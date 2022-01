Oroscopo di febbraio 2022: Vergine alla riscossa

I l Cielo di questo mese indica l'inizio di un periodo più leggero, costellato da nuove occasioni da cogliere. Ecco le previsioni segno per segno di Vincenzo Laganà

Durante questo mese si apriranno nuove opportunità per tutto lo Zodiaco. L’ammasso planetario nel Segno del Capricorno avvia concretezza e successo in tutti i campi. I più fortunati nella vita professionale saranno i Segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno, mentre l'amore trionferà per Acquario e Pesci. Il Sole nel Segno dell’Acquario aiuta a riprendere tutte le attività ludiche: l’arte e la musica non soltanto suscitano grandi emozioni, ma aiutano l’uomo a fermarsi a riflettere, facendo fluire azioni e passioni.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Meglio attendere un cielo migliore per attuare i vostri progetti. L’impulsività potrebbe farvi un brutto scherzo, attenti nelle collaborazioni, contrattazioni e nella firma di contratti. Mese decisamente nervoso, instabile e parecchio difficile. Meglio correre ai ripari attraverso una sana attività fisica per scaricare il surplus energetico, utile per recuperare le forze. Nei giorni 21-22 febbraio difficoltà in famiglia; netta ripresa in amore nei weekend.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Sappiate cogliere questo cielo positivo. Siete in un momento storico della vostra vita. Avete dalla vostra parte un cielo interessante, ricco, proficuo e risolutivo. Nelle prossime settimane agite per realizzare i vostri sogni, includete nelle scelte cambiamenti importanti per raggiungere ciò che desiderate. Venere vi spinge a rinnovare l’immagine, Marte a riprendere in mano una sana dieta alimentare; a giovarne sarà il vostro intestino. Mercurio garantisce sicurezza economica. Giorni di passione per tutti i nati, in particolare modo il 14 febbraio.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) - Segno d'Aria



La spinta positiva del Sole nell’Acquario garantisce successo nei rapporti professionali e nelle collaborazioni. Vivrete un aumento delle responsabilità, una posizione nuova lavorativa, un incremento economico o una nuova collaborazione. Mese favorevole per cambiare casa, ristrutturare un’abitazione, tinteggiare una stanza, arredare uno spazio: esprimete il vostro estro, gli Astri sono dalla vostra parte. Viaggio di piacere nei giorni 14-15 febbraio.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Sono settimane instabili e l’ammasso planetario nel Segno del Capricorno non aiuta. Ogni volta che troviamo Venere dissonante l’amore risente di alcune instabilità. Anche l’economia potrebbe risentire di alcuni ritardi. Meglio rimandare in altra data eventuali cambiamenti importanti. Praticate sport, avviate una dieta alimentare, arricchite la vostra quotidianità attraverso la musica, l’arte o i viaggi. Netta ripresa nei giorni 12-13 febbraio. Firma importante il 22-23 febbraio.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



È sempre il Sole a dare fastidio nelle questioni pratiche. La sua netta quadratura porta alla luce un ritardo nel lavoro e nel denaro. Dovrete aspettare la sua uscita dall’Acquario per notare un leggero miglioramento: meglio dunque rimandare in altra data le cose più urgenti. Prestate attenzione alla salute, soprattutto alle allergie alimentari o respiratorie. Settimane instabili in amore e difficoltà nel trovare l’anima gemella. Siate pazienti e tutto tornerà come prima. Fortuna nei giorni 21-22 febbraio.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Un mese speciale e straordinario. L’ammasso planetario nel segno del Capricorno vi aiuta a realizzare ciò che vi sta più a cuore. È il momento giusto per cambiare lavoro, investire denaro, cambiare casa, rinnovare la vostra vita affettiva e professionale. Sono in arrivo emozioni che portano alla luce novità assolute. Siate ben predisposti a cambiare ciò che non vi sta più bene. Podio per la salute. Denaro in arrivo nei giorni tra l’11 e il 12 febbraio: la fortuna bussa alla vostra porta.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Le emozioni intense continuano, nonostante le difficoltà del momento. Nelle prossime settimane Saturno vi aiuta a realizzare ciò che vi sta più a cuore. Spesso questo pianeta vi è stato nemico, attualmente, invece, siete baciati dalla fortuna. Il suo sostegno vi garantisce concretezza e nuove opportunità in amore, nella professione e per il denaro. I giorni fortunati restano a ridosso del 14 e 15 febbraio, momento esatto dove la fortuna busserà alla vostra porta. In genere amate cambiare look: non esitate a colorare le vostre giornate di arancione.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Il pianeta Giove vi sostiene insieme al Sole che dopo San Valentino resterà al vostro fianco per molto tempo. Sono settimane da dedicare all’amore, alla professione, alle conquiste da realizzare. Un mélange di emozioni che rende questo periodo estremamente impegnativo e positivo. Siate più attenti ai segni del destino e al fato che vuole farvi raggiungere una posizione sociale molto importante. Bene l’amore e la passione, in particolar modo se cercate l’anima gemella. Podio per la salute e per iniziare una sana dieta alimentare.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Il successo è tutto nelle vostre mani. Siate più attenti ai segni del destino che dopo molto tempo tornano a farvi visita. Novità assolute nella professione; finalmente è in arrivo ciò di cui avete bisogno. Denaro in arrivo da una liquidazione, una compravendita, un affare professionale: più elementi fanno pensare che vivrete un periodo importante dal punto di vista economico. Successo nella coppia e ottime novità per chi vive un amore appena nato. Siate più attenti al vostro fisico, soprattutto, a qualche chilo di troppo.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



L’ammasso planetario nel vostro segno indica un successo dopo l’altro. Mese estremamente favorevole per cambiare lavoro, cambiare casa oppure rinnovare una stanza della vostra abitazione: la parola d’ordine è cambiamento. In queste settimane approfittate del bellissimo cielo che vi sostiene per realizzare i vostri sogni. Predisponetevi alle novità e tutto arriverà senza fatica. Bene i nuovi incontri amorosi, con un colpo di fulmine in arrivo. In famiglia l’arrivo di un bebè potrebbe essere la notizia tanto attesa. Podio per la salute e per il denaro.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) - Segno d’Aria



Settimane decisamente proficue dal punto di vista economico e professionale. Siete in procinto di cambiare la vostra posizione sociale? Agite senza paura. Il cielo vi sostiene: Saturno indica la giusta via da percorrere. Avete raggiunto la maturità desiderata, ecco perché nelle prossime settimane potreste iniziare a mettere sul campo ciò che più vi piace. Novità in famiglia per un immobile. In amore siate più presenti con il partner. Andate dal dentista e praticate sport. Attenti a somatizzare nell'intestino.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Giove e il Sole vi accompagnano a vivere nuove opportunità professionali: siate più intraprendenti e meno pessimisti, il rischio è di perdere per strada opportunità professionali importanti. Periodo estremamente favorevole per l’economia, per cambiare casa, lavoro, amore. Sono giorni intensi che possono ribaltare la vostra quotidianità attraverso novità assolute. Dal lato fisico siate più attenti alla dieta e meno sedentari. Ottimo self-control e buona intesa con il partner. Giorni favorevoli 14-15 febbraio.