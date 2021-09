Sai cosa vuoi veramente? Ecco alcune riflessioni per capire come vivere meglio, raggiungere la felicità e conquistare il successo, per sentirti appagata

La qualità della vita è una conquista su cui lavorare giorno per giorno. Che cosa significa per te avere successo? Il concetto di "successo" è davvero molto relativo, e tendenzialmente diverso per ognuno, che è poi il motivo principale per cui fare confronti con le vite degli altri è spesso inutile se non dannoso. Ascolta i tuoi bisogni, visualizza le tue paure e supera i tuoi limiti trasformando gli ostacoli in un punto di forza: le emozioni positive ti aiutano ad essere più forte.

Il successo è uno stato mentale, è un modo di affrontare la quotidianità giorno per giorno, superando le avversità, mettendosi in gioco, cadendo e rialzandosi. Ma qualunque sia la tua definizione di successo, ci sono delle ispirazioni universali per poter affrontare la vita al meglio e sentirti realizzata. Vediamone alcune.

1. Punta su te stessa

Secondo le ricerche sognare a occhi aperti stimola la creatività e aiuta a immaginarsi in situazioni nuove.

Vivi un momento difficile? Non smettere di chiederti che cosa desideri veramente: ascoltare le tue emozioni ti aiuterà a comprendere quali sono i tuoi bisogni autentici, il primo passo per trovare nuove rotte.

La capacità di immaginarsi e il coraggio per esplorare territori sconosciuti hanno bisogno di essere nutriti ogni giorno: libri, laboratori e incontri con persone positive possono aiutarti, ma la vera questione è imparare a vedere le tue risorse. Le persone di successo hanno tratto dalla loro storia, spesso difficile e dolorosa, la forza per cambiare, una lezione di vita che aiuta a conquistare nuovi obiettivi.

Indice di buona autostima è l'essere stabili di fronte ai successi e ai fallimenti oppure alle approvazioni e alle critiche.

Possiamo essere contenti o delusi, ma senza che si verifichino eccessivi sbalzi di umore. La stabilità dell'autostima consente anche una relativa costanza del comportamento e del discorso svincolati da ciò ci circonda: rimaniamo grossomodo noi stessi indipendentemente dal pubblico e dagli interlocutori.

2. Stimola la creatività

Che cosa significa per te essere creativa? Scrivi un elenco di tutte le situazioni e i contesti in cui senti di poter apprendere, sfamare la curiosità, stimolare l'entusiasmo. Buttati in situazioni nuove, sarà una scossa elettrizzante in grado di movimentare la routine.

Frequentare persone con idee differenti rispetto alle nostre ha un valore positivo se sappiamo vivere questi incontri nel modo giusto, perché diventeranno un'occasione di scambio e ispirazione.

Viaggia: esplorare i luoghi in cui vivi, comprare un biglietto low cost per una destinazione mai vista o fare un'esperienza all'estero aumenta le tue competenze e ti rende più flessibile, aperta a nuovi orizzonti.

3. Sii curiosa

Spesso vediamo gli amici solo attraverso il rapporto d'affetto che essi nutrono nei nostri confronti: fai domande e informati sui loro interessi, il lavoro e le passioni. I rapporti personali possono diventare alleanze lavorative. Secondo le indagini l'amicizia migliora la qualità della vita, è un sostegno emotivo e aiuta a ampliare l'orizzonte mentale.

Le persone di successo sanno fare rete, perché credono nelle potenzialità delle persone e non smettono di imparare dagli altri. Usa il web per aggiornarti, conoscere professionisti di valore e trovare esperienze lavorative con cui confrontarti: chiacchierare sui social può rivelarsi strategico, quando sappiamo usare bene il tempo e creare una lista di contatti in grado di ispirarci.

4. Ascolta le tue emozioni

È un caso che la meditazione sia utilizzata da molte persone di successo? Fare vuoto dentro di sé e coltivare il silenzio interiore è fondamentale, perché ti permette di ritrovare il contatto con le tue emozioni profonde: è da lì che nascono le idee nuove e la forza di osare.

Sperimenta tecniche diverse, dallo yoga alla meditazione. Con il tempo scoprirai ciò che fa davvero per te.

Se non riesci a meditare punta su altre modalità: corsa, nuoto, o semplicemente un'ora libera per sognare a occhi aperti possono costituire lo stimolo giusto per iniziare a entrare in contatto con il tuo mondo interiore.

Per qualcuno anche cucinare diventa il momento ideale per concentrarsi su un'attività e svuotare la mente: l'importante è l'atteggiamento con cui facciamo le cose.

5. Allena il fisico

Svegliati un'ora prima e usa questo tempo per fare cose interessanti, capaci di darti la grinta giusta. Il lavoro e gli impegni spesso tolgono spazio alla cura di sé: non dimenticare il benessere del tuo corpo, perché è lo strumento che ti permette di affrontare la vita.

Ama ciò che sei. Chi corre sa che indossare le scarpette è un rito.

Camminare o correre aiuta a svuotare la mente, allena alla fatica e rende tonico il corpo, combattendo invecchiamento e obesità. Grazie alle endorfine l'umore migliora e la vitalità aumenta.

Mens sana in corpore sano, mente sana in un corpo sano, ricorda un'antica massima: una lezione di vita, perché quando siamo attivi ci sentiamo più energici e giovani anche a livello mentale. Conquistare il successo è un allenamento quotidiano.