F ocalizzarsi sui propri bisogni a volte può risultare più difficile di quanto pensiamo Ecco come tornare a diventare il centro della nostra vita e a dare valore a ciò che sentiamo

Le relazioni, il tran tran quotidiano, il lavoro, la famiglia, portano spesso moltissime di noi a concentrarsi sulle necessità e le esigenze degli altri, rispetto alle nostre. Rendere primari i bisogni del nostro partner, dei nostri figli, dei colleghi non è soltanto sbagliato, ma può rivelarsi deleterio per noi stesse e anche per chi ci è accanto.

Essere un supporto per le persone a cui vogliamo bene e con cui intratteniamo relazioni ogni giorno è importante, ma quando quest’indole rischia di mettere in secondo piano le nostre esigenze, ponendo il focus esclusivamente su quelle degli altri, allora c’è qualcosa che non va. È arrivato il momento di dare valore a ciò che proviamo e di riprendere in mano la nostra vita pienamente. Come focalizzarsi sui propri bisogni e non trascurarli mai più? Te lo spieghiamo subito.

Impara a porti al centro della tua vita

Focalizzarsi sui propri bisogni, può rivelarsi vitale. Eh, sì, può sembrare un’affermazione esagerata, ma non lo è affatto e ce lo conferma la scienza. Avete mai avuto modo di osservare alcune persone e scorgerne un’aura luminosa e brillante? Bene, non è nulla di trascendentale. Quella luce che sembrano emanare è vera, è una luminosità tipica delle persone che non vivono alti livelli di stress, non hanno frustrazioni, non rischiano di implodere dentro, dormono bene e non provano rabbia.

Perché? Perché sono persone che riconoscono il proprio valore, che pongono al centro i propri bisogni, non in modo egoistico, ma in modo vitale per se stesse. Non riuscire a dire mai dei no agli altri, vuole dire dirne tanti a noi stesse. Concedere tanto agli altri vuol dire concedere poco o nulla a noi stesse.

Le conseguenze? Tante, purtroppo. Dall’aumento della pressione sanguigna all’emicrania, dallo stress alla depressione, dalla caduta dei capelli alla rabbia repressa che lentamente ci logora. Ecco perché focalizzarsi sui propri bisogni è ritenuto, a ragione, vitale.

Lasciati andare

Cosa ti trattiene dal dare il giusto peso alle tue necessità? Cosa ti spinge a valorizzare le esigenze degli altri a discapito delle tue? Che si tratti di figli, partner, colleghi di lavoro, genitori, capi, poco importa. Perché tutto sembra avere un'importanza più grande rispetto a te stessa? Poniti queste domande e chiediti anche perché non ti concedi da troppo tempo il lusso di sbagliare.

Capita più spesso di quanto si possa pensare. Decidiamo finalmente di focalizzarci sui nostri bisogni, commettiamo degli errori oppure qualcosa non va come avremmo voluto e decidiamo di non provarci mai più. Nulla di più ingiusto. Torniamo a lasciarci andare, concediamoci il lusso di sbagliare e riprovarci, falliamo di nuovo, perdoniamoci e amiamoci per come siamo, non per quanti errori evitiamo di commettere. Questa non è vita è sopravvivenza e noi meritiamo di più, molto di più.

Sorridi a te stessa

Da quanto tempo non ti osservi allo specchio? Ci guardiamo allo specchio frettolosamente ogni giorno, il tempo di un po' di make-up, una spazzolata e via. Ma quante di noi si osservano davvero? Sembra una banalità, ma il potere dello sguardo è grande e quello del sorriso lo è ancora di più. Fermati un momento, posizionati davanti allo specchio, osserva il tuo volto e sorridi. È scientificamente provato che sorridere diminuisce la pressione sanguigna, rallenta il battito cardiaco, diminuisce i livelli di stress e fa tornare in connessione con se stesse.

La vedi quella persona allo specchio? La trovi serena? La trovi appagata? La ami davvero? Rientra in profonda connessione con lei, ritrovala appieno, abbracciala, parlale e ricordale che merita di non trascurarsi più. Comincia da oggi e inizia a fare la differenza nella tua vita, solo e soltanto per te stessa. Ne beneficeranno di conseguenza anche le persone che ti sono accanto.

Fai journaling

Il potere del journaling è ormai noto a tante, ma forse non a tutte. Fare journaling vuol dire sostanzialmente tenere un diario in cui scrivere di noi, dei nostri obiettivi, della visione che abbiamo della nostra vita, di ciò che proviamo. Un rituale personale, quotidiano, che permette di allontanare lo stress e al contempo di focalizzarci su noi stesse e su ciò che realmente desideriamo.

Un momento solo per noi, di pura intimità, dove aprirci con leggerezza attraverso un flusso di pensieri che si rivelano terapeutici. Lasciare nero su bianco traccia di ciò di cui abbiamo bisogno, o che ci spaventa o che ci appassiona, vuol dire lasciare traccia di noi stesse e ricordare ogni giorno che abbiamo dei bisogni e che dobbiamo focalizzarci su di essi. Buttare fuori i pensieri quotidiani e scriverli, è un modo per imprimerli anche nella nostra mente, oltre che sulla carta.

Un percorso che va dalla profondità del proprio io, alle pagine bianche e che si inserisce nella mente in modo da non essere dimenticato e da portarci a combattere per ottenere ciò che vogliamo e per costruirci la vita che desideriamo davvero.