Quali sono i migliori hobby rilassanti? Ricordiamo che per quanto bistrattata, la cara vecchia abitudine di rifugiarsi in un hobby è un metodo i cui effetti positivi sono ampiamente dimostrati: concentrarsi su qualcosa di totalmente altro (come realizzare con le tue mani un oggetto, qualunque esso sia) non solo ti aiuta a staccare la spina, ma può riuscire anche a gratificarti e a darti un po' di buon umore.

Se la tua quotidianità è ad alto tasso di stress, trovare un'attività che ti aiuti a rallentare il ritmo e a rilassarti, nel tempo libero, è fondamentale.

Avere un hobby è bello, stimolante e fa bene allo spirito. Dal classico decoupage al giardinaggio passando per l'apertura di un blog, di seguito trovi una utile rassegna con i migliori hobby rilassanti che sono alla portata di tutti.

Il cucito

Non pensare che il cucito sia qualcosa di poco moderno da lasciar fare a mamme e nonne. Realizzare cose carine con ago e filo è facile e divertente e soprattutto aiuta a rilassarti. Non hai mai provato? Le sue qualità terapeutiche sono molto note: è un’attività che richiede attenzione e precisione e aiuta calmare l’ansia.

Scoprirai magari che un'arte come quella del cucito (che magari tua madre o tua nonna hanno cercato in passato di insegnarti, invano) possa fare per te! Ecco è il momento giusto per provare.

Certo richiede attenzione e pazienza, ma proprio per questo può risultare un ottimo esercizio anche per altri aspetti della tua quotidianità. E poi vuoi mettere riuscire a sistemare dei capi scuciti da sola, invece che chiedere sempre aiuto alla sarta?

Ci sono tanti tutorial in rete o profili Instagram da seguire per capire come iniziare e cosa poter realizzare.

Il decoupage

Un hobby che ultimamente pare sia piuttosto gettonato è il decoupage, tecnica decorativa che consiste nel ritagliare illustrazioni e/o strisce di carta che vengono poi applicate su oggetti molto diversi tra di loro.

Oltre ad essere una tecnica eco-friendly, fa bene alla mente e aiuta a rilassarti. E' un'attività che, grazie ai vari materiali a disposizione, può liberare tutta la creatività e permetterti di rifare anche il look della tua casa, oltre che di confezionare dei regali per i tuoi amici.

Il giardinaggio

Se finora hai sempre pensato di non avere il pollice verde, mettiti alla prova, perché non è detto che tutto sia perduto. Se hai un giardino inizia a occupartene in prima persona, a piccoli passi, con qualche pianta e se vedi che funziona continua e mettiti al lavoro per abbellire il tuo spazio verde. Se invece vivi in un appartamento in centro città, dagli un tocco di verde con qualche pianta: prenditene cura, giorno per giorno e vedrai i risultati. Grazie al giardinaggio ti riconcilierai con il mondo.

Il bricolage

Un lavoro impegnativo dal punto fisico oltre che mentale, aiuta a sfogarsi e a liberarsi dallo stress accumulato. Quindi perché non pensare di darsi al bricolage?

Se ami i pezzi di design, con la fantasia e il riciclo creativo non hai bisogno di grandi spese: basta un'idea intrigante e un pizzico di ingegno per realizzare grandi cose e poi vuoi mettere la soddisfazione di avere sistemato la tua casetta tutta da sola?

La fotografia

Se ti piace scattare foto con il tuo smartphone (non parliamo naturalmente di selfie, ma di foto di ambienti, panorami, persone e oggetti vari), puoi pensare a prendere questa tua passione con più serietà.

Acquistati una vera e propria macchina fotografica, impara ad usarla come si deve (magari facendo anche uno dei tanti corsi per principianti che vengono organizzati nelle varie città) e inizia a fermare le immagini del mondo intorno a te. Grazie alla fotografia guarderai tutto con occhi diversi.

Conosci lo scrapbooking? E' una tecnica che ti permette di realizzare un'infinità di lavori tra cui gli album fotografici, che potrai decorare e personalizzare secondo il tuo estro e gusto

Apri un blog o un profilo social tematico

Se ti piace scrivere e/o senti l'esigenza di condividere le tue opinioni, riflessioni o anche semplici racconti, puoi aprire un blog. Oggi ci sono dei programmi e dei servizi ad hoc che ti permettono di farlo in pochi e semplici passi, basta avere le idee chiare sul titolo e sulla direzione che vuoi dargli. Un bel modo per sfogarti, tirare fuori tutto quello che hai dentro e scrivere di quello ti appassiona.

Questa idea può essere traslata anche ai social: se hai una passione da condividere puoi aprire un profilo tematico su Instagram o Tiktok, o addirittura un canale Youtube.

