10 app che aiutano la salute mentale

S copri come migliorare il tuo benessere grazie alle psico applicazioni disponibili online

Le app che possono aiutarci

Se c'è una cosa che la pandemia ci ha insegnato è utilizzare meglio le risorse disponibili in rete. Questo non significa evitare il contatto umano: un incontro dal vivo arricchisce, scava in profondità, offre empatia e confronto autentico. Al tempo stesso ci sono giorni in cui tutto sembra naufragare: è allora che abbiamo bisogno di una mano e di sentire che siamo sulla strada giusta.

Le app sviluppate negli ultimi nascono nell'intento di aiutare il benessere psicologico e implementare il processo di miglioramento personale. Uno degli esercizi che ti aiuterà a sviluppare consapevolezza ed empatia è il diario delle emozioni, per prendere nota ogni giorno del tuo umore e sintonizzarti in profondità con il tuo stato emozionale.

Esercizi fondati sulla respirazione in grado di combattere l'ansia, piccole sedute quotidiane di meditazione, frasi con cui sviluppare autostima... qual è l'app giusta per te? Ecco dieci proposte.

Soultrainer supporto psicologico online

L'app Soultrainer propone un servizio di psicologi accessibile online via chat e video. La formazione di ogni professionista può essere visualizzata e consultata telematicamente: dopo un primo consulto gratuito è possibile acquistare gli appuntamenti in modo da usufruire di un sostegno psicologico in remoto, facile da organizzare a distanza.

Youper Therapy

Parli inglese? Se la tua conoscenza della lingua è buona potresti aver trovato il modo per ritagliarti uno spazio mentale di relax e decompressione. L'applicazione Youper Therapy ti aiuterà a prenderti un attimo da dedicare al tuo benessere mentale grazie a brevi sedute di meditazioni guidate, esercizi di mindfulness o il "Diario delle Emozioni".

Happify

L'app Happify è disponibile anche in italiano: basata su studi scientifici, questa piattaforma per la crescita personale offre giochi, articoli di facile lettura e spunti per un programma della felicità creato da esperti, da utilizzare per ridurre ansia e stress, allenare la mente a liberarsi dai pensieri negativi e costruire resilienza.

Calm Harm

Nata per una finalità importante, Calm Harm desidera aiutare chi soffre a causa di problematiche legate all'autolesionismo. L'app, che fra gli esercizi proposti, mette a disposizione mini training per la respirazione, può essere utilizzata anche negli stati d'ansia, quando c'è bisogno di ritrovare il contatto con il corpo e la calma mentale.

Daylio Diario Tracciatore di Umore

Hai mai pensato di tenere traccia delle tue emozioni? Il servizio offerto da Daylio Diario ti permette di fare proprio questo: l'app è gratuita o presente in una versione a pagamento. Disponibile su tutti i dispositivi, ti permetterà di tenere un micro-diario quotidiano della gratitudine e diventare più consapevole delle emozioni che vivi. Puoi aggiungere il tuo diario alimentare e stabilire nuovi obiettivi.

Headspace: Mindful Meditation

Purtroppo fra le tante lingue disponibili, per Headspace non esiste l'italiano. Tuttavia, se desideri fare pratica con un'altra lingua l'app potrebbe essere lo strumento giusto per iniziare a meditare quotidianamente con il metodo minfulness. Offre esercizi di visualizzazione guidata e sedute di meditazione accompagnate dalla musica, oltre a una serie di routine positive come gli esercizi per il risveglio.

Petit BamBou: meditazione

Una voce per guidare i tuoi momenti di meditazione e spunti con tecniche di rilassamento. L'app Petit BamBou, disponibile anche in versione gratuita, propone musiche rilassanti, nuove sedute ogni giorno con l'accompagnamento di esperti, risorse per genitori e figli. Utile per trovare uno spazio di calma quotidiana e combattere l'insonnia con contenuti che aiutano a affrontare l'ansia.

PsychApp

PsychApp offre test, esercizi e risorse utili sviluppate per dare un sostegno a distanza per chi soffre di depressione, ansia e attacchi di panico.

Sanvello

Presente in inglese, Sanvello offre un training quotidiano con esercizi psicologici e riflessioni da scrivere come aiuto per l'elaborazione per un processo di autoconsapevolezza.