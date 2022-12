S arà una settimana instabile e movimentata a causa del Plenilunio. Come ogni lunedì, ecco le previsioni settimanali del nostro astrologo Vincenzo Laganà. Buona vita a tutti!

L’arrivo del Plenilunio nel segno dei Gemelli anima lo Zodiaco: giovedì 8 dicembre la Luna si oppone a Sole, Mercurio e Venere. Non si escludono ritardi nel lavoro, instabilità dell’umore e tensione con collaboratori, in famiglia e in amore. Ritardi e disagi nei trasporti, difficoltà nella comunicazione. Per fortuna l’influsso della Luna ha la validità di 24 ore: a ridosso del weekend tutto torna alla normalità.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Settimana decisamente importante per la riuscita professionale. Anche l’amore appare molto positivo: Venere sollecita gli incontri e dona la possibilità di vivere appieno la coppia. In famiglia una piacevole sorpresa aiuta a concretizzare un sogno nel cassetto. L’unica nota stonata è il fisico che potrebbe risentire di un calo; correte ai ripari attraverso una sana attività fisica e alimentare. Rinnovate il look.

Toro (21 aprile-20 maggio) - Segno di Terra



C’è la possibilità di conquistare un amore difficile nonostante la presenza di Urano che tende a non aiutare la coppia. Se decidete di cambiare strada allora è il momento giusto per agire. Se, invece, c’è da risolvere una questione con il partner, meglio rimandare. Nei giorni del plenilunio il rischio è quello di subire un torto: non conta in che campo vivrete la difficoltà, l’importante è ricordare di non accettare le provocazioni. Calo fisico dovuto ai mali di stagione.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) - Segno d’Aria



Settimana decisamente difficile: la presenza del Plenilunio rischia di farvi prendere una cantonata nel lavoro. Anche l’economia potrebbe risentire di un calo, rimandate in altra data eventuali investimenti. Siate prudenti alla guida, l’instabilità lunare rischia di mettervi davanti a situazioni poco piacevoli. Cosa fare per non ricevere l’influsso lunare? Praticate sport, nuotate, dedicate un pò di tempo a voi stessi: un pò di coccole in un centro benessere e tutto tornerà come prima.

Cancro (22 giugno-22 luglio) - Segno d’Acqua



La Luna indica alcune novità nel lavoro e, soprattutto, per l’economia che appare altalenante. Sono giorni instabili e poco produttivi: prudenza nelle mansioni domestiche e attenzione agli incidenti o infortuni. Mettete da parte l’intraprendenza: una sana dose di riposo potrebbe essere la scelta giusta per esorcizzare l’influenza lunare. Ottima ripresa nel weekend, la passione potrebbe travolgere il rapporto di coppia.

Leone (23 luglio-23 agosto) - Segno di Fuoco



Da un lato troviamo Sole, Mercurio e Venere al vostro fianco, alleati importanti per realizzare un progetto professionale o privato. Dall'altro invece c'è la Luna che avvia il Plenilunio in netta opposizione al Sagittario. Questo passaggio potrebbe indebolire le vostre aspettative, ridurre la produttività nel lavoro e rendere instabili gli incontri in amore. Anche l’economia potrebbe farvi uno sgambetto: attenzione a non spendere troppo.

Vergine (24 agosto-22 settembre) - Segno di Terra



L’arrivo delle feste natalizie vi rende davvero felici: nei prossimi giorni potreste organizzare una gita fuori porta per dedicarvi ai regali di Natale. Anche l’amore appare stimolante dal punto di vista fisico: passione a mille. Recupero nelle collaborazioni professionali e ottimi risultati nell’economia. In famiglia una notizia potrebbe rendervi contenti, come l’arrivo di un documento o un benestare tanto atteso. Salute al top.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) - Segno d’Aria



Non si esclude un cambio radicale nella coppia: la quadratura di Venere non aiuta, soprattutto se state vivendo un momento instabile in amore. Meglio rimandare in altra data eventuali chiarimenti con il partner. L’economia fa i capricci: difficoltà a recuperare un vecchio credito e ritardo con il denaro. Mettete da parte l’orgoglio nelle amicizie, un vecchio amico ha bisogno di voi: a Natale siamo tutti più buoni. Controllate stomaco e intestino.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) - Segno d’Acqua



Settimana decisamente positiva grazie a un periodo di riposo. Negli ultimi tempi avete dedicato troppo tempo al lavoro. Organizzate una gita fuori porta e dedicate più spazio a un hobby: un sano relax in un centro benessere potrebbe essere la scelta giusta per recuperare le forze. Se praticate uno sport agonistico il podio è assicurato, se invece, siete alle prese con la dieta, niente paura: finalmente arriveranno i risultati desiderati.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) - Segno di Fuoco



Il Plenilunio in arrivo indica una settimana interessante per portare avanti nuove opportunità professionali e private. Ciò significa che l’influenza lunare stimola positivamente Sole, Venere e Mercurio. Il Sole dona una forza fisica inaspettata, Venere rende frizzanti l’amore e la passione, Mercurio aiuta nelle contrattazioni d’affari. Sono giorni importanti per dare un tocco nuovo al look e per dimostrare le proprie capacità. Denaro in arrivo. Viaggio fuori città.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) - Segno di Terra



Agite con maggiore impegno per incrementare l’economia, soprattutto se siete alle dipendenze: un vostro superiore potrebbe notare le vostre qualità e fare un passo avanti nel lavoro. Coltivate di più le amicizie: un vecchio amico potrebbe avere bisogno di voi. Sono giorni instabili in amore, anche la salute potrebbe farvi uno sgambetto con i mali di stagione: febbre e raffreddore.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) - Segno d’Aria



Il Plenilunio vi rende instabili, soprattutto dal punto di vista emotivo. Sono giorni difficili in amore dove l’incomprensione con il partner potrebbe farvi arrivare a una decisione drastica di rottura. Nella speranza che la tensione si attenui, il consiglio delle stelle è di praticare un hobby o uno sport per scaricare il surplus energetico. Anche la famiglia crea qualche difficoltà di carattere generale: rimandate in altra data eventuali chiarimenti legati a situazioni del passato.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) - Segno d’Acqua



Momento magico per tutto ciò che vi sta a cuore. Nei prossimi giorni agite con maggiore impegno nelle questioni professionali, anche il denaro potrebbe farvi una piacevole sorpresa con un vero e proprio incremento economico. Giorni positivi per concludere un accordo professionale: venerdì e sabato. Se cercate l’amore non si esclude un colpo di fulmine, soprattutto per i più giovani del segno. Ottima settimana per i preparativi natalizi.