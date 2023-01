Oroscopo della settimana dal 2 all’8 gennaio 2023: segni d’Aria al top

L a prima settimana del 2023 parte con moltissime novità, soprattutto per i segni d'Aria che vivranno momenti magici. Come ogni lunedì, ecco le previsioni settimanali del nostro astrologo Vincenzo Laganà. Buona anno a tutti!

Settimana speciale in amore: la presenza di Venere in Acquario porta con sé maggiore attenzione alla passione e alle relazioni affettive. Venere e Marte alleati facilitano gli incontri e rendono questa settimana davvero speciale, con passione e fortuna nelle relazioni. Anche l’economia potrebbe risentire positivamente di questo influsso astrale: ottimi guadagni per tutti. La Luna nei giorni 3-4-5 gennaio transita nel segno dei Gemelli, portando moltissime novità, soprattutto nel campo dei viaggi. I segni d’Aria sono i più fortunati: Gemelli, Bilancia e Acquario.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Giove vi rende davvero felici: sono settimane importanti per prendere decisioni di carattere economico. Bene l’amore e la passione, soprattutto per le coppie giovani che vogliono iniziare un rapporto a due. Sono giorni intensi in famiglia, la novità più saliente è legata a una casa. Non si esclude una compravendita, un arredo nuovo o la ristrutturazione di una casa. Bene la salute, l’unico neo è l’alimentazione, Giove rischia di farvi prendere qualche chilo di troppo. Venerdì e sabato viaggio in vista.

Toro (21 aprile-20 maggio) - Segno di Terra



Venere dissonante rischia di farvi vivere una settimana difficile. Non accettate le provocazioni, il partner è alquanto ribelle, meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti. Anche la professione potrebbe darvi qualche problema, il rischio è di vivere un'incomprensione con un vostro superiore o collaboratore. Intesa in famiglia, soprattutto con un figlio. Bene la salute e ottimo self-control. Venere spinge alla ricerca di un cambio di look.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Segno d’Aria



Siete sul podio: la presenza della Luna nel segno indica una settimana decisamente frizzante e ricca di novità assolute. Recupero di un vecchio credito, incremento finanziario, collaborazioni professionali molto positive, tutte situazioni che possono fare parte della vostra quotidianità. In amore preparatevi a vivere appieno passione e sentimenti. Nel lavoro ottimi risultati. In famiglia notizia di una nascita. Salute al top.

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Segno d’Acqua



Se cercate l’amore non è la settimana giusta per esporre i sentimenti, meglio rimandare in altra data eventuali incontri importanti. Anche la famiglia appare sottotono, sono giorni difficili per un genitore. Agite con maggiore cautela nel lavoro; un vostro collaboratore potrebbe farvi uno sgambetto. Non cercate situazioni nuove, non è la settimana giusta per agire, tantomeno investire denaro. Curate di più stomaco e intestino. Mercoledì e giovedì i giorni più difficili. Nel weekend netto recupero.

Leone (23 luglio-23 agosto) - Segno di Fuoco



Mantenete la calma, la settimana appare frizzante e troppo energica. Giovedì e venerdì possibile incontro professionale redditizio, anche l’amore sta ritrovando una serenità che mancava da tempo. Sono gli incontri occasionali i più gettonati; attenti se siete in coppia; Saturno potrebbe scoprire i vostri incontri segreti. Le contrattazioni d’affari sono sul podio, anche le collaborazioni professionali possono farvi una piacevole sorpresa. Viaggio nel weekend.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Segno di Terra



Non è la settimana giusta per prendere decisioni a lungo termine. Rimandate in altra data eventuali impegni importanti. La dissonanza di Nettuno potrebbe creare un ritardo nel lavoro e farvi perdere di vista una situazione difficile. Contate fino a dieci prima di agire; recuperare un vecchio rapporto professionale potrebbe essere inutile. In amore c’è un netto calo sessuale, difficoltà nella comunicazione con i parenti. Niente paura: netta ripresa nel weekend. Bene la salute, soprattutto se siete amanti dello sport: presto avrete un recupero psicofisico.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Segno d’Aria



L’armonia del cielo vi fa vivere una settimana decisamente frizzante in tutti i settori della vita. Sono giorni intensi per l’amore, non si esclude un colpo di fulmine, una netta ripresa nel rapporto dopo un calo, incontri fortunati, una convivenza, un matrimonio e nei casi più importanti l’arrivo di un figlio. L’ambiente professionale è sostenuto da Venere, Marte e Luna, un sostegno che vi permette di recuperare il tempo perso e vivere appieno fortuna e successo. Viaggio di piacere nel weekend. Firma da un notaio venerdì.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Segno d’Acqua



Non è la settimana giusta per stabilire in che direzione andare nella professione. Meglio rimandare in altra data eventuali cambiamenti importanti. Curate di più il vostro aspetto fisico, sono giorni utili per cambiare look, dedicare più tempo allo sport, cambiare alimentazione, curare una vecchia patologia. In amore il rischio è uno scontro con il partner, anche le coppie giovani possono risentire di un calo sessuale. Se cercate l’anima gemella non è il momento giusto per agire. Ripresa nel weekend, soprattutto per il lavoro.



Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Segno di Fuoco



Cambiate look, viaggiate, colorate le vostre giornate con novità assolute. Se siete alla ricerca di voi stessi, questo periodo è uno dei più importanti della vostra vita. Giove è dalla vostra parte, il vostro pianeta guida, nei prossimi giorni potreste ricevere una notizia, una donazione, un incremento finanziario tanto atteso. Nelle collaborazioni sono in arrivo elogi e riconoscimenti. Anche la famiglia d’origine vi dona una grande soddisfazione. I giorni più adatti per viaggiare sono venerdì e sabato.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Segno di Terra



La presenza di Venere in Acquario rafforza il vostro rapporto di coppia. Se invece cercate l’amore, agite con maggiore sicurezza, sono giorni fortunati negli incontri. Sono le collaborazioni professionali a darvi maggiore soddisfazione, con incontri proficui e il recupero di un vecchio credito. Novità per il vostro look, cambiate colore nel guardaroba abbandonate i colori scuri come il nero o il marrone, utilizzate l’arancione, il verde e il blu. L’alimentazione resta un vostro punto debole, correte ai ripari cambiando le cattive abitudini, evitate fumo e alcool.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Segno d’Aria



Un successo dopo l’altro: sono giorni intensi grazie a Venere e Marte, anche la Luna vi sostiene nei giorni 3-4-5 tanto da farvi riuscire a portare a termine un vecchio progetto. Non si esclude il recupero di un vecchio credito. Bene le collaborazioni e l’economia. Approfittate di Venere per dare un tocco nuovo al rapporto, fate una sorpresa al partner organizzando un viaggio di piacere. Se cercate l’amore, attenti ai colpi di fulmine, incontri occasionali frizzanti. Giovedì e venerdì possibile incontro. Salute al top.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) - Segno d’Acqua



Plutone resta il solo alleato, siete in un periodo astrale poco chiaro, alcune situazioni sembrano aver perso il giusto valore. Niente paura, si tratta di un periodo passeggero, un netto recupero è in arrivo tra venerdì e sabato quando la Luna entra nel segno amico del Cancro realizzando ciò che vi sta a cuore. Bene gli incontri amorosi nel weekend, viaggio di piacere e novità in famiglia per un figlio. La novità più frizzante riguarda l’incontrò di un vecchio amico. Bene la salute, l’unica nota stonata è l’eccessiva stanchezza, sostenete il fisico con vitamine naturali.