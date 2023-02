Oroscopo dal 2 al 8 febbraio

L a settimana convive con tante piccole tensioni, con quelle punte di orgoglio (puntualmente accese dalla Luna Piena in Leone). Come ogni lunedì, ecco le previsioni settimanali del nostro astrologo Stefano Vighi, che trovi anche su Instagram

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco

il rischio potrebbe essere quello di scaricare sugli altri la colpa di non saper ottenere o completare qualcosa, del non riuscire a cambiare una abitudine che ti va stretta, ma non è così. Fai attenzione a domenica, quando le tue ambizioni potrebbero non piacere a qualcuno. Proteggi l’armonia.

Toro (21 aprile-20 maggio) - Segno di Terra

fino a domenica potresti sentirti un po’ pigra, poco disposta a metterti in gioco cambiando usi o abitudini. E solo dopo il 7 Urano potrà convincerti a vivere con coraggio e spirito di avventura qualcosa. Nel weekend opta per situazioni tranquille, proteggi la tua migliore intimità.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Segno d’Aria

la grande energia che ora Marte ti restituisce non può certo accontentarsi di piccole cose o di normalità. Per questo, soprattutto lunedì, avrai voglia di inventarti situazioni nuove, diverse, perché la forza che senti reclama libertà. Distaccati, per un momento, da chi o da cosa ti limita, ti frena

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Segno d’Acqua

se lavoro e vita privata rischiano di entrare in rotta di collisione, chiedendoti di decidere a chi vuoi dare la precedenza, ecco che la Luna Piena di domenica ti darà tanti piccoli suggerimenti pratici che ti aiuteranno a scegliere. Fidati del tuo infallibile senso, di quelle intuizioni che ti rendono

Leone (23 luglio-23 agosto) - Segno di Fuoco

avrai voglia e bisogno di fare tutto con grande calma, prendendoti il tempo che ti serve, comportandoti in modo solenne, da vero Leone. Te lo dice soprattutto la Luna che subito riafferma le tue idee, le tue priorità. Per questa volta saranno gli altri ad adattarsi alle tue condizioni.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Segno di Terra

la fretta che Marte ti impone con il lavoro e gli impegni rischia, per questa volta, di scontrarsi con quella gentilezza che invece Venere si aspetterebbe da te. Fai di tutto per non rompere equilibri o armonie proprio ora. Lunedì accetta di pensare e di comportarti in modo libero.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Segno d’Aria

in questo periodo ti senti piuttosto attenta ai dettagli, sensibile alle piccole cose che fanno però la differenza, che rendono migliore il tuo modo di impegnarti, di reagire. E non sempre ci sarà chi apprezzerà o condividerà questo tuo stile. Ricordati di dare il giusto peso ai sogni.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Segno d’Acqua

capisci che hai bisogno di agire, di realizzare (te lo dice la Luna del weekend), percepisci impazienza e un po’ di inquietudine per colpa di un tempo che scorre troppo veloce. Rischiando qualche frizione con chi, invece, ha meno fretta. Muoviti in modo autonomo.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Segno di Fuoco

Marte e Giove ti mettono addosso la voglia di vivere da vicino emozioni e passione, di non rimanere mai troppo ferma aspettando qualcuno che ti coinvolga in qualcosa di bello. E allora decidi tu cosa fare, sapendo che solo da lunedì potrai contare su persone mosse, come te, dalla fantasia.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Segno di Terra

forse Mercurio ti spinge a metterci un po’ troppa logica, troppa intelligenza o amore per le regole ma in un presente che non ragiona. Per questo dovresti liberare i pensieri, accettando proposte dalla fantasia, perché solo così sarà possibile ottenere quello che desideri.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Segno d’Aria

tutto per te si gioca su una persona che, nei prossimi giorni, oscillerà tra il bisogno di capire e di giudicare meglio una situazione e una certa diffidenza verso ogni novità o cambiamento. Tu però davvero fai di tutto per non farti coinvolgere in questo dubbio, in questo difficile equilibrio.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) - Segno d’Acqua

fidati di quella Venere strepitosa che abita insieme a te, della tua migliore energia che sa come tenere sotto controllo tensioni e fatiche, che non ti consente di cedere ai ricatti di energie esagerate. Da lunedì in poi potrai invece fare spazio a ogni forma di fantasia o di originalità.