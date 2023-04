S aturno si impone, ma lo fa con dolcezza, chiedendoci di affrontare tutto, comprese le emozioni, con intelligenza. Come ogni giovedì ecco le previsioni settimanali del nostro astrologo Stefano Vighi, che trovi anche su Instagram

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco

Hai voglia di spaccare il mondo e lo dimostri, perché sei grintosa, carica e ti contraddistingue un ottimismo raro. Queste caratteristiche ti rendono davvero unica. Poco male se qualcuno preferisce serietà e misura, puoi difendere le tue convinzioni anche con gentilezza.

Toro (21 aprile-20 maggio) - Segno di Terra

Venere ti chiede di muoverti senza pestare i piedi a nessuno. Il suo invito non ti pesa, ti fa sentire ancora forte e capace di gestire tutto. Affidati al tuo istinto e centrerai i tuoi obiettivi. Prova a spiegare a chi ami che nella vita bisogna anche ragionare sulle cose e lo accetterà.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Segno d’Aria

Dopo mesi in cui la fretta è stata il tuo unico motto, ora Venere ti convince a essere meno impulsiva e a muoverti con calma, eleganza ed armonia. Sei hai fiducia in te farai la cosa giusta, fidati del tuo intuito. Vuoi essere bella: scegli un nuovo look che metta in risalto le tue qualità.

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Segno d’Acqua

Sai che la calma è il presupposto per fare le cose nel modo giusto, ma Marte rema contro e non ti consente di ragionare troppo. Ora sei impaziente, hai voglia di muoverti in fretta e potresti decidere d’impulso. Metti sulla bilancia pro e contro, filtra passioni e desideri.

Leone (23 luglio-23 agosto) - Segno di Fuoco

Questa settimana ti senti veramente carica e sei più che mai decisa a prenderti ciò che ti interessa. Sei determinata, sai cosa vuoi e che puoi fidarti del tuo istinto. Non accontentarti di mezze verità o di situazioni che non ti convincono al cento per cento, chiedi di più.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Segno di Terra

Ami fare le cose in un certo modo, con metodo e precisione, per non sprecare tempo e bruciare inutile energia. In questi giorni tutto gira meglio del solito e hai tante soddisfazioni. Divertiti a capire fino a dove puoi spingerti e cosa puoi ottenere, non resterai delusa.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Segno d’Aria

Questa settimana torni con i piedi per terra, senza mettere in secondo piano i tuoi sogni, né la speranza che si avverino. Hai in mente cosa fare per andare in meta e quanto sei vicina a ciò che desideri di più al mondo. Concediti una pausa di riflessione per ricaricarti.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Segno d’Acqua

L’unica missione dei prossimi giorni è tenere sotto controllo parole e pensieri, per non dire cose sbagliate e rischiare di compromettere una relazione. Usa la forza di Marte e la logica di Saturno per evitare ogni situazione a rischio e proteggerti dalla fretta e da scelte impulsive.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Segno di Fuoco

Venere e Saturno ti sfidano, chiedendo di rinunciare all’orgoglio per diventare più accogliente ed empatica. Sforzati di esprimere dolcezza e bellezza e metti in primo piano modi misurati e parole gentili. Dai la precedenza a tutto ciò che non fa troppo rumore

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Segno di Terra

Sarà la primavera, ma in questi giorni hai davvero bisogno di sentirti libera, per vivere in modo spensierato senza porti troppi limiti. Vuoi essere al centro dell’attenzione e desideri che il tuo parere conti più di tutto. Mostrati per quello che sei, dichiara al mondo ciò che ti fa felice

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Segno d’Aria

Sei a un bivio ed è importante saper scegliere, decidere se e quanto impegnarsi, oppure divertirsi e non pensarci troppo. Nei prossimi giorni stabilisci una nuova tabella di marcia, dedicando ai tuoi progetti la giusta dose di energia e di attenzione. Sii concreta, ma anche coraggiosa

Pesci (20 febbraio-20 marzo- Segno d’Acqua

Se Saturno ti spinge a muoverti con precisione e senza trascurare nessun dettaglio, Venere in quadratura rischia di farti percepire ogni cosa impegnativa e pesante. Cerca di mediare e non esagerare, accettando incarichi impegnativi o facendo promesse impossibili.