Oroscopo mensile di luglio 2021: passione e voglia di spensieratezza alle stelle

I nizia il periodo più libero e intraprendente dell'anno, fatto di viaggi e relax. Ecco cosa ci indicano le previsioni del nostro astrologo Vincenzo Laganà.

Sarà il Sole nel segno del Cancro, insieme a Venere e Marte in Leone, a dominare la scena in questo luglio 2021. Un mese tutto estivo grazie a Venere e Marte che tengono alta la voglia di vivere la vita in piena libertà. Il Leone, che ospita questi due pianeti, amplifica le sue caratteristiche di appartenenza attraverso la voglia di vivere la vita con maggiore leggerezza e, soprattuto, in mezzo agli altri. Il periodo storico che stiamo vivendo si contraddistingue attraverso novità assolute, felicità e successo. Viva l’estate, dunque! Bene amore e passione, fortuna e successo, musica e ballo: lo Zodiaco finalmente ritorna ai vecchi equilibri.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Venere aumenta la voglia di innamorarvi. Sono settimane proficue sotto tutti i punti di vista e il cielo vi sostiene per affrontare ogni situazione a voi cara. Siete in un momento in cui per riconquistare le cose perse per strada potrete affidarvi alle vostre sensazioni. Agite per rivoluzionare la vostra vita, attorniatevi di persone positive sia nel lavoro che in amore e nelle amicizie. Di solito vi sentite sottotono quando non riuscite a realizzare i sogni; in questo momento specifico dipende tutto da voi. Mese straordinario per rinnovare il vostro look o cercare l’anima gemella.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



Siete in un periodo di grande trasformazione. Il cielo è molto forte e vi spinge agli eccessi, non siete abituati a riqualificare così velocemente la vostra vita. Urano vi prende per mano e vi porta molto in alto. Luglio è il mese giusto per riaccendere la passione, soprattutto se siete single da tempo. Agite con cautela nel lavoro ma siate più liberi con il denaro: non si esclude un'entrata economica attraverso una compravendita. Se, invece, state cercando l’amore, attenti a non rimanere intrappolati in una situazione difficile, agite mettendo sul campo le promesse da marinaio: molte promesse e nessuna verità. Prestate maggiore attenzione alle questioni familiari, intorno al 15 luglio una notizia potrebbe destabilizzarvi.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



Mercurio sta per lasciare i vostri gradi: baciati dalla fortuna, luglio tornerà comunque a essere un mese straordinario sotto tutti i punti di vista. Negli ultimi mesi siete riusciti a raccogliere molti frutti, ecco perché è ora di mantenere alto ciò che siete riusciti a conquistare. Nelle prossime settimane, avviate un controllo su tutto ciò che vale la pena tenere e liberatevi, invece, di tutto ciò che è superfluo. Così facendo riducete gli impegni presi e avvantaggiate ciò che vi sta più a cuore. Luglio è per eccellenza il mese del riposo: fate più attenzione al vostro benessere psicofisico. Differentemente verrete sovraccaricati di situazioni non vostre. Attenti allo stomaco.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Il Sole vi avvantaggiata sotto tutti i punti di vista. Agite vivendo appieno la vita. Oltre ad essere il vostro compleanno solare, è l’inizio di una nuova stagione che porta alla luce moltissime novità. Da molto tempo Plutone è il vostro compagno di viaggio. Per alcuni nati rappresenta la trasformazione, per altri, invece, significa rimanere ancorati agli stessi errori. Ecco perché nei prossimi giorni e mesi è molto importante dare inizio ad una trasformazione della propria vita, lasciando il vecchio per il nuovo. Luglio è tutto a vostro favore; la vostra felicità dipende esclusivamente da voi, aggrappatevi ai sogni perché siete in un momento in cui tutto può realizzarsi.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



L’amore e la passione sono al primo posto. Amate moltissimo i mesi di luglio e agosto, perché rappresentano la vostra vera essenza. Amanti del divertimento e della goliardia, luglio diventa per voi il periodo più intraprendente dell’anno. Nelle prossime settimane agite con maggiore forza nel lavoro, il risultato sarà inaspettato. Anche per l’economia le cose iniziano ad andare per il meglio; in arrivo un contratto professionale tanto atteso. In arrivo denaro attraverso una compravendita, oppure, attraverso un successo professionale. Applicatevi di più con il partner, coinvolgete le amicizie e state più attenti al cibo.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Non cercate scuse: è il momento giusto per divertirvi. Nonostante sia stato un anno difficile, non abbiate paura, tutto si risolverà per il meglio. Nettuno è il vostro compagno di viaggio: la sua influenza, a volte scomoda, fa emergere la vostra parte migliore. Sottomessi alla sua volontà siete riusciti a modellare tutte le vostre incertezze in sicurezze. Luglio è fatto per dedicare il proprio tempo libero al divertimento, alla goliardia, al cibo, alle serate con gli amici, ad un vero e proprio meritato riposo. Agite per voi stessi usando un pizzico di sano egoismo; soltanto così renderete questo luglio speciale.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



In questo momento il cielo vi ha abbandonato: nessun pianeta a vostro favore, tantomeno contrario, ecco perché luglio diventa il vostro mese sabbatico. Nei prossimi giorni incontrate persone nuove, agite senza troppa serietà, non è il mento giusto per caricarvi di lavoro o nuovi impegni. Dedicatevi di più agli amici, alle nuove conoscenze; il cielo chiede leggerezza e meno frenesia. Prestate attenzione solo alle cose indispensabili e lasciate che luglio diventi il mese delle ferie, del riposo, delle lunghe passeggiate, dei piccoli viaggi. Siete in un periodo dove bisogna recuperare il tempo perso a livello fisico ed emotivo.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Siete estremamente felici: alcune situazioni personali si sono risolte per il meglio. Luglio è per voi il periodo della libertà dove i vincoli vengono meno e dove tutto è più leggero. A dare una mano a tutte queste indicazioni è il Sole nel segno amico del Cancro che vi sostiene per molte settimane. Successo in amore, nel lavoro e per il denaro. È il momento giusto per investire denaro e se siete alla ricerca di una casa avviate un trasferimento e tutto prenderà forma come il vostro cuore desidera. Luglio è il mese dei viaggi; fate una gita fuori porta, andate al mare e fate lunghe camminate nei boschi. Prestate attenzione ai denti; una visita odontoiatrica è d’obbligo.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Amanti del gusto e del bello, luglio vi dona la capacità di sentirvi liberi e felici. Nelle prossime settimane potreste avviare un progetto, siete carichi: la vostra volontà sta raggiungendo livelli altissimi. Mettete in pratica ciò che vi piace: siete super fortunati e, soprattutto, riconoscete in voi una marcia in più nell’azione e nella riuscita professionale. Anche il privato gode di ottima salute e sono previsti numerosi spostamenti dal 15 luglio in poi. Mantenete alta la progettualità, state attraversando un momento dove siete destinati a raccogliere ciò che desiderate. Fortuna e successo in tutti i campi.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Non è il mese per dedicarvi a 360 gradi al lavoro. Come dico sempre a un segno laborioso come il vostro: il lavoro nobilita se lo stesso impegno si riesce a canalizzare nel privato. Da sempre questo aspetto è per voi un tallone d’Achille. Nelle prossime settimane cercate di impegnarvi nella professione dedicando metà del vostro tempo al lavoro e metà all’amore, alla famiglia, alle amicizie, e in particolar modo a tutto ciò che più vi sta a cuore. Imparate a dedicare del tempo per voi stessi; in questo modo tutto diventa terapeutico e salutare. Luglio è il mese del sano riposo, dell’amore e della passione. Se cercate l’anima gemella è il tempo giusto per agire. Prestate attenzione all’alcol e al fumo.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) - Segno d’Aria



Nonostante il cielo vi sia favorevole, nelle prossime settimane potreste risentire di un calo emotivo. La mancanza di stimoli può riaccendere delle vecchie problematiche. Non è il momento giusto per guardare al passato. Saturno vi mette costantemente alla prova, ecco perché è tempo di rimanere ancorati al presente agendo con prudenza e maturità. Luglio è ideale per avviare nuove conoscenze, soprattuto dedicandovi al divertimento, andando al mare, viaggiando e pensando meno alle responsabilità. Colorate le vostre giornate attraverso un cambio di look e scaricate l’emotività con l’arte, partecipando a nuovi incontri culturali.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Il Sole al 10º grado del segno del Cancro diventa per voi un jolly in tasca. Siete super fortunati e agite con successo in tutti i campi. La professione, per esempio, vi regala dei momenti di vero successo. Anche il denaro verrà canalizzato al posto giusto, sorprendendo positivamente la vostra economia. L’amore e la passione sono sul podio; gli incontri occasionali verranno caratterizzati da situazioni intense e uniche nel loro genere. Non dimenticate che Nettuno, a vostro favore, vi regala la possibilità di vivere appieno i vostri sogni nel cassetto.