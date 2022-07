Oroscopo della settimana dal 25 al 29 luglio 2022: segni di Fuoco al massimo

A gosto si avvicina e per molti questo mese corrisponde alle tanto desiderate vacanze. Come ogni lunedì, eccoci con le previsioni settimanali del nostro astrologo Vincenzo Laganà. Buone vacanze a tutti!

Sarà un compleanno speciale per i nati nel segno del Leone grazie a Sole e a Giove che rendono questo periodo davvero frizzante. Ma saranno tutti i segni di Fuoco a beneficiare di questa influenza astrale: per l’Ariete ci saranno ottimi risultati negli affari, per il Leone il podio in amore e per il Sagittario finalmente un viaggio alla scoperta di nuove mete. Settimana dinamica, molto positiva per tutto lo Zodiaco.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Ottimi risultati professionali, periodo estremamente positivo per il denaro. L’arrivo del Sole nel segno amico del Leone rende questa settimana davvero speciale per realizzare i vostri sogni. Intesa in amore, per alcuni il matrimonio, per altri invece l’inizio di una convivenza. Nella professione, le novità più salienti riguardano un contratto e una firma tanto attesa, ma anche un benestare o il superamento di un esame potrebbero riguardarvi.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Momento magico per l’amore, dove la passione prevale su tutto. Settimana intraprendente: colorate le vostre giornate dedicando più tempo al vostro benessere psicofisico. Successo nella professione: le indicazioni più salienti arrivano da una società d’affari, oppure, se siete alle dipendenze, da un incarico inaspettato. Nelle amicizie potreste farvi carica di un problema non vostro: cautela, Marte potrebbe creare qualche attrito inaspettato. Weekend in viaggio.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) - Segno d'Aria



L’estate si colora di nuove opportunità, in particolare modo nelle amicizie. Nei prossimi giorni potreste incontrare un amico di vecchia data, ogni situazione legata al divertimento è fonte di felicità e di novità. Nella professione potreste ritrovarvi coinvolti in situazioni non vostre, meglio rimandare eventuali chiarimenti. Non è la settimana giusta per investire denaro, tantomeno avere le tasche bucate. Giovedì e venerdì possibile viaggio di piacere.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Momento magico in amore, la presenza di Venere continua a proteggere il vostro rapporto amoroso. Anche le collaborazioni professionali possono vivere un momento felice. Siate più disponibili nei confronti della famiglia, organizzate una festa a sorpresa e coinvolgete un familiare in un viaggio. Venere chiede maggiore attenzione al vostro fisico: cambiando look e fate una dieta alimentare. Proteggete di più la vostra salute.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Sarà un compleanno davvero speciale grazie all’arrivo del Sole che regala momenti magici. Siete sul podio in amore, nella professione e per il denaro. Periodo estremamente favorevole per realizzare i sogni nel cassetto. Passione e colpo di fulmine per i più giovani del segno. Anche le coppie di vecchia data vivono un aumento della passione. Giornate favorevoli per la stipula di un contratto lunedì e mercoledì. Colore fortunato: giallo.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Sarà un’estate un pò strana per voi della Vergine, molti alti e bassi rendono queste giornate un pò confuse. Nettuno mette lo zampino rendendovi altalenanti. Sono giorni difficili per l’economia, nonostante le questioni professionali siano molto fortunate. Non è la settimana giusta per investire denaro, tantomeno per stringere accordi economici. In famiglia un parente potrebbe aver bisogno di voi, non negate il vostro aiuto.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Nei prossimi giorni potreste ritrovarvi caricati di impegni, Giove in netta opposizione rende le cose un pò difficili. Alcuni ritardi arrivano nel lavoro, anche l’economia potrebbe subire un calo. Rimandate in altra data eventuali cambiamenti importanti, meglio ritardare una firma per un contratto, l’acquisto di una casa, o nuove collaborazioni: gli Astri non sono propizi. Scaricate il surplus emotivo praticando sport e fate lunghe camminate all’aria aperta.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Successo in amore, passione e nuove opportunità negli incontri. Alcuni nati possono sentire la voglia di uscire da un legame, oppure vivere appieno i sentimenti. Tutto dipende naturalmente dalle situazioni personali che state vivendo, la cosa certa è che Venere vi spinge a vivere appieno la movida estiva, viaggiando e conoscendo nuovi amici. Ottimi risultati professionali e per l’economia. Cambiate look. Giorni fortunati: giovedì e venerdì.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) - Segno di Fuoco



Continua per voi un periodo estremamente favorevole, con alcune situazioni professionali che stanno raggiungendo il podio. Anche l’economia vi sostiene e vi regala entrate economiche inaspettate. Siate più intraprendenti e meno sedentari: è tempo di viaggiare e vivere appieno l’estate. Organizzate una festa a sorpresa, reclutate gli amici più intimi, catturateli con una cena culinaria degna di un vero Sagittario. Viaggio in vista nel week-end. Colore fortunato: arancione. Accoppiata fortunata Ariete-Leone.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Urano e Marte sono dalla vostra parte. Ciò significa che la settimana inizia con un’avventura professionale che porterà con sé un successo inaspettato. L’economia gode di ottima salute; una compravendita immobiliare potrebbe rendervi felici. Anche le questioni pratiche sono sostenute da Marte, non si esclude un sovraccarico emotivo che potrebbe rendervi nervosi. Praticate sport, passate più tempo con gli amici, pensate più a voi stessi.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



L’inizio di settimana appare favorevole grazie alla presenza della Luna che dal segno amico dei Gemelli vi sostiene nel privato. Da martedì, invece, Saturno vi mette alla prova per una questione familiare, non si esclude il ritorno di un vecchio problema irrisolto. In amore portate pazienza e non accettate le provocazioni, rimandate in altra data eventuali chiarimenti con il partner. Non esagerare con cibo e alcool. Fate lunghe passeggiate in riva al mare.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



A sostenere questa ultima settimana di Luglio è Venere amica. Nei prossimi giorni potreste incontrare un nuovo more, oppure vivere delle novità all’interno del vostro rapporto affettivo. Incontri occasionali per i single, passione per i più giovani del segno. Venere spinge a rinnovare il guardaroba cambiando look. Non si esclude una forma di narcisismo legato al look. Giorno fortunato per apporre una firma: giovedì. Colore fortunato: azzurro.