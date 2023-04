I l cielo regala leggerezza, rischiara la mente e promette lucidità ed equilibrio. La primavera è qui e l’armonia sembra regnare sovrana. Come ogni giovedì ecco le previsioni settimanali del nostro astrologo Stefano Vighi, che trovi anche su Instagram



Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco

Accetta che qualcuno ti ricordi il valore del confronto, perché non è mai bello dimenticare che il dialogo è una forma di crescita e porta a evoluzioni importanti. Approfitta della leggerezza di questi giorni per creare nuove intese, rilanciare proposte e idee che ti facciano sorridere.

Toro (21 aprile-20 maggio) - Segno di Terra

Venere rimane ancora nel tuo segno, concedendoti il lusso della distrazione e ti aiuta a fare bella figura anche quando affronti le cose d’impulso. Puoi abbandonarti a passioni e interessi in modo totale, lasciando che sia il cuore, e non la mente, a stabilire in che direzione è meglio andare..

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Segno d’Aria

Con la Luna Piena frullano strane idee e hai bisogno di fare esperienze piacevoli e inventarti momenti che rendano speciali le tue giornate. Fai tutto ciò che mette allegria, perché il cielo sta passando dalla tua parte per provare a renderti felice. È un momento che non va sprecato.

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Segno d’Acqua

Grazie a Mercurio riesci finalmente a dare un senso a questa grande energia che ti attraversa, invogliandoti a fare di tutto e di più senza sosta. Approfittane per immaginare il tuo futuro, cogli ogni buona occasione che ti si presenta e sii ottimista. Le stelle migliori sono con te.

Leone (23 luglio-23 agosto) - Segno di Fuoco

È arrivato il momento per ritagliarsi spazi e momenti che non siano dedicati solo al lavoro, ma che coccolino il tuo essere più intimo. Prova ad ascoltarti, coltiva quel sottile ottimismo che ti viene spontaneo, quelle buone idee che arrivano senza un vero perché. Hai bisogno di una luce nuova.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Segno di Terra

Dopo avere ascoltato la Luna, in vena di spiegarti cosa puoi fare e cosa è meglio evitare, fatti coraggio e prendi l’iniziativa. È un momento propizio per fare accadere qualcosa. Forse c’è qualcuno che aspetta un tuo cenno, e un’occasione potrebbe realizzarsi se la cogli al volo. Osa di più

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Segno d’Aria

Riparti da quella grande Luna che illumina le idee e spinge a capire bene dove sei e dove, piuttosto, vorresti essere. Questa settimana rifletti tanto su come stare meglio, per cercare di accorciare certe distanze che a volte appaiono come mancanze. Venere ti protegge, chiedi di più a te stessa.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Segno d’Acqua

Adesso che Marte è dalla tua parte puoi concederti di parlare apertamente, dire quello che pensi senza remore, magari per ristabilire nuove dinamiche in un rapporto che ha bisogno di più chiarezza. Sfrutta il weekend per convincere qualcuno, conquisterai immediatamente la sua fiducia.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Segno di Fuoco

In questi giorni potresti incontrare qualcuno che, proprio come te, è alla ricerca di nuove passioni e sentimenti accesi. Fidati di chi ti fa una proposta e ti chiede di non accontentarti. Puoi spingere il piede sull’acceleratore senza paura di andare a sbattere, stavolta sei in buona compagnia.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Segno di Terra

Questa settimana potresti essere bombardata da proposte di ogni tipo e tutte le stelle del firmamento fanno a gara per regalarti la migliore energia. Sfidati a fare meglio e di più, ma rendi tutto stimolante, divertente, interessante. Il segreto è concentrarsi sul lato migliore di ogni cosa.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Segno d’Aria

In questi giorni puoi dare importanza a tutto ciò che ti piace e ti fa sentire migliore, evitando di perdere tempo con chi ti limita tenendoti legata alle solite abitudini. Tra poco il cielo ti darà ragione, proteggendoti da scocciature e fatiche. Metti in primo piano i tuoi desideri, fai tanti capricci.

Pesci (20 febbraio-20 marzo- Segno d’Acqua

Cammini su un filo sottile, in bilico tra la logica che impone Saturno e le consuete contraddizioni di Nettuno. Hai davvero bisogno di scegliere, e il parere o il consiglio di un amico possono rivelarsi preziosi. Mercurio ti ascolta e ti fa ascoltare, non è il momento di stare in silenzio.