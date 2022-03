L’oroscopo di marzo 2022: inizia l’Anno Astrologico

C on l'arrivo della primavera inizia ufficialmente l'Anno Astrologico. Un periodo di novità assolute che porterà rinnovamento e introspezione per tutti i segni. Ecco le previsioni per il mese di marzo di Vincenzo Laganà

Il cielo si muove in una nuova direzione: con l’arrivo della primavera inizia l’Anno Astrologico. Nelle prossime settimane a prendere la scena sarà il Sole, che insieme a Mercurio e Giove porterà alla luce una maggiore introspezione. Molti nati avvertono l’aria di primavera che attraverso la bella stagione agirà sull’emotività e sulle emozioni, spingendo a porre l’attenzione sul benessere psicofisico. L’inizio dell’Anno Astrologico, come ogni inizio, avvierà novità assolute per tutti.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Ottima intesa nelle relazioni amorose e nel lavoro. Sono settimane importanti per prendere decisioni legate alla professione e al denaro. Siate più disponibili nei confronti delle novità; meno razionalità e più fiducia in voi stessi sono la vostra arma vincente. Nelle collaborazioni è in arrivo un nuovo impegno lavorativo. Prudenza nelle spese familiari. Intesa con un amico di vecchia data. Ottimo periodo per iniziare una sana prevenzione medica legata alle allergie respiratorie, soprattutto ai pollini e graminacee.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Il cielo spinge a rivedere le collaborazioni professionali: vivrete qualche tensione con un collaboratore o un superiore. Nelle prossime settimane potreste organizzare un viaggio di piacere con il partner. Oltre a regalare un momento magico al vostro rapporto amoroso, un viaggio potrebbe essere utile a scaricare il surplus emotivo legato ad un sovraccarico professionale. Continuate a praticare sport per non eccedere con il cibo. Per alcuni nati ci saranno novità assolute legate ad una casa, a una compravendita, trasloco, o rinnovo di una stanza.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) - Segno d'Aria



Ottimo periodo per cambiare look, lavoro, amore, e per investire denaro. Siete in un momento importante della vostra vita, ogni novità è un regalo che arriva dal cielo. Mentre aspettate che arrivi l’anima gemella il rischio è di perdere tempo prezioso. Siate più attenti ai segni del destino. Meno razionalità e più intraprendenza sono la parola d’ordine per vivere al meglio il mese legato alla rinascita, alla primavera e, soprattutto, all’inizio dell’Anno Astrologico. I giorni fortunati sono il 21 e 22 marzo: tentate la fortuna.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Un mélange di emozioni rende questo periodo estremamente impegnativo. Da un lato, la famiglia d’origine chiede il vostro aiuto e sostegno, dall’altro lato, invece, la professione minaccia di farvi vivere un cambiamento forzato. Insomma siete sotto stress a causa delle innumerevoli responsabilità. La nota positiva è che il Sole, insieme a Giove, vi spinge a rivedere la vostra vita. Siate più attenti ai segni del destino ma, in particolar modo, agite rendendo la vostra vita felice, siate meno disponibili nei confronti degli altri: un pizzico di egoismo non guasta.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Marte arriva a mettere il bastone fra le ruote. Sono settimane difficili per organizzare il vostro lavoro, anche i rapporti professionali rischiano di subire un calo. Prestate attenzione nella firma di un documento, nel prendere decisioni affrettate o assumere un ruolo che viene meno alle vostre responsabilità. Non sono le settimane adatte per mettere in ordine vecchie situazioni. Attenzione a piccoli contrasti in famiglia, soprattutto con i figli. Correte ai ripari con l’alimentazione, una sana dieta alimentare darà sollievo al vostro intestino.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Un mélange di emozioni rende marzo intraprendente e ricco di novità. Alcuni ritardi nel lavoro rendono questo mese altalenante nelle collaborazioni e negli investimenti. Siate più attenti alle spese, non cercate escamotage per uscire da una vecchia situazione complicata. Marzo chiede maggiore attenzione al fisico. Iniziare una nuova attività sportiva, cambiate look, siate più attenti al cibo e meno sedentari. I giorni più adatti a rinnovare la vostra immagine sono 22 e 23 marzo. Colore fortunato: arancione.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Una ventata d’aria fresca vi rende davvero frizzanti e soprattutto vi spinge a vivere le prossime settimane in maniera libera e piena di buoni propositi. Sono giorni intensi nel lavoro e molto proficui nel denaro. Una compravendita, un investimento, una vecchia situazione legata ai soldi vi rende felici e molto positivi. Per alcuni nati arriva un colpo di fulmine, per altri, invece, il matrimonio. Mettete da parte la pigrizia e praticate sport, abbellite la vostra immagine e sfoggiate il vostro narcisismo.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Bene l’amore e la passione. Marzo vi regala molte opportunità nel campo affettivo. Se cercate l’amore preparatevi a vivere un sogno romantico, se invece cercate una storia frizzante siate pronti a vivere un amore clandestino. Tutto ciò che vi piace verrà vissuto a trecentosessanta gradi. Una completezza che mancava da tempo. In famiglia ci sarà l’arrivo di un nuovo nascituro. I giorni adatti per fare un viaggio sono il 19 e 20 marzo. Tentate la fortuna nei giorni 13 e 14 marzo, mentre il 18 e 19 marzo vivrete invece un appuntamento fortunato.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Mettete da parte la pigrizia: è ora di mettere sul campo delle novità e di agire al più presto per raccogliere i frutti desiderati. L’arrivo del Sole in Ariete porta alla luce ottime opportunità che vi garantiscono un mese davvero speciale. In amore ci saranno novità assolute grazie all’arrivo di una notizia tanto attesa. Nel denaro, una compravendita potrebbe risolvere un vecchio problema. Nel lavoro sono in arrivo contratti nuovi. Giorni fortunati: 22-23 marzo.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Urano vi farà vivere in maniera altalenante. Anche l’arrivo della primavera accende la voglia di fare dei cambiamenti. L’importante è non esagerare nelle scelte, soprattutto nel campo professionale dove le novità vi spingono a caricarvi di responsabilità venendo meno alle questioni personali. Marzo si divide in due periodi; il primo è legato al denaro e al lavoro attraverso un incremento inaspettato, la seconda parte del mese, invece, è speciale per l’amore. Fate una sorpresa al partner. Organizzate un viaggio di piacere.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) - Segno d’Aria



Il cielo è tutto a vostro favore: Venere nel segno vi garantisce successo in amore. Per le coppie di vecchia data sono in arrivo nuove emozioni, se cercate l’amore, invece, vivrete un colpo di fulmine e tanta passione. Prestate attenzione al denaro, corrette il rischio di avere le tasche bucate. Un incremento professionale potrebbe spingervi a illudervi per una promozione o una nuova collaborazione: rimanete con i piedi per terra. Il sostegno dei pianeti porta alla luce una maggiore attenzione al fisico e alla vostra immagine: cambiate look.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Sarà un compleanno speciale; buona parte del mese è vissuta con un successo davvero inaspettato dal punto di vista lavorativo. Anche l’aspetto economico sta vivendo un periodo favorevole. Sono settimane utili per investire e per dare un tocco nuovo alla vostra vita professionale. Non si escludono scelte legate a una casa come una compravendita, inoltre, l’aspetto familiare indica una situazione di vantaggio per la vostra vita. In amore siate più presenti con il partner. Se cercate l’amore è in arrivo l’anima gemella.