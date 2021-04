Oroscopo della settimana dal 26 aprile al 2 maggio 2021: Marte e Venere danno la carica a tutti i segni

A prile si chiude con una settimana all'insegna dell'energia positiva. Ecco le previsioni del nostro astrologo Vincenzo Laganà.

Marte è arrivato in Cancro e Venere abbraccia Urano: da un lato il pianeta rosso spinge a mettere in ordine la quotidianità, dall’altro lato, invece, Urano e Venere rendono speciali i rapporti amorosi. In questa settimana, quindi, troverete il tempo sia per l’amore che per le questioni pratiche. Una vera e propria realizzazione per tutti i segni, una rinascita caratterizzata da un'energia positiva che prende per mano le emozioni e la voglia di vivere la vita in ogni sua sfaccettatura. Non si esclude, durante la settimana, la nascita di nuovi amori, un matrimonio, la nascita di un figlio; i sentimenti, quelli profondi, saranno al primo posto. A beneficiare maggiormente di questa influenza astrale sono i segni di terra (Toro, Vergine, Capricorno). Venere aiuta a portare a termine un progetto, guadagnare denaro, raggiungere un obiettivo tanto atteso, rinnovare la propria casa, acquistare un bene, cambiare residenza, abbellire la propria persona. Le situazioni pratiche vengono vissute con successo e grande facilità. Sono giorni intensi fatti di piacere, anche culinario. Non va dimenticato che il Toro è il segno che rappresenta per eccellenza il cibo, l’alimentazione e i chili in eccesso. Ecco perché se non si vuole prendere peso bisogna fare attenzione; l’accoppiata Venere-Urano spinge a cibarsi di cose prelibate, a preparare pranzi succulenti e ricchi di calorie. Meglio non esagerare con l’alimentazione, soprattutto se dovete stare attenti alla dieta. Settimana estremamente fortunata per tutti i segni dello zodiaco.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Marte nel segno del Cancro può togliere qualche certezza. Nei prossimi giorni è utile guardare alle cose ottenute e tenerle strette a sè. Ciò non significa che tutto il lavoro fatto fin qui è vano; l’importante è non mettere a rischio ciò che avete conquistato negli ultimi 30 giorni. Marte nel Cancro è un pò severo, soprattutto nel campo familiare dove possono venire alla luce situazioni inaspettate legate a questioni del passato. Meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti. Da sempre impazienti, rischiate di cadere nelle provocazioni: contate fino a cento prima di agire e, soprattutto, mettete da parte l’orgoglio se non volete incrinare i rapporti con la famiglia. In questa settimana è utile occuparvi di voi stessi, concentrare le energie sul vostro benessere psicofisico. Tutto ciò è utile a non pensare troppo ai problemi. Maggiore self-control vi permetterà di vivere più serenamente la quotidianità. In amore aggiungete un pò di passione e vedrete che il partner vi aiuterà a non pensare troppo. Venerdì e sabato l’arrivo di una notizia vi farà cambiare idea su un progetto lavorativo.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Il podio è tutto vostro, avete carta bianca su tutto. In questo periodo della vostra vita l’amore e la passione sono al primo posto. Anche la professione gode di ottima salute, gli ultimi avvenimenti segnano un percorso nuovo, fatto di un successo dopo l’altro. Venere nel segno amplifica la voglia di amare, anche se siete single. Amate voi stessi e gli altri, non cercate fuori dalla vostra cerchia di amici, l’amore è al vostro fianco. Settimana decisamente proficua per il denaro, tutte le collaborazioni professionali sono avvantaggiate e la vostra posizione lavorativa è protetta. Non ci sono sbavature nella vostra attuale vita, eccetto, il fisico che dovrebbe trovare un pò di armonia. Spesso vi trovate a fare i conti con il peso ideale, punto debole da sempre. Sono giorni in cui potrete riprendere in mano una sana dieta alimentare, pur trovando Venere contro dal lato alimentare, perché spinge alla ricerca di buon cibo. Per fortuna Venere ha anche un altro lato della medaglia e la sua influenza può incidere attraverso un’attenzione nei confronti del fisico con lo sport, con una sana dieta alimentare, con un ritocco estetico, un cambio di colore dei capelli, oppure rinnovando il guardaroba; un mélange di possibilità che fanno di voi il segno più bello e più intraprendente dello zodiaco.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



Finalmente liberi di esprimervi: Marte da qualche giorno ha lasciato il vostro segno. Questo significa che potete arrivare ovunque senza fretta e, soprattutto, senza rincorrere le lancette dell’orologio. Nei prossimi giorni potete recuperare tutto il tempo perso grazie a una serie di situazioni che vi permetteranno di arrivare al raggiungimento della vostra progettualità. In amore l’arrivo di una novità crea i presupposti per fare un passo importante, in particolar modo, se avete voglia di lasciarvi andare. La coppia vive un netto recupero e le tensioni degli ultimi tempi sono un vecchio ricordo. Bene per una casa, per un trasferimento, un valore aggiunto alla vostra vita che vi permetterà di essere seri e concreti. La salute va tenuta sotto controllo, i pollini sono in agguato, il vostro punto debole sono da sempre le allergie respiratorie. Fate lunghe camminate in riva al mare o al lago. Giorno fortunato: venerdì.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



L’ammasso planetario nel segno del Toro avvantaggia le vostre prospettive lavorative e professionali. Questa settimana è utile per mettere in moto nuove situazioni professionali e arricchire la vostra quotidianità con novità che possono essere utili a cambiare una situazione stagnante. Bene la passione e l’amore, ottime le relazioni familiari, anche la gestione dei figli è magicamente fortunata anche se questo campo spesso appare un punto debole. In realtà è il momento di agire ed essere decisivi, soprattutto nelle questioni pratiche mettendo da parte il vostro carattere che vi rende spesso e volentieri vulnerabili e incapaci di attuare strategie a vostro favore. Mercoledì e venerdì sono due giornate da tenere in considerazione per dare un tocco nuovo alla vostra immagine. Scegliete un cristallo e fatelo diventare un amuleto portafortuna.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Attenzione a non esagerare, il cielo spinge a cambiare strada, cercando situazioni innovative; in realtà è meglio contare fino a cento prima di agire. Non ci sono i presupposti per cambiare o decidere il da farsi. Questa settimana è utile per rivedere la propria progettualità senza agire, meditando al meglio le scelte da intraprendere. Una cosa non facile per un segno come il vostro, abituato a strafare e prendere tutto ciò che gli piace. La parola d’ordine è passività: ciò non significa che le stelle creano un percorso di difficoltà, l’innovazione va rimandata! Nelle prossime ore mettete in pratica un’attenzione in più nei confronti del vostro benessere psicofisico; un cambio di look, l’avvio di una nuova disciplina sportiva, oppure un ritocco estetico. Giovedì è utile a per incrementare uno studio, studiare una lingua straniera o superare un quiz.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Le stelle sono tutte a vostro favore. Un cielo a dir poco magico fatto di sorprese e di felicità. L’amore e la passione stanno vivendo un vero e proprio sogno, per alcuni nati si tratta dell'acquisto della prima casa, per altri, l’avvio di una convivenza, la nascita di un figlio, un colpo di fulmine, tutte situazioni che portano alla luce uno stato di benessere e di felicità. Nella professione non mancano sorprese che incrementano la vostra economia. Un contratto, un cambio professionale, una compravendita, un mélange di situazioni che fanno di voi la persona più felice del momento. Abbandonate l’ascia di guerra e tutto ciò che diventa un ostacolo, soltanto così l’influenza degli astri potrà esprimersi al meglio e farvi molti regali. Mantenete un’attenzione in più all’alimentazione per evitare un problema intestinale. Giorno positivo: sabato.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Se non fosse per Giove e Saturno, il cielo si presenterebbe un pò sottotono. L’influenza degli astri indica un supporto importante, in particolar modo se ci sono delle situazioni da portare a termine. Nel vostro caso specifico il consiglio delle stelle è quello di riconoscere le cose più utili e portarle a compimento. Ci sono momenti nella vita in cui è necessario fare tesoro delle cose importanti e gettare le cose superflue. Saturno e Giove chiedono di rivedere la vostra posizione sociale e personale, mettendo da parte tutto ciò che non è più utile e che è dispersivo per il vostro benessere psicofisico. In questi giorni un lavoro di introspezione è molto utile a farvi capire da che parte stare nel lavoro, in amore e nel privato. Giove e Saturno non fanno sconti e soprattutto non amano le scorciatoie; è indispensabile agire in profondità e senza vie traverse. Il cielo indica ma non obbliga; il vostro libero arbitrio avrà un ruolo importante.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Il cielo vi rende nervosi e instabili. Sole, Mercurio, Venere e Urano sono in netta opposizione al vostro segno. Questo ammasso planetario così fortemente posizionato rende la settimana nervosa e incapace di portare a termine situazioni importanti. La parola d’ordine è passività agli eventi, cosa non facile per un segno testardo come il vostro. Meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti con il partner o con la famiglia d’origine. L'attività ideale è dedicarsi allo sport facendo lunghe camminate, cambiando look, aumentando la vostra autostima attraverso un vero e proprio momento di relax. Tutto ciò è utile a non farvi prendere decisioni affrettate o rapportarvi con situazioni che possono trovare una strada diversa da quella desiderata.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Non ci sono grandi stimoli. Nei prossimi giorni potreste iniziare a dedicare un pò di tempo al vostro benessere psicofisico. Non è il momento giusto per mettere in cantiere nuove opportunità lavorative, tantomeno pensare in grande e al futuro. Pensare a voi stessi non è cosa facile per un segno intraprendente come il vostro. La vostra capacità di sostenere battaglie importanti vi fa perdere di vista quanto sia importante stare bene, in armonia con se stessi. In questa settimana regalatevi uno spazio tutto vostro; andate dal parrucchiere, cambiate colore dei capelli, rinnovate il vostro guardaroba facendo shopping, aggiungete una sana dieta alimentare, praticate un nuovo hobby. Tutte situazioni che possono essere utili a non continuare a rincorrere il futuro venendo meno al presente. Il qui e ora è fondamentale, soprattutto per un segno filosofico come il vostro che non riposa mai, che difficilmente si arrende ai primi ostacoli e, in particolar modo, che non smette mai di sognare.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Siete di fronte a un periodo estremamente positivo e ricco di novità. Sole, Mercurio, Venere e Urano saranno tutti a vostro favore spingendo il piede sull’acceleratore per arrivare in alto, soprattutto nella professione. Siete in un momento magico fatto di successo e di capacità sbalorditive nel lavoro. Ci sono in arrivo notizie che possono cambiare radicalmente la vostra posizione sociale. Un aumento di stipendio per alcuni, un lavoro nuovo per altri, un periodo fatto di successo e di nuove opportunità. In questa settimana è in arrivo un benestare, la risposta di un esame, una casa nuova, una contrattazione d’affari, un mélange di situazioni che faranno la differenza nella vostra vita. È il momento giusto per osare e intraprendere nuove situazioni; il denaro e l’economia godranno di ottima salute. Bene l’amore e la famiglia.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



Marte ha lasciato gli ormeggi, la sua influenza ha creato un pò di movimento nel lavoro e nella vita privata. Finalmente vivrete un senso di beatitudine psicofisica e di gratificazione. In questi giorni dedicate del tempo a voi stessi, fate tesoro di un periodo di tranquillità per rimettere in ordine tutto ciò che ha bisogno di essere riequilibrato. Siete di fronte a un periodo stazionario, dove il self-control e la calma devono primeggiare per evitare di fare passi falsi. L’arrivo dell’estate potrebbe farvi fare colpi di testa; rimanete nel presente e dedicate maggior tempo alle persona amata e alla famiglia. Giorni di riflessione utili a ritrovare voi stessi e gli altri. Nel campo delle amicizie una novità vi darà un piccolo dispiacere. Dedicatevi a un hobby.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Mentre tutto lo zodiaco sembra essere movimentato, voi dei Pesci apparite un pochino sottotono. Attenzione a non rimanere ancorati alle questioni altrui; più volte vi fate carico delle situazioni non vostre, questo estremo senso infermieristico rischia di farvi perdere per strada pezzi importanti della vostra vita. Nei prossimi giorni, per allontanarvi dalle questioni altrui, il consiglio delle stelle è quello di dedicarvi a un hobby scaricando il surplus energetico, praticando sport. Aggiungete un pò di colore alla vostra vita, lasciate i vecchi ancoraggi e partite per un nuovo ed emozionante percorso fatto di sogni. Dal lato pratico sono in arrivo denaro e successo professionale. Venerdì e sabato un documento tanto atteso scioglie un vecchio vincolo.