L’Oroscopo dell’amore di San Valentino 2022

G razie alla maggiore libertà di questo periodo, la festa degli innamorati non potrebbe essere più magica. Segno per segno, ecco l'oroscopo dell'amore del nostro astrologo Vincenzo Laganà. Buoni festeggiamenti!

Cosa succede quando l’amore prevale sulla nostra vita? Arrivano le farfalle nello stomaco! Nei prossimi giorni San Valentino festeggia un appuntamento importante con le emozioni e la voglia di vivere appieno l’amore e la passione. Per alcuni nati dello Zodiaco tutto appare romantico e magico. Eppure, non è la solita festa che viene vissuta per circostanza; quest’anno c’è la voglia di strafare, di donare un pizzico di magia per staccarsi dalle vecchie abitudini. Un approccio che spinge a vedere con occhi diversi la ricorrenza più importante legata all’amore. Venere nel Capricorno decide in che direzione andare: tutto è magicamente rivolto a vivere appieno le emozioni.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Non c’è tempo di pensare se è giusto o sbagliato scegliere una strada piuttosto che un’altra. Non cercate di sottrarvi alle attenzioni del partner; avvicinatevi maggiormente alla relazione amorosa per vivere meglio questo momento discontinuo nella coppia. Qualcuno di voi sta pensando di non festeggiare San Valentino; in realtà questo appuntamento amoroso potrebbe essere la strada giusta per allentare le tensioni con il partner. Perché senza amore non riuscite a vivere, tantomeno realizzare i sogni nel cassetto.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Una Venere stuzzicante nel segno amico del Capricorno vi rende speciali agli occhi del partner. La persona amata resta per voi la conquista migliore fatta negli ultimi tempi. Sono giorni di passione, di colpi di scena, d’intraprendenza e realizzazione dei sogni amorosi. Non vi sarà difficile notare come il partner viva intensamente il rapporto. Innamorati dell’amore, vi sveglierete da un sogno completamente catapultati in una bellissima realtà. Passione e colpo di fulmine per i più giovani. Buon San Valentino a tutti voi!

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



I legami a lungo termine sono per voi una conquista difficile. Pur vivendo in maniera superficiale il rapporto amoroso, potreste organizzare una festa a sorpresa al vostro partner. Siate più attenti alla coppia e meno indifferenti ai piaceri dell’amore. La passione potrebbe venire meno a causa di Saturno; in realtà potreste sforzarvi abbandonando le vecchie abitudini e far vivere un San Valentino speciale al vostro partner. Lasciatevi fluttuare attraverso le corde sensoriali del cuore, così facendo otterrete emozioni inaspettate.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Sarà un San Valentino speciale grazie a Giove che arriva a regalarvi emozioni inaspettate. Questo pianeta vi sostiene in particolar modo nella realizzazione di una vita a due. Un matrimonio, una convivenza, un nuovo amore: tutte indicazioni che fanno pensare a un periodo magico fatto di passione, di situazioni insolite che indicano la strada giusta da percorrere. Passione, colpi di fulmine e incontri occasionali per i più giovani, una festa dell’amore insolita e magica. Viaggio di piacere con il partner.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



L’amore e la passione sono molto importanti per un segno dominante come il vostro. Ogni volta che conquistate una certezza amorosa per voi diventa fonte di vita. Nei prossimi giorni dedicatevi totalmente all’amore senza tralasciare nulla. Siate voi a prendere l’iniziativa e organizzare una festa a sorpresa al vostro partner. Ogni situazione vissuta è l’energia giusta che segna concretezza e lunga vita al rapporto attuale. Un regalo speciale per la persona amata è d’obbligo per farvi perdonare della vostra continua assenza.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



È Venere a darvi il supporto giusto in amore. La sua influenza vi garantisce un sostegno utile per arrivare a un successo affettivo invidiabile. Il cielo indica un periodo estremamente favorevole per cambiare alcune situazioni legate alla coppia. Un San Valentino speciale che vi dona la possibilità di recuperare il tempo perso, di dichiarare fino in fondo il vostro amore alla persona amata, di incontrare l’anima gemella e di vivere un sogno amoroso. Festeggiate senza limiti: amate e sarete amati.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Alcuni cambiamenti vi portano a rivedere la vostra vita affettiva. Per alcuni nati sono in arrivo nuove conoscenze, per altri, invece, si avvicina la fine di un rapporto amoroso. Un San Valentino difficile che porta alla luce una maggiore chiarezza nei rapporti. State vivendo un momento di trasformazione: ciò non significa che mancheranno gli incontri e le nuove conoscenze. Se, invece, siete in coppia da tempo, festeggiate con il partner un anniversario amoroso tutto da dedicare alla passione e all’amore. Novità per una casa.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Mantenete l’energia positiva che vi sta distinguendo grazie al pianeta Giove. La sua influenza potrebbe farvi vivere un periodo estremamente favorevole per la coppia. Sentirete la necessità di mostrare i vostri sentimenti al vostro partner, tanto da proporre una convivenza o il matrimonio. Per le coppie di vecchia data, San Valentino porta un viaggio di piacere utile a riaccendere la passione. Vivrete un successo dopo l’altro con il partner: basta osare di più per concretizzare i sogni.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Una magia dopo l’altra: l’amore e la passione sono al primo posto. Amanti dell’amore e della libertà, il cielo indica novità assolute nel campo amoroso. Per alcuni nati è l’inizio di una favola, per altri, invece, il consolidamento di un rapporto affettivo. Sarà un San Valentino speciale che porterà sicurezza e stabilità nella coppia. Nei prossimi giorni potreste organizzare una festa a sorpresa alla persona amata: una cena a lume di candela potrebbe essere il vostro asso nella manica. Se cercate l’amore, guardatevi in giro.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Siete il segno più vincente dello Zodiaco dal punto di vista affettivo. Venere sosta nel Capricorno annunciando un San Valentino speciale per tutti. Siete tra i più favoriti perché avete la capacità di ammaliare il partner con una piacevole sorpresa, sorprendendo anche voi stessi. Pur essendo il Capricorno un segno maschile, saprete amare in maniera incondizionata usando l’energia femminile di Venere. Amore passione per tutti, anche per i single che possono vivere un vero e proprio colpo di fulmine. Viaggio in vista.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



Mantenete la calma: San Valentino appare nervoso e instabile. Alcune novità personali rendono questo appuntamento legato all’amore un pò inconsueto. Per alcuni nati non si esclude una difficoltà con il partner, per altri, invece, sono le incomprensioni a creare un distacco e una freddezza nella coppia. Meglio correre ai ripari con una piacevole sorpresa per calmare gli animi. Se cercate l’amore, questo periodo è alquanto instabile: meglio vivere un incontro inaspettato senza troppe aspettative.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Giove continua a regalarvi emozioni che rendono questo periodo davvero speciale. Sarà un San Valentino estremamente favorevole, in particolar modo per le coppie giovani che vogliono vivere un sogno ad occhi aperti. Siete sul podio grazie alla vostra disponibilità nei confronti dell’amore. I vostri successi vi regalano un periodo fatto di amore e di passione. Se cercate l’anima gemella, siate predisposti a incontrare l’amore dei vostri sogni. Se, invece, siete single, guardatevi intorno perché c’è un mondo che vi aspetta.