Oroscopo mensile di agosto 2021: Toro e Sagittario sul podio

L 'estate arriva al suo culmine con il mese più atteso dell'anno. Ecco le previsioni segno per segno del nostro astrologo Vincenzo Laganà.

Agosto è il mese da dedicare al relax, al benessere e alla movida estiva: il Sole, nel segno del Leone, rappresenta l’estate, il profumo del mare, il canto delle cicale, le lucertole sulle pietre roventi. Ma agosto è anche il mese in cui il Sole passa dal segno del Leone a quello della Vergine: un passaggio che ha un significato profondo, non solo dal punto di vista astronomico, ma anche nella vita quotidiana, poiché la Vergine rappresenta il segno più concreto e reale dello Zodiaco. Un'energia utile per riprendere la routine dopo le meritate vacanze.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Sarà un Ferragosto speciale, con la spinta del Sole dal segno amico del Leone che mette in rilievo la possibilità di gestire al meglio la propria vita. Ma sarà anche un mese straordinario nella professione, soprattutto se siete costretti a lavorare: questa posizione astrale è indicata per guadagnare denaro e gestire al meglio le mansioni lavorative. Se, invece, siete felicemente in vacanza, un meritato riposo vi è utile per riorganizzare le idee e recuperare il tempo perso. L’estate va vissuta per ricaricare le pile. Attenti all’eccesso nell’alimentazione e nel bere.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Agosto diventa per voi l’anticamera del successo. Tra qualche giorno i pianeti vi faranno un regalo; l’arrivo del Sole nel segno amico della Vergine andrà a sostenere Marte e Venere. Questa indicazione astrale è il sostegno giusto per dare un tocco nuovo alla vostra quotidianità e alla vostra vita. Amore e passione per molti nati, incontri occasionali per altri, un cambio immobiliare o di città, insomma siete sul podio. Novità assolute per le vostre finanze che aumenteranno, giorno per giorno, in maniera inaspettata.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



La sensazione di restare soli e di non riuscire nelle scelte professionali è ormai un brutto ricordo. Agosto è il mese della riuscita e del successo. Siete definiti il Peter Pan dello zodiaco, ecco perché dovete assolutamente primeggiare nelle serate della movida e nei momenti di convivialità. Siete capaci di cambiare il vostro umore grazie alle piccole cose, agendo sempre con allegria e positività. Sarà un mese favorevole per gli incontri e per la professione. Aumento di stipendio per chi cerca una maggiore sicurezza economica.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Recuperate il tempo perso: la parola d’ordine è intraprendenza. Nelle prossime settimane agite con forza e carattere, soprattutto se dovete ottenere una risposta importante. Non importa in che campo l’energia astrale vi sostiene, la cosa fondamentale è portare a termine una situazione che vi sta a cuore. In questo mese estivo ricaricate le pile, amate, divertitevi, ballate, camminate in riva al mare, regalatevi momenti di vero relax. Non fatevi carico di cose non vostre, non cercate scuse, lasciatevi andare e vivete la vita con allegria e gioia.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Non agite d’istinto: questo periodo è per voi estremamente stimolante, ecco perché un pò di buon senso vi permetterà di non sbagliare nelle scelte. Agosto è da dedicare alla movida estiva; voi del Leone rappresentate l’estate, il caldo, il sole, ì girasoli, il profumo del mare. Simbolicamente siete il segno più forte e resistente dello Zodiaco. Agosto è il vostro successo, la vostra felicità, la vostra fortuna, agite con determinazione e tutto si plasmerà secondo il vostro volere.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Ogni volta che il Sole torna a trovarvi è l’inizio di un periodo estremamente positivo. Un valore aggiunto a questa positività lo danno anche Marte e Venere, che da qualche giorno sostano nel segno. Questa accoppiata astrale rende Agosto davvero speciale. Nelle prossime settimane agite con forza nelle questioni pratiche, iniziate a progettare nuove possibilità soprattutto dopo il vostro compleanno, dove l’anno solare porterà con sé delle novità assolute. Dedicate questo periodo a dare gioia al vostro cuore, scaldatelo innamorandovi dell’amore.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Mantenete la calma e smettete di pensare che tutto sia contro di voi. Siete abituati a tenere tutto sotto controllo, ecco perché nelle prossime settimane avete bisogno di un meritato riposo. Approfittate dello stop di Ferragosto per fare un viaggio di piacere, includendo nella vostra vita tutto ciò che vi rende forti e felici. Da un lato c’è Saturno che guida nella razionalità, dall’altro, invece, c'è Giove che vuole a tutti i costi spingere il piede sull’acceleratore. Agite con calma e pazienza; tutto verrà a voi utilizzando ottimismo e savoir-faire.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Un Ferragosto speciale è alle porte. Molti nati vivranno un’estate tutta da dedicare all’amore. Difficilmente un segno come il vostro riesce a innamorarsi dell’amore: l’input iniziale è la sessualità, soltanto in seguito lasciate andare il cuore. Agosto è il mese della rinascita, del calore del sole che riesce a scaldare il cuore. Passioni e sentimenti saranno le novità più importanti con un nuovo amore, un matrimonio, una convivenza, la nascita di un figlio.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Mettere un freno alla vostra voglia di vivere sarà davvero difficile: agosto vi rappresenta attraverso i viaggi e la movida estiva. Siete il segno più fortunato dello Zodiaco perché avete la capacità di vivere appieno ogni singolo momento. Sarà un mese straordinario per il denaro, l’amore, il lavoro e anche il fisico. Non vi sono intralci, tantomeno ritardi, tutto è straordinariamente a vostro favore. Sul podio il denaro e la professione, medaglia d’argento per l’amore e medaglia di bronzo per la salute. Agosto facoltoso e ricco di novità.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Nelle prossime settimane potreste ritrovarvi davanti a scelte importanti. Nonostante il periodo estivo vi porti a distrarvi dagli impegni lavorativi, il vostro pensiero resta fisso alle responsabilità e alla progettualità professionale. Dal 20 agosto inizia per voi un periodo estremamente positivo per le questioni pratiche; non importa in che campo verrà canalizzata l’influenza positiva degli astri, l’importante è agire con successo e intraprendenza. Bene le questioni economiche, felicità in amore e sostegno positivo da parte della famiglia. Novità per una casa.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) - Segno d’Aria



Agite con cautela; la fretta potrebbe essere una cattiva consigliera. Nelle prossime settimane la novità più saliente è la voglia di iniziare qualcosa di nuovo. L’energia di cui parlo riguarda Saturno e Giove che riprendono la loro influenza nel segno caratterizzando il mese attraverso un vero e proprio risveglio. In arrivo la sesta marcia; ritrovate l’anticonformismo che c’è in voi. Da un lato è indice di felicità e voglia di vivere, dall’altro, invece, può essere pericoloso; il rischio è quello di esporvi troppo senza essere protetti. Ricercate un meritato riposo, mare o montagna non importa, l’importante è vivere con il sorriso sulla bocca.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Nettuno, Dio del mare. Non esiste periodo migliore per onorare il vostro pianeta guida. Nettuno, per identificarsi e per dare il meglio della sua influenza, ha bisogno di esprimersi attraverso gesti che richiamano l’acqua. Andate al mare, in barca, al lago; vivete appieno la movida estiva. Le pile vanno ricaricate, soltanto così potrete riprendere in mano il vostro futuro, un futuro ricco di novità inaspettate. Mentre aspettate di cambiare la vostra vita, il rimedio più veloce è farvi un regalo: quello di colorare le vostre giornate con forza e coraggio, con felicità e amore.