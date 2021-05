Oroscopo del mese di maggio 2021: si riparte con concretezza e stabilità

A rriva il momento della rinascita grazie a un cielo favorevole che spingerà molti segni a dare forma concreta ai propri desideri. Ecco tutte le previsioni di Vincenzo Laganà.

L’ammasso planetario nel segno del Toro domina la scena per buona parte del mese, anche se, dal 21 maggio, il cielo prende forza nel segno dei Gemelli. Da sempre il segno del Toro è definito il più concreto dello zodiaco, ecco perché la spinta maggiore sarà quella di ripartire dopo un periodo di fermo. Sole e Venere portano alla luce la voglia di dedicarsi di più alla dolcezza, all’amore e alla passione. Urano e Mercurio, invece, rappresentano una vera e propria spinta anarchica che permetterà di superare ostacoli importanti. Non si esclude una vera e propria rinascita; per alcuni nati si presenterà la strada giusta da percorrere. Concretezza e stabilità saranno le parole chiave di questo mese. Non aspettate che la fortuna bussi alla vostra porta, andate incontro al successo per trovare stabilità e riuscita. Sono settimane da dedicare al lavoro manuale per concretizzare i sogni.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Il cielo vi chiede di non strafare con il lavoro e nelle prossime settimane è bene ponderare gli impegni da intraprendere. Essendo il segno più energico e più frettoloso dello zodiaco, la parola chiave per raggiungere il successo in questo mese è self-control. Spesso agite senza pensare se davanti a voi c’è un muro o un cuscino di piume; la riflessione è la carta del successo, la fretta quella dell’insicurezza. Maggio è il mese del risveglio, dell’inizio, del fare, tutte caratteristiche a voi affini, ma in realtà il successo deve trovare una strada equilibrata se si vuole raggiungere il podio. Meglio rallentare il ritmo lavorativo se volete conquistare tutto ciò che vi sta a cuore. Bene l’amore e la passione, per i più giovani incontri inaspettati e novità assolute.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



L’eccellenza parte sempre da voi; le vostre qualità di appartenenza sono al di sopra degli altri segni. Non esiste Toro che non sappia fare bene qualcosa. In queste settimane il vostro cielo raccoglie i pianeti più importanti come Sole, Venere, Mercurio e Urano. Non è facile vivere un ammasso planetario nel proprio segno, poiché la concentrazione di pianeti diventa spesso sintomo di confusione e incapacità. Tutto ciò, però, viene meno per un segno forte come il vostro. Vivrete un potere assoluto nel campo del lavoro: la professione, infatti, gode di ottima salute. Fortuna nel denaro, l’economia vivrà momenti magici. Amore e passione sono al centro delle vostre giornate, il partner è per voi fusione e successo. Insomma siete i più invidiati dello Zodiaco.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



Nelle prossime settimane, se sentirete il bisogno di essere sostenuti non abbiate paura a chiedere un supporto, qualunque esso sia. Nonostante le cose non vadano come desiderate, la cosa certa è che le vostre qualità caratteriali e pratiche sono in grado di sostenere anche le battaglie più importanti. Da sempre siete definiti i Peter Pan dello zodiaco, poco amanti dei vincoli e, soprattutto, delle responsabilità. Ciò non toglie che dovete trovare il coraggio di farvi aiutare quando la riuscita viene meno. Siete in un periodo estremamente importante, basta applicarvi un pò di più e la riuscita sarà assicurata. Avete il dono della comunicazione; le capacità professionali non vi mancano, tantomeno quelle di corteggiamento, amore e passione. Ecco perché nelle prossime settimane vanno evitati il malumore e le delusioni; non prendete atto di ciò che non va, agite per arrivare al successo senza voltarvi indietro. Giorno fortunato 21 maggio.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Abbracciate un pò di più chi amate e, soprattutto, regalate a voi stessi più tempo libero e maggiore attenzione alla vostra persona. Nelle prossime settimane potreste fare un piccolo viaggio di piacere. Non cercate mille scuse per fare qualcosa di diverso, l’iper responsabilità va messa da parte, non abbiate paura a delegare alcuni impegni; siamo tutti utili ma non indispensabili. Queste note possono sembrarvi stridenti, in realtà la vostra natura è quella di occuparvi di tutto ciò che vi sta a cuore. È il periodo giusto per iniziare un nuovo hobby, cambiare la vostra immagine, dedicare maggiore tempo a ciò che più vi piace. È il periodo delle coccole, amando in maniera diversa la vostra vita, indirizzando le energie verso voi stessi e meno nei confronti degli altri. Bene lavoro e professione, ottimo periodo per le entrate economiche.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



Siate meno esigenti e, in particolare modo, arrabbiatevi meno nel lavoro. Ci sono periodi di successo e momenti di poca riuscita. Il cielo influenza attraverso numerosi alti e bassi, rendendo tutte le cose instabili. Non abbiate paura: la vostra professione è al sicuro, il denaro non vi mancherà e tantomeno l’amore. Spesso vi trovare a fare i conti con voi stessi perché desiderate maggiore successo e maggiore fortuna. La vostra solarità dovrebbe donarvi la capacità di superare i periodi difficili; siete dotati caratterialmente di resistenza e forza, non cadete nel pessimismo se alcune cose non andranno per il meglio, è solo un momento passeggero. In amore, per esempio, dedicate più tempo al vostro partner. I giorni fortunati legati alla Luna sono: 8-18-27 maggio.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Continua per voi un periodo positivo. Il cielo vi mette davanti a numerose opportunità e nelle prossime settimane potreste iniziare un nuovo lavoro, una nuova realizzazione amorosa, fare un investimento economico, intraprendere qualcosa che vi sta a cuore. L’ammasso planetario dal segno del Toro vi spinge a cercare cose nuove e, soprattutto, vi rende concreti, cosa difficile per un segno instabile come il vostro. Per fortuna non mancherà un sostegno esterno; un collaboratore potrebbe essere complice di una nuova opportunità professionale. Siete davanti a un periodo davvero felice che vi permette di realizzare i sogni, quelli che da troppo tempo erano stati accantonati o dimenticati. L’azione resta, in assoluto, l’input maggiore da utilizzare; il cielo vi regalerà situazioni inaspettate. Bene professione, amore e denaro.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



Dovete aspettare metà mese per raccogliere i frutti desiderati: l’arrivo del sole nel segno amico dei Gemelli caratterizzerà positivamente le vostre giornate. Sono Venere e Mercurio ad avere la meglio su di voi, in primis in amore, regalando momenti di vera passione con il partner, ma anche per l’economia e le entrate economiche. È un mese importante per dare un tocco nuovo alla vostra casa, comprando una macchina oppure colorando la vostra immagine attraverso un cambio di look. Da sempre siete amanti del gusto e del bello; ogni volta che il cielo si prepara a sostenere la vostra quotidianità,inizia per voi un periodo di vera e propria rinascita. L’importante è attivare delle nuove opportunità e acquisire fiducia in voi stessi per realizzare ciò che vi piace. Non si esclude l’arrivo di una notizia che può ribaltare felicemente la vostra quotidianità. Sono giorni intensi da dedicare alla famiglia d’origine e alle persone a voi care.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



Finalmente un pò di leggerezza, i pianeti in netta opposizione dal segno del Toro stanno per traslocare nel segno dei Gemelli. Questa indicazione astrale porta alla luce una netta ripresa nella quotidianità, nel lavoro, nel denaro e nell’amore. Portate pazienza fino al 10 giungo, quando Venere e Mercurio lasceranno definitivamente l’influsso al vostro Sole. Vivrete una netta ripresa in amore: se siete ai ferri corti con il partner correte ai ripari facendo una piacevole sorpresa attraverso un piccolo viaggio fuori porta. Se, invece, la tensione maggiore è nel lavoro, cercate di recuperare con un vostro superiore. Non importa in che campo c’è da rimettere in ordine le cose, l’importante è agire e vedrete che le cose andranno per il verso giusto. Mese adatto per fare una sana dieta alimentare e praticare sport.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



Arrivano Sole, Venere e Mercurio contro. Nelle prossime settimane è bene mettere da parte l’intraprendenza e la voglia di strafare. Il pericolo maggiore è perdere di vista la concentrazione e la capacità di sostenere situazioni importanti. Meglio rimandare in altra data progetti che richiedono concentrazione e savoir faire. Spesso si dice che si ha bisogno di un anno sabbatico quando le cose non girano per il verso giusto; nel caso specifico c’è bisogno di un mese sabbatico per lasciare che il cielo rallenti le difficoltà. Ciò non significa che si vivrà con la sfortuna, la cosa certa è che la riuscita sarà difficile e di poca sostanza. Come fare per superare il cielo di maggio? Dedicate del tempo per voi, praticare sport, fate piccoli viaggi di piacere, intraprendete un nuovo hobby, fate yoga, cambiate look.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



Ancora qualche settimana da sfruttare; il cielo si presenta positivo e ricco di opportunità. Nelle prossime settimane non mancheranno nuove situazioni lavorative che portano alla luce la voglia di strafare nel campo professionale. Bene l’economia e gli investimenti. Per alcuni nati la novità maggiore riguarda una compravendita, per altri, invece, l’arrivo di denaro, un prepensionamento, una liquidazione o un aumento di stipendio. Un vostro superiore potrebbe caricarvi di responsabilità; fategli capire che le vostre competenze non arrivano a potervi occupare di troppe cose. Sono giorni intensi per le questioni pratiche, la famiglia richiede maggiore attenzione, anche il partner potrebbe lamentarsi della vostra assenza. Dal lato fisico meglio fare prevenzione medica, andate dal dentista.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) - Segno d’Aria



In arrivo un periodo estremamente positivo: il Sole, Mercurio e Venere donano novità assolute per la vostra vita. In amore potreste innamorarvi, sposarvi, convivere, decidere di mettere su famiglia, una vera e propria spinta positiva nei confronti della vita e del successo. Sono settimane favorevoli per agire oltre le vostre possibilità. È in arrivo un periodo straordinario che vi permetterà di raccogliere i frutti desiderati. Dal 10 maggio Mercurio vi aiuta a recuperare un vecchio credito: periodo molto favorevole dal punto di vista economico. Novità assolute nella professione e per il denaro. In amore, invece, Venere vi sorprenderà grazie all’arrivo di una notizia che cambierà radicalmente la vostra vita. Sono giorni intensi per una firma e per raccogliere i frutti desiderati dopo un duro lavoro. I giorni fortunati sono: 3-13-23 maggio.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



I giorni fortunati sono: 6-16-25 maggio. Ogni volta che la Luna si rende disponibile e favorevole alla vostra costellazione, la quotidianità prende colore e, soprattutto, vi sentite forti di agire utilizzando al meglio le vostre capacità. Sono settimane difficili perché vi manca il coraggio di andare oltre le vostre aspettative. In realtà avete tutte le carte in regola per agire al meglio e, in alcune situazioni, potreste osare di più. Queste indicazioni diventano per voi un vero e proprio rompicapo, abituati ad agire senza problemi e in piena sicurezza, gli ostacoli diventato montagne da sormontare. L’azione e la riuscita dipendono da voi, la vostra capacità organizzativa nel lavoro potrebbe farvi fare un passo avanti all’interno della vostra professione. Il cielo è molto favorevole, ricco di novità, l’importante è cogliere l’energia degli astri e farla vostra. È tempo di agire, costruire, raccogliere i frutti dopo un duro lavoro, mettere sul campo i propri sogni e, soprattutto, dare il giusto valore alla vostra vita.