L a Luna Nuova mette a tutti un po’ di fretta, proprio quando Mercurio confonde le idee. Meglio non fidarsi dell’apparenza, spesso cela tranelli

Ariete (21 aprile - 20 maggio) Segno di Fuoco

Si forma proprio nel tuo segno la seconda Luna Nuova consecutiva, quasi a non lasciarti la possibilità di rimandare un certo appuntamentocon il destino. Fino a domenicadovrai fornire risposte precise,malgrado un Mercurio dispettoso. Gioca ai dadi con la fortuna.

Toro (21 aprile-20 maggio) - Segno di Terra

Sta iniziando la tua stagione e ti senti carica ed entusiasta, in piena forma e proprio come ti piaci. Mercurio retrogrado fa ragionare meno su ogni cosa e anche rinunciare a un’eccessiva precisione. Divertiti a guardare il mondo da un diverso punto di vista, per capirlo a fondo.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Segno d’Aria

Goditi Venere, ovvero il pianeta che sa come rendere ogni cosa più serena e leggera. Così contrasterai i dubbi che condividi con Mercurio, e non ti farai (o farai) troppe domande. Se invece credi davvero in una promessa, allora muoviti in fretta, pianificando subito le tue mosse.

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Segno d’Acqua

In questi giorni potrai approfittare della vicinanza di Marte, che infonde grande energia. Asseconda anche la Luna che incita ad agire in fretta, se ti preme conquistare qualcosa di importante. Non smettere di interrogarti, ma usa meno la mente e più il cuore. Troverai le risposte.

Leone (23 luglio-23 agosto) - Segno di Fuoco

È arrivato il momento di lasciare da parte la prudenza, e darsi da fare al massimo per vivere fino infondo ogni esperienza. Sfrutta la forza amica del novilunio per dimostrare che sei la migliore. Martedì potrai accogliere un nuovo amore o buttarti in un’avventura.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Segno di Terra

Ti capita spesso di avere dubbi e cambiare idea o atteggiamento verso le cose che ti appassionano. In questi giorni, però, è Mercurio a convincerti a rallentare e prenderti più tempo per valutare a fondo una proposta. Ricordati che la prudenza non è mai troppa.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Segno d’Aria

La Luna invita ad accogliere una proposta di cui forse non sei troppo convinta o che non comprendi del tutto. Non esitare a buttarti. Accetta anche per migliorare una intesa, o per non deludere chi vorrebbe averti vicina in un’avventura speciale. Fidati di chi dimostra entusiasmo.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Segno d’Acqua

Marte ti spinge a chiedere di più al destino, ma Mercurio ti sconsiglia di raccontare e condividere idee e progetti. Dosa entusiasmo e discrezione. Da lunedì tutto cambia e ben presto potrai dichiarare apertamente le tue intenzioni, senza rischiare di mettere il piede in fallo.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Segno di Fuoco

È una settimana in cui le stelle ti chiedono di sorridere e di non smettere di spargere bellezza intorno a te. Non demordere nemmeno se ti ritrovi di fronte a persone dubbiose o che non possono darti risposte certe. Il tuo entusiasmo è contagioso e ti riempie d’orgoglio.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Segno di Terra

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Segno d’Aria

Pesci (20 febbraio-20 marzo- Segno d’Acqua

A volte è meglio agire un po’ in clandestinità e non raccontare per filo e per segno tutto quello che ci passa per la testa. Non pretendere di essere capita, cerca le risposte, senza aspettare conferme o sostegno. Di solito non agisci così, ma questa volta funzionerà.