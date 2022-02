Le più belle frasi d'amore per le foto su Instagram. Per fare una dedica romantica, per esprimere un pensiero sull'amore o per scrivere di un amore finito

Frasi d'Amore per foto Instagram

Sui social si parla sempre di sentimenti e di sicuro si parla sempre d'amore. Tra le frasi per Instagram più richieste ci sono di certo quelle che coinvolgono cupido, vengono usate anche come frasi d'amore per le foto e frasi per i selfie, ecco perché abbiamo pensato di raccogliere tante splendide frasi romantiche da condividere su Instagram! Troverai frasi di ogni genere: frasi d'amore per lui, frasi d'amore per San Valentino, per amori appena nati o finiti, amori lontani e semplici frasi sull'amore, utili per far capire come ci sentiamo.

Ecco le frasi più belle che abbiamo scelto!

Frasi d'amore per foto Instagram in inglese

Cominciamo con le dediche internazionali, perché si sa che una frase d'amore in inglese può fare davvero effetto. Qui te ne abbiamo elencate 10 che puoi usare per il tuo profilo Instagram, ma che puoi utilizzare anche come frasi per Whatsapp o frasi per lo stato di Whatsapp.

Love yourself first and everything else falls into line. You really have to love yourself to get anything done in this world (Lucille Ball)

I love you and that’s the beginning and end of everything (Francis Scott Fitzgerald)

You are every reason, every hope and every dream I’ve ever had (Nicolas Sparks)

You know it’s love when all you want is that person to be happy, even if you’re not part of their happiness (Julia Roberts)

Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead (Oscar Wilde)

The only thing we never get enough of is love; and the only thing we never give enough of is love (Henry Miller)

You know you’re in love when you don’t want to fall asleep because reality is finally better than your dreams (Dr Seuss)

My heart is and always will be yours (Jane Austen)

Love asks me no questions, and gives me endless support (William Shakespeare)

Nobody has ever measured, not even poets, how much the heart can hold (Zelda Fitzgerald)

Frasi per foto Instagram sull'amore a distanza

I social sono un ottimo modo di restare vicini anche quando c'è una distanza fisica tra due persone che si amano. L'amore a distanza è difficile da gestire, ma ci si può avvicinare un po' di più o comunque sentirsi più vicini, semplicemente condividendo un post, taggando la persona che amiamo e scegliendo la frase giusta.

Sei lontano, ma non posso smettere di pensarti

Vorrei averti vicino proprio in questo momento e guardarti negli occhi per farti capire quanto ti amo

Mi manchi, non sai neanche quanto

Non importa quanti chilometri ci sono fra di noi, l'importante è che esista un noi

Quando ci si ama la distanza può essere crudele, ma pensarti è dolce

Vorrei che la distanza che c'è tra di noi scomparisse in un battito di ciglia

Anche se sei lontano non ti ho mai sentito più vicino

Il nostro amore è così grande da coprire ogni distanza

Non importa se non sei qui, ti mando tutto il mio amore ed è come se fossi tra le mie braccia

Pensami intensamento anche tu e sarà come se fossimo insieme ogni minuto

Frasi per foto Instagram sull'amore finito

È sempre via social che talvolta cerchiamo di farci passare il mal d'amore, quando una storia a cui tenevamo o un flirt che speravamo potesse diventare qualcosa di più, finisce e ci si dice addio. Poche parole bastano per comunicare come ci sentiamo, anche se dentro di noi si agita una tempesta.

È meglio aver amato e perso che non aver amato mai (Alfred Tennyson)

Qualche volta le cose buone vanno in pezzi perché cose migliori possano accadere (Marilyn Monroe)

Ognuno porta in fondo a sé stesso come un piccolo cimitero di coloro che ha amato (Romain Rolland)

Mai avere rimpianti: se è andata bene è meraviglioso, se è andata male è esperienza (Eleonor Burford)

Incontrarsi, conoscersi, amarsi e poi separarsi è la storia triste di tanti cuori (Samuel Taylor Coleridge)

Il piacere dell’amore dura un momento, il dolore dell’amore dura una vita (Bette Davis)

Una separazione è come un’amputazione: sopravvivi, ma perdi una parte di te (Margaret Atwood)

A un cuore in pezzi nessuno s’avvicini senza l’alto privilegio di aver sofferto altrettanto (Emily Dickinson)

Amare è così breve, dimenticare così lungo (Pablo Neruda)

Amare e vincere è la cosa migliore. Amare e perdere, quella immediatamente successiva (William Makepeace Thackeray)

Frasi sull'amore per Instagram

Parlare d'amore? Perché no! Le frasi sull'amore per Instagram possono essere molto romantiche, se destinate a qualcuno in particolare, ma anche semplicemente delle riflessioni se stiamo attraversando un momento particolare o se ci sembra di aver capito qualcosa in più sul sentimento più bello ed enigmatico di tutti.

Ti amo con un amore che è più dell’amore (Edgar Allan Poe)

Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione (Antoine de Saint-Exupéry)

Chi, essendo amato, può dirsi povero? (Oscar Wilde)

Non era al mio orecchio che hai sussurrato, ma al mio cuore. Non hai baciato le mie labbra, ma la mia anima (Judy Garland)

Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore (William Shakespeare)

L’amore immaturo dice: “Ti amo perché ho bisogno di te”. L’amore maturo dice “Ho bisogno di te perché ti amo (Erich Fromm)

Non conosco altra ragione di amarti che amarti (Fernando Pessoa)

Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo (Jorge Luis Borges)

Chiunque abbia mai amato porta una cicatrice (Alfred De Musset)

La paura di innamorarsi non è forse già un po’ d’amore? (Cesare Pavese)

Quante canzoni d'amore conosci? Probabilmente non riesci a contarle tutte, perché veramente ogni cantante esistente presto o tardi decide di scrivere o la classica ballad, o comunque un pezzo da batticuore. Ecco perché è stato particolarmente difficile scegliere queste 10 frasi d'amore tratte dalle canzoni da usare su Instagram.

Voglio stare con te, Invecchiare con te, Stare soli io e te sulla luna (Jovanotti)

Vivo di emozioni che tu, non sai nemmeno di darmi (Vasco Rossi)

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi ma poi ritornano (Antonello Venditti)

Meravigliosa creatura, sei sola al mondo, meravigliosa paura di averti accanto, occhi di sole bruciano in mezzo al cuore amo la vita, meravigliosa (Gianna Nannini)

Vorrei donare il tuo sorriso alla luna perché di notte chi la guarda possa pensare a te. Per ricordarti che il mio amore è importante. Che non importa ciò che dice la gente (Tiziano Ferro)

L'amore conta, l'amore conta, conosci un altro modo per fregar la morte, nessuno dice mai se prima o se poi e forse qualche Dio non ha finito con noi, l'amore conta (Luciano Ligabue)

Io ci sarò negli occhi di chi ti sorriderà, nel vento tra i capelli ci sarò, nella tua ombra lunghissima e tenera, tre passi dietro te (Gino Paoli)

Dicono che gli angeli amano in silenzio e io nel tuo mi sono disperatamente perso (883)

E tu, quanto tempo hai? Tu quanto amore hai? Io non ti perdo mai, ti aspetto al fondo di questa strada sai (Roberto Vecchioni)

Forse non sai quel che darei perché tu sia felice (Elisa)