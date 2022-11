5 cose che devi fare se hai paura di non riuscire ad andare avanti

C ome fare ad andare avanti quando tutto sembra difficile, pesante e senza soluzione? Ecco quello che ti serve sapere per superare la paura di non farcela e andare verso il tuo meraviglioso futuro

Nel corso della vita, capita di trovarsi di fronte a situazioni e/o periodi in cui tutto sembra non proseguire nella giusta direzione, in cui si soffre o si hanno preoccupazioni e in cui, qualsiasi sforzo si faccia, la sensazione di non riuscire ad andare avanti è l’unica certezza che si ha. Un convinzione che nasce dalla visione distorta che la mente ci propone della realtà che si sta vivendo, e che sembra quasi soffocare e limitare il proprio raggio di azione, bloccandolo in una posizione di stallo dalla quale è difficile uscire.

Difficile, certo, ma non impossibile. Ma che anzi si può fare, imparando a dare peso e valore a quelle piccole e grandi cose che possono eliminare la paura che si prova di non riuscire ad andare avanti, riportandoci in uno stato di lucidità, positività e forza, e ripartendo da dove ci si era fermati. Con più energia e con fiducia verso il futuro. Ecco, allora, cosa fare per tornare in carreggiata, sfrecciando veloci lungo il percorso della propria vita.

Fiducia in se stessi e autostima

Primo gradino da costruire per andare avanti, superando qualsiasi situazione o stato d’animo che si vive, riguarda l’aver fiducia in se stessi, nelle proprie capacità. Compresa quella di farcela e di essere in grado di superare ogni ostacolo. Per farlo è bene ricordarsi sempre che nessuno al mondo è infallibile, che ogni essere umano commette errori ma che questi non definiscono il valore di ognuno di noi, è come si cerca di rimediare e/o di rialzarsi che conta.

Appurato questo, poi, è importante ricordarsi anche di chi si è, della forza che è dentro di noi e che è lì, pronta per essere tirata fuori e per portarvi nella direzione che desiderate. Abbiamo molte più risorse di quanto pensiamo, basta solo esserne convinti e lasciare che si manifestino, forti del nostro pensiero positivo.

Andare avanti diventando consapevoli di sé

Altro step per andare avanti con fiducia e con un atteggiamento positivo, è diventare consapevoli delle proprie forze, punto che si collega con il precedente quindi, ma in modo concreto, leggibile. Ovvero tenendo un diario sul quale riscrivere, nero su bianco, i propri punti di forza, i successi, gli obiettivi raggiunti, ecc.

Ma anche le nostre debolezze, i traguardi non raggiunti ma che si sono saputi trasformare in opportunità, le sofferenze da cui si è usciti, ecc. Come una sorta di promemoria di ciò che si è e delle capacità che si hanno e che ci permetteranno, anche questa volta, di farcela.

Cercare incoraggiamento e supporto

Chiedere aiuto non è mai semplice e per qualcuno rappresenta una vera e propria sfida di fronte alla quale, spesso si perde. Ma quando ci si trova in una situazione in cui sembra impossibile andare avanti, in cui i muri o gli ostacoli da superare sembrano troppo alti, è importante farlo.

Chiedere supporto, infatti, dona la possibilità di vedere le cose sotto una prospettiva diversa, scovando vie di uscita che fino a quel momento non si erano notate o ricordandoci di cosa siamo capaci, grazie all’aiuto di chi si ha vicino, di chi ci conosce e di chi, in quel momento, vede oltre ciò che è possibile a noi.

Curare corpo e mente

Molte volte, le nostre più strane o errate convinzioni, arrivano e sono alimentate da uno stato di stress e tensione anche inconscio che si sta vivendo. Emozioni come la preoccupazione, la rabbia, il rancore, ma anche la stanchezza e la mancanza di energia nel quotidiano, possono creare la sensazione di non riuscire ad andare avanti, anche se cosi non è. Ecco perché è importante prendersi cura di sé e della propria parte interiore.

Come? Praticando un’attività fisica che piaccia e che, oltre a curare il corpo, cura anche la mente e il suo benessere. Per esempio praticando la meditazione, respirando all’aria aperta ma anche alimentandosi correttamente. Privilegiando quei cibi come le verdure, i cereali integrali, le proteine sane del pesce, delle uova o dei legumi, e restando leggeri, sia nel corpo che nello spirito.

Evitare di isolarsi per andare avanti

Questo, presuppone anche che evitiate di isolarvi, di pensare che tutto sia sulle vostre spalle (finendo per fa si che lo sia davvero), di comportarvi come se ci foste solo voi e la vostra impossibilità ad andare avanti.

Certo, forse questa è la sensazione che si sta vivendo, ma il tutto verrà amplificato se intorno a voi non c’è nessuno per una vostra scelta sbagliata. Ciò che è importante fare, quindi, è non rinunciare a priori alla socializzazione, alle amicizie, ai rapporti.

Poiché come si dice, se è vero che l’unione fa la forza, è vero anche che saranno proprio queste relazioni a tenervi a galla, giusto il tempo sufficiente per riprendere in mano la vostra vita e proseguirla con serenità.