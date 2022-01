Oroscopo del mese di gennaio 2022: buon anno!

I l nuovo anno è iniziato e con lui si aprono nuove occasioni per mettere in pratica i buoni propositi. Ecco le previsioni segno per segno di Vincenzo Laganà

Il 2022 è finalmente arrivato lasciando spazio ai cambiamenti. Nelle prossime settimane il Cielo si colora di nuove opportunità e ciascun Segno vivrà input nuovi dal punto di vista professionale. Il Sole in Capricorno definisce le professioni attraverso nuove collaborazioni e incrementi finanziari. Anche Venere in Capricorno sostiene l’economia; nonostante il momento difficile, lo Zodiaco aiuta attraverso un pizzico di fortuna. Dal 20 gennaio, invece, l’arrivo del Sole nel Segno dell’Acquario, si allea con Mercurio, influenzando positivamente le amicizie, valorizzando hobby e passioni amorose.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



I segnali del cambiamento non tarderanno ad arrivare. L’Ariete è frettoloso per carattere, ma ricordate: la pazienza è la virtù dei forti. Gennaio scorrerà un pò al rallentatore, in realtà la fatica maggiore sarà quella di riequilibrare le forze dopo le ultime feste natalizie. Non azzardate cambiamenti, lasciate che le cose arrivino da sole. State per vivere un anno importante fatto di novità assolute. Approfittate ancora di questo momento per dedicarvi un pò di più alla vostra persona; il benessere psicofisico è l’arma vincente per vivere appieno la vita.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Un cielo straordinario che vi rende davvero felici; iniziare con lo Zodiaco a vostro favore significa valorizzare la vostra vita con ottimi risultati. Venere aiuta l’amore incrementando passione e sentimenti. State vivendo un periodo davvero felice, il successo lavorativo vi regala moltissime soddisfazioni. Gennaio è il mese delle grandi opportunità. Il successo economico, nuove responsabilità lavorative, nuove collaborazioni, un contratto, un master, tutte indicazioni che possono fare parte della vostra futura vita. Per la salute meglio correre ai ripari con una sana dieta alimentare: ne gioverà il vostro intestino.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) - Segno d'Aria



Giove si è definitamente allontanato dai vostri gradi. Nelle prossime settimane camminerete con le vostre gambe dimostrando realmente quanto valete. A dare questa sicurezza è Saturno che continua a guidare la vostra vita. Vi sarete sicuramente accorti quanto sia difficile mantenere la parola data: bene, questa vostra tendenza a essere altalenanti è finalmente venuta meno grazie a questo pianeta che vi ha reso più maturi. Sono settimane utili per mettere sul campo nuove opportunità. Dal lato personale novità assolute per una casa o un cambio di residenza. Prestate attenzione ai mali di stagione: raffreddore e allergie respiratorie.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



L’ammasso planetario dal segno opposto del Capricorno tende a rallentare l’influsso benevolo di Giove. Niente paura, questa condizione astrologica non avrà la meglio sul vostro futuro. Dal 20 gennaio le cose migliorano e prendono forma in modo positivo. Siate pronti e vigili ad ogni forma di cambiamento, le novità più interessanti arrivano dalla professione: per alcuni nati sancire un nuovo contratto lavorativo significa assicurarsi una posizione molto positiva e favorevole dal punto di vista economico. In amore siate più pazienti e più affettuosi. Dal lato fisico meglio correre ai ripari con una sana dieta alimentare, il vostro stomaco vi ringrazierà.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Finalmente un sospiro di sollievo, Giove si è definitivamente allontanato dalla posizione negativa per giungere in vostro aiuto. Pur vivendo ancora qualche rallentamento professionale, la vostra capacità organizzativa vi permette di vivere situazioni importanti nella professione. Meno razionalità e più intuizione fanno la differenza nella vostra vita. Sono settimane estremamente favorevoli, ricche di novità e di successo. In amore una sorpresa del partner vi renderà felici; un viaggio, un week-end di passione, un soggiorno in montagna al mare, passione ai massimi livelli. I punti sensibili sono la circolazione e lo stomaco.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Il sostegno positivo dal segno amico del Capricorno rende questo gennaio davvero speciale. Nelle prossime settimane potreste raggiungere obiettivi importanti con il denaro; l’economia godrà di ottima salute. Tutte le contrattazioni e le collaborazioni si evidenziano attraverso novità assolute. Venere vi accompagna nel raggiungere il podio in amore e nei sentimenti. Molti nati vivono un vero e proprio colpo di fulmine: se cercate l’amore, è in arrivo l’anima gemella. Dal lato fisico continuate a praticare sport e prestate più attenzione alla vostra immagine.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



C’è Saturno a darvi una mano per raggiungere i vostri obiettivi. Non è facile iniziare l’anno con un calo fisico. Niente paura, molto presto tutto tornerà alla normalità. Nel lavoro avete bisogno di maggiore attenzione e più impegno: un vostro superiore potrebbe richiamarvi ad una maggiore impegno sul posto di lavoro. In amore le novità più salienti riguardano una casa: una ristrutturazione, un arredo nuovo, una residenza nuova. Prestate attenzione alla salute, nelle prossime settimane potreste avere un calo psicofisico, meglio correre ai ripari con una sana prevenzione medica.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Iniziare l’anno con il botto non è per tutti. Siete uno dei segni più fortunati dello Zodiaco: l’arrivo di Giove vi apre nuove prospettive professionali e personali. In amore, per esempio, arriveranno novità assolute legate alla passione, agli incontri sentimentali e occasionali. Siete il segno legato all’eros, questa vostra caratteristica vi farà vivere momenti importanti per molto tempo. Nel lavoro si vivranno nuove collaborazioni e un incremento finanziario inaspettato. Bene la salute e ottimo periodo per dare un tocco nuovo all’immagine cambiando look. Praticate sport.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Nelle prossime settimane inizia per voi un periodo estremamente favorevole dove vivrete delle novità legate alla professione. Non importa in che campo decidiate di canalizzare le vostre energie, l’importante è agire con forza e intraprendenza. Sono settimane di grande crescita personale: un progetto prenderà forza e finalmente troverà la giusta realizzazione. In amore siate più presenti con il partner e meno petulanti nel campo familiare. Siate più buoni e meno indifferenti ai problemi degli altri. Salute al top. Colore fortunato: l’azzurro.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Gennaio è il vostro mese: siete il segno più forte e resistente dello Zodiaco. Nelle prossime settimane la riuscita migliore avviene nel campo professionale, grazie al Sole che da qualche giorno transita nei vostri gradi. Anche in amore state vivendo un successo dopo l’altro: ciò vale soprattutto per le coppie giovani tutte in divenire, che decidono di iniziare una vita a due. Le parole d’ordine sono: amore e passione. Denaro in arrivo e ottime opportunità professionali. Giorno favorevole per la stipula di un contratto: 26 gennaio. Bene l’emotività e la salute.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) - Segno d’Aria



Siate meno instabili e più con i piedi per terra. Il rischio è quello di iniziare l’anno con una instabilità emotiva. La colpa è di Giove che si è allontanato dai vostri gradi. Questo aspetto planetario vi fa sentire abbandonati a voi stessi, ma in realtà c’è ancora Saturno a sostenere la vostra vita futura. Nel lavoro meglio rimandare in altra data eventuali cambiamenti. In amore vince chi fugge, ma per voi non è così. Nelle prossime settimane il consiglio è quello di trovare un escamotage positivo per tenere saldo il rapporto amoroso. Prestate attenzione alla circolazione e alle caviglie. Dissapori in famiglia: con una figlia, una sorella o la propria madre.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Siete sul podio: l’arrivo del pianeta Giove vi garantisce un mese straordinario fatto di novità assolute. Sono settimane utili per rinnovare la vostra vita. Non importa in che campo deciderete di canalizzare le vostre energie, l’importante è iniziare un cambiamento fatto di novità assolute. Fortuna in amore, successo nel lavoro, incremento nell’economia, tutte situazioni che fanno parte della tua vita e della tua quotidianità. È il momento giusto per investire, cambiare lavoro, innamorarvi, sposatevi, convivere, cambiare città, fare un viaggio. Guarigione dopo una patologia. Salute al top.