App per eccellenza per organizzare appuntamenti con le altre persone. Ideale per trovare l'orario o il giorno migliore per ogni tipo di evento. Riunioni e incontri di lavoro mai più come memo sul calendario: Doodle è qui per suddividere e catalogare tutti gli impegni quotidiani. Il pacchetto Starter comprende la sincronizzazione degli impegni con altri dispositivi e monitora gli incontri/inviti in modo che non ci siano mai sovrapposizioni.

Trello

È lo strumento che i team di lavoro possono usare per gestire i progetti condivisi. Funziona altrettanto bene per le famiglie, però. Trello è molto flessibile: è possibile adattarlo a una varietà di scopi per tenere traccia di tutte le attività. Nello specifico, questa App permette di avere singole schede più facili da gestire oppure più pagine multi-scheda che fondono gli impegni e i progetti per mostrare un quadro generale più completo ed informato.