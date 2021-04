L a Pasqua è una festa molto sentita che simboleggia la rinascita: ecco come augurare buona Pasqua alle persone che ami con le immagini a tema da inviare su Whatsapp

Buona Pasqua 2021: le immagini da inviare a chi ami

Il 4 aprile è il giorno di Pasqua 2021 ed è il momento di fare gli auguri di Pasqua a tutte le persone che ami, amici e parenti. Qui trovi tante immagini per augurare Buona Pasqua alle persone a te vicine: foto a tema primaverile e Pasquale da inviare su Whatsapp e non solo.

Dai un'occhiata anche alle frasi di Pasqua, da quelle divertenti a quelle religiose, da accompagnare alle suggestive immagini di Pasqua che trovi qui sotto. Sebbene Pasqua 2021 non sia un momento semplice per molti di noi questo può diventare un momento di vicinanza e condivisione con le persone che amiamo. Ecco tutte le foto a tema pasquale da inviare alle persone vicine all'insegna della speranza in un futuro migliore, pensando anche alla simbologia di rinascita della Pasqua religiosa.