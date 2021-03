Oroscopo del mese di aprile 2021: progettualità e voglia di novità per tutti i segni

L 'arrivo della primavera porta con sé la voglia di rinascita e di cambiamento. Ecco tutte le previsioni segno per segno di Vincenzo Laganà.

Sole, Venere e Mercurio in Ariete renderanno intraprendente tutto il mese di aprile. Il Sole detterà una parola d'ordine: “resistenza”. Sarà un mese ricco di opportunità, quasi una rinascita come insegna l’arrivo dell’ equinozio di primavera. Sono settimane da utilizzare per programmare, decidere, avviare, incentivare tutto ciò che ha bisogno di essere realizzato. Aggiungete un colore nuovo alla vostra vita e una forza diversa nel lavoro, non importa dove deciderete di canalizzare le vostre energie, l’importante è piantare un seme e farlo diventare un albero con frutti stupendi. Sono giorni di crescita personale, un incentivo alla vita da sfruttare praticando sport, facendo lunghe camminate, passeggiando in riva la mare: è il momento di avviare una nuova energia che ristabilisce il vostro benessere psicofisico. Un risveglio collettivo come insegna Madre Natura; la primavera è un ciclo naturale che, insieme al Sole nell’Ariete, accompagnerà ciascuno a un risveglio personale che non ha eguali. Aprile ci accompagna verso un periodo straordinario fatto di successo e, soprattutto, di libertà che darà inizio a una nuova era.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



La presenza del Sole dà il via a un mese straordinario fatto di novità assolute e di successo inaspettato. Il campo del lavoro, per esempio, è rappresentato da nuove opportunità professionali. Il settore economico porta alla luce il recupero di un vecchio credito. Sono settimane importanti, un vero e proprio terreno fertile per dare un tocco nuovo alla vostra vita. Non ci sono grandi vincoli, il cielo sostiene l’amore, la salute, il lavoro e la famiglia. La parola d’ordine è intraprendenza. In arrivo un nuovo amore per i più giovani del segno.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Il Sole si sta avvicinando ai vostri gradi, il 21 aprile entrerà nel segno portando alla luce una forza personale che manca da tempo. Queste settimane saranno molto importanti e, soprattutto, diverse dal solito. La presenza di Urano spinge alla ricerca del nuovo, c’è la voglia di cambiare, rinnovare ogni singola cosa. Sta a voi decidere se rimanere ancorati agli schemi esistenti, tutto dipende dalle situazioni che state vivendo. La vostra caratteristica principale a livello caratteriale è la testardaggine: pur ricevendo consigli, nessuno potrà mai convincervi a cambiare la vostra posizione. In realtà in questo periodo specifico della vostra vita l’alleato Urano deciderà per voi e vi metterà davanti a scelte forzate. Una cosa non facile per un segno tradizionalista come il vostro: la cosa certa è che questo compleanno solare sarà differente dagli altri.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



L’intraprendenza arriva dal pianeta Marte, che darà una spinta necessaria per vivere nuove opportunità e per dare un tocco nuovo alla vostra vita. Sono settimane confusionarie, troppe situazioni da gestire, ogni volta che vi trovate in sovraccarico rischiate di perdere pezzi per strada. La cosa certa è che ci sarà una maggiore spinta sia nel lavoro che nella vita privata. La parola d’ordine è equilibrio, riflessione, calma e self-control. I prossimi giorni sono adatti a modificare uno schema lavorativo e a incentivare il rapporto di coppia con novità assolute. Non strafate, altrimenti rischiate il caos. Ciò non significa che sono giorni difficili, soltanto confusionari a causa della vostra eccessiva energia che spesso e volentieri rischia di farvi perdere l’equilibrio.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Aprile è un mese che risveglia i sentimenti riempiendo il quotidiano di numerose novità. Di solito un segno come il vostro ama stilare una lista di buoni propositi. In realtà il pianeta Marte entrerà nei vostri gradi rendendo le cose un pò più fragili a causa di un surplus energetico che faticherete a tenere a bada. Sono settimane adatte a cambiare casa, rinnovare una stanza della vostra abitazione, tinteggiare una parete, avviare una vera e propria rivoluzione tra le mura domestiche. Queste indicazioni possono essere utili per esorcizzare l’ingresso del pianeta Marte; se siete impossibilitati a cambiare look alla vostra abitazione allora l’energia di Marte va canalizzata nei confronti del vostro fisico attraverso un rinnovo della vostra immagine aggiungendo magari un pò di sport.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Sono giorni intensi, caratterizzati da tante novità in arrivo. Nelle prossime settimane il sostegno del Sole e Venere aiuta a realizzare nuovi progetti, soprattutto in amore. Finalmente ci sarà una netta ripresa dopo un periodo difficile, un vero e proprio recupero inaspettato; in tutti i campi c’è la voglia di rinnovamento. La professione evidenzia una nuova collaborazione, un cambio all’interno del lavoro, una sostituzione che porta nuove opportunità economiche. Sono settimane da dedicare a se stessi, ma è anche tempo di rinfrescare le amicizie e di stringere rapporti nuovi. Da sempre siete il segno più goliardico dello Zodiaco; la vostra natura è stare bene e far divertire gli altri. Nei prossimi giorni potete organizzare una serata fra amici, tutto ciò può darvi la spinta giusta che manca da tempo, un vero e proprio momento magico ricco di amore e divertimento assicurato.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Netta ripresa nella quotidianità e nell’amore. Finalmente il cielo si schiera a vostro favore, lasciando da parte incertezze e insicurezze. Nonostante le difficoltà attuali legate alla libertà individuale, non si esclude nelle prossime settimane un cambio radicale delle abitudini. C’è la voglia di uscire all’aria aperta e di trasgredire, cosa difficile per un segno conservatore come il vostro. Dopo un periodo difficile, le novità più assolute arrivano tutte in direzione di una vera e propria rinascita personale. È tempo di agire e raccogliere i frutti deisiderati, un nuovo amore, un lavoro appagante, una serenità economica, tutte situazioni che iniziano a far parte della vostra vita. Un mese straordinario per recuperare il tempo perso e per dare un tocco nuovo al look attraverso una sana dieta alimentare, oppure praticando sport e lunghe camminate in riva al mare o in montagna.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Ogni volta che l’Ariete, segno opposto, ospita un pianeta iniziano i guai. Sono settimane difficili perché il Sole, Venere e Mercurio transitano nel segno opposto dell’Ariete. Sarà un periodo fatto di maggiore impegno nel lavoro, nei rapporti personali e, soprattutto, nel denaro, che rischia di rendervi nervosi e instabili. Sarà infatti l’economia a preoccuparvi di più, l’influenza di Mercurio insieme a Venere crea piccoli ritardi nel denaro o emorragie economiche. Tutto sta a non lasciarsi troppo prendere la mano negli investimenti e nelle spese correnti; la parola d’ordine è prudenza e ponderazione. In amore, il rischio maggiore è di non accettare le novità o le richieste del partner. Le coppie giovani rischiano di creare fraintendimenti; attenzione a non lasciarvi prendere dalle critiche e dalle influenze esterne. La cosa migliore è trascorrere un aprile passivo, senza troppe novità nella quotidianità e senza prendere sul serio le influenze esterne.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



L’arrivo del Sole in Toro insieme a Mercurio e Venere indica un periodo difficile da sostenere a partire dal 20 aprile prossimo, quando il cielo si prepara a farvi vivere un momento difficile in amore e nelle relazioni amicali. Prima di questa data le cose funzioneranno invece per il meglio e si consiglia di agire nelle questioni pratiche nella prima parte del mese. Vivrai successo negli affari e vantaggi in arrivo che andranno a consolidarsi per molto tempo. Mentre il cielo tenderà a cambiare la sua influenza vi sentirete spinti alla ricerca di novità, soprattutto nelle relazioni amicali attraverso un vecchio amico o un vecchio amore. Di solito non amate le novità, ma la cosa certa è che incontrare un vecchio amore potrebbe darvi una spinta maggiore a lasciarvi andare e vivere intensamente ciò che il cielo ha in serbo per voi: una buona dose di felicità.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Successo in amore, fortuna nel lavoro, incontri importanti che cambiano la vita: saranno tante le novità in questo aprile 2021. Sono settimane intense, ricche per la vostra crescita personale e professionale. Per esempio, è in arrivo un contratto economico tanto atteso, non ci sono limiti, l’energia del cielo vi porta sul podio. Il Sagittario ama essere al centro dell’attenzione; nella mitologia siete rappresentati da un uomo con caratteristica animale; siete il centauro dello Zodiaco e colui che arriva in alto attraverso innumerevoli strategie filosofiche. Questo per raccontarvi il potere che avete nel raggiungere gli obiettivi desiderati. L’influenza degli astri vi dona gli strumenti necessari per diventare qualcuno, non importa in che campo, l’importante è raggiungere ciò che vi fa stare bene. Caricate il vostro amuleto preferito di fortuna e di successo.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



In arrivo un periodo favorevole da utilizzare, in particolar modo, per la professione e per l’economia. Aprile inizialmente appare fermo e con poche novità, ma in realtà dovrete attendere la metà del mese per vivere più intensamente l’influenza degli astri, quando il Sole, Mercurio e Venere si sposteranno nel segno amico del Toro. Inizia per voi un periodo straordinario fatto di successi, di vittoria e di novità assolute. Nasce per voi un periodo intraprendente; nella professione, per esempio, vivrete un cambio all’interno del vostro lavoro, un cambio di sede, un incremento economico, un nuovo socio d’affari, tutte situazioni che porteranno le novità tanto attese. Sono settimane dove programmare un nuovo progetto porterà alla luce un salto importante fatto di successo. Un successo inaspettato per un segno come il vostro che vive soprattutto di espedienti per arrivare a raggiungere gli obiettivi desiderati; resterete spiazzati da tanta abbondanza. Il cielo influisce negli affari attraverso nuove entrate, nuove opportunità; aprile è il mese del raccolto. In amore nuove opportunità in particolar modo per i più giovani alla ricerca della prima esperienza; attenzione ai colpi di fulmine.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) - Segno d’Aria



Mentre tutto appare lineare e facile, attenzione a non strafare o prendere troppi impegni. Le prime settimane del mese sono utili a risolvere eventuali situazioni insolute. Nei primi giorni definite al meglio ciò che vi sta a cuore per non subire, con la seconda parte del mese, l’influenza dei pianeti in Toro che formeranno una netta quadratura al vostro Sole. La difficoltà maggiore, dal 20 aprile, riguarda la carriera lavorativa e tutto l’entourage professionale. Meglio non caricarvi di nuove situazioni, rischierete di non poter mantenere gli impegni presi. L’economia potrà subire degli alti e bassi. In amore attenzione alle intrusioni esterne, meglio tenere a bada le amicizie e far passare questo periodo fatto di poca intesa con il partner. È il momento giusto per dedicarvi a un hobby, oppure anche a un cambio di look e lunghe camminate per scaricare il surplus emotivo. Attenzione alla circolazione del sangue, mettete in pratica una sana dieta alimentare per disintossicare il vostro fisico.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Periodo estremamente positivo, in voi c’è la voglia di rinascere e l’arrivo della primavera mette in moto la voglia di strafare. Finalmente potete abbandonare le pantofole e mettere le ali ai piedi. Una metafora utile per farvi comprendere come l’energia intorno voi è invitante per dare un tocco nuovo alla vostra quotidianità. In amore, per esempio, c’è una nuova conoscenza, soprattutto se state cercando una nuova passione. Sono settimane importanti per dedicare la vostra curiosità a nuove opportunità, anche lavorative dove il cielo sostiene l’arrivo di un vero e proprio cambiamento professionale. Attenzione all’economia, meglio attendere e non fare nuove spese. Nettuno, potrebbe farvi qualche sgambetto illudendovi in relazione a un nuovo acquisto o a un nuovo impegno economico. A parte queste piccole indicazioni legate al denaro, possiamo definire aprile il vostro mese della rinascita, proprio come avviene in natura con l’inizio della primavera. Fate tesoro di questa nuova energia, arricchite la vostra quotidianità in mezzo alla natura, la vita vi sorriderà inaspettatamente e, soprattuto, renderà magico il vostro cammino.