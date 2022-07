L uglio porta con sé il desiderio di libertà, viaggio, scoperta. Ce ne parla il nostro astrologo Vincenzo Laganà nel consueto oroscopo settimanale. Buona vita a tutti!

A beneficiare dell’influenza positiva degli Astri in questa prima settimana di luglio sono i Segni di Fuoco (Ariete, Leone e Sagittario). Questi tre Segni percepiranno una forte spinta a vivere appieno la movida estiva. Sono giorni intensi per l’amore, la passione, le amicizie e gli incontri occasionali: un surplus energetico che arricchirà tutto lo Zodiaco. Anche le contrattazioni d’affari godono di un periodo felice. Momento magico per realizzare i sogni nel cassetto.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Un viaggio fuori porta dona la spinta giusta per iniziare una nuova settimana. In amore c’è un aumento della passione, non mancano gli incontri occasionali e un vero e colpo di fulmine per i più giovani del segno. Novità assolute nel denaro e collaborazioni fortunate vi rendono davvero felici. Praticate sport, prestate più attenzione al vostro benessere psicofisico e non abusate con fumo e alcool.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Ogni volta che arriva l’estate per voi diventa un problema a causa della prova costume. Da sempre siete il segno più sedentario dello Zodiaco: amanti della buona tavola, il rischio è quello di prendere qualche chilo di troppo. Meglio correre ai ripari attraverso una sana dieta alimentare. In amore novità per una casa. Professione al top.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) - Segno d'Aria



Non siete amanti delle regole e siete perennemente in ritardo e affannati su tutto. La movida estiva vi spinge a trasgredire; amanti della libertà, della musica, della vita all’aria aperta, perdete facilmente la centratura, in particolar modo nei confronti delle vostre responsabilità. Non si esclude un incontro professionale proficuo, un cambio lavorativo, un investimento economico legato a una casa. Giorni fortunati in famiglia.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Periodo davvero speciale: festeggiare in piena autonomia il vostro compleanno solare vi rende estremamente felici. Nei prossimi giorni potreste organizzare una festa a sorpresa al partner e con gli amici. Siete molto bravi a catturare le persone amate; siete capaci di circondarvi di buoni amici regalandovi momenti di vero svago con serate culinarie. In famiglia è in arrivo la notizia di un matrimonio o una nascita. Cambiate look, il vostro colore fortunato è il turchese.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Attratti più che mai dall’eleganza e dalle cose raffinate, nei prossimi giorni potreste farvi un regalo. Tutto dipende naturalmente dalle situazioni personali che state vivendo e come riuscite ad occuparvi delle vostre esigenze. Amatevi un pò di più: un sano egoismo è d’obbligo. La movida estiva è iniziata e siete sul podio; una serie di successi vi faranno recuperare il tempo perso. Amore e sentimenti sono protetti da Venere amica. Salute al top.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Nettuno potrebbe rendervi nervosi, per fortuna ci pensa Venere a rendere le cose più armoniose e meno difficili. In amore, per esempio, è in arrivo una novità che rallegra il vostro cuore: per i più giovani del segno un nuovo amore oppure una passione inaspettata. Se cercate una nuova posizione professionale, prestate attenzione a non fidarvi troppo delle promesse da marinaio. L’intestino potrebbe fare i capricci: attenzione all’alimentazione e all’alcool.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Le novità più salienti riguardano una casa: in alcuni casi ci sarà un cambio di residenza. L’uscita di denaro condiziona la vostra economia: attenzione a non avere le tasche bucate. Anche la salute deve trovare la soluzione giusta; ricorrete al vostro medico di fiducia, la prevenzione medica non ha prezzo. Novità in famiglia legate a un parente stretto.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



La movida estiva vi coinvolge in tutti i campi della vostra vita, sono giorni intensi per l’amore, per viaggiare, per organizzare serate all’aria aperta con gli amici. Siate più attenti alla salute, soprattutto alle allergie respiratorie che possono diventare un vostro tallone d’Achille. L’economia potrebbe risentire di un calo, anche le collaborazioni professionali possono subire una brusca sterzata.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) - Segno di Fuoco



Ottimo periodo per mettere in ordine il vostro futuro. Siete sul podio in amore, nella professione e con il denaro. In arrivo un incremento economico legato a una vendita immobiliare oppure a una liquidazione. Se cercate l’anima gemella, preparatevi a vivere un momento magico in amore. Un viaggio di piacere vi rende estremamente felici. Bene la salute.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Settimana intraprendente fatta di successo e di fortuna. Il lavoro vi posiziona sul podio, soprattutto per le ottime collaborazioni professionali. Un vostro superiore potrebbe farvi un regalo; anche l’economia vi sostiene con una novità nelle entrate. In famiglia ci sarà una sorpresa positiva legata ai figli, oppure a una questione immobiliare. Prestate attenzione alle allergie alimentari: attenti a non prendere freddo allo stomaco. Giorno fortunato: venerdì.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) Segno d’Aria



Mercurio vi aiuta nelle relazioni amicali; nei prossimi giorni una novità potrebbe rendervi felici, anche l’amore si presenta intraprendente e ricco di opportunità. Se cercate l’anima gemella non temete, gli astri vi posizionano sul podio. Un viaggio fuori porta vi renderà felici e vi donerà l’umore giusto per sostenere le problematiche della settimana. I giorni fortunati per la stipula di un contratto sono: venerdì e sabato.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Grazie al sostegno del Sole, le novità più salienti riguardano la famiglia e la casa. In alcuni casi non si esclude l’arrivo di una compravendita, per altri nati, invece, un cambio di residenza legato alla professione. Un parente stretto potrebbe chiedere il vostro aiuto, anche un figlio potrebbe risentire di un vostro allontanamento. La movida estiva, invece, vi cattura a tal punto da trascurare anche gli impegni e le responsabilità. Salute al top.