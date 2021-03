Oroscopo del mese di marzo: rinascita in arrivo per tutti i Segni

C on l'ingresso del Sole nel segno dell'Ariete inizia un nuovo ciclo astrologico. Un passaggio astronomico che porterà una ventata di novità per tutti i Segni Zodiacali.

Mentre il Sole continua la sua influenza nel segno dei Pesci, il 21 marzo entra anche nel segno dell’Ariete sancendo l’inizio dell’anno astrologico. Nelle prossime settimane, oltre a ritrovare l’inizio della primavera, saremo influenzati dal cielo attraverso una vera e propria rinascita. Per ciascun segno è l’inizio di un nuovo ciclo: dalla realizzazione di un progetto fino a un nuovo amore, l’entusiasmo e l’energia del Sole porteranno con sé una fase nuova nella vita di ciascuno. Il passaggio del Sole dal segno dei Pesci a quello dell’Ariete chiude un ciclo solare per aprirne uno nuovo. La primavera avrà inizio un giorno prima rispetto alla data ufficiale: il 20 Marzo alle ore 9.37. Un passaggio astronomico che dona forza, sicurezza, vitalità e intraprendenza.

Ariete (21 marzo - 20 aprile) - Segno di Fuoco



Buon Compleanno! L’arrivo del Sole nel tuo segno significa felicità, forza, riuscita e successo. Nelle prossime settimane è importante sancire nuove opportunità: sarà un periodo straordinario per vivere appieno la vita. C’è la voglia e la capacità di cambiare o rinnovare una situazione latente e un progetto tanto atteso prenderà forma. L’amore e le conquiste possono sfociare in situazioni importanti a lungo termine. Un mese straordinario che vedrà la capacità di recuperare un sogno (anche irraggiungibile). Fortuna per il denaro, intraprendenza per il lavoro e successo in amore.

Toro (21 aprile - 20 maggio) - Segno di Terra



L’arrivo della primavera porta alla luce un problema di vecchia data. Nei prossimi giorni potresti mettere sul campo un’attenzione in più nei confronti del fisico. Il Sole così fortemente posizionato, indica la voglia di rifare il guardaroba, un'occasione perfetta per dare un tocco nuovo al corpo. Sarà il momento giusto per iniziare una nuova attività fisica, per intraprendere una sana dieta alimentare, per cambiare colore dei capelli, in modo da arrivare in ottima forma a ridosso della bella stagione.

Gemelli (21 maggio - 21 giugno) Segno d'Aria



Sarà un inizio di primavera segnato dalla voglia di fare. Stai vivendo un momento magico e il sostegno dei pianeti caratterizza le tue giornate attraverso input nuovi. Sono settimane molto favorevoli per rivoluzionare l'ambito amoroso, per trovare l’anima gemella, oppure iniziare una nuova collaborazione professionale. L’influenza degli astri indica da che parte andare e non ti sarà difficile scoprire la strada da seguire; un mélange di emozioni che portano alla luce numerose opportunità fatte di successo e di felicità.

Cancro (22 giugno - 22 luglio) - Segno d’Acqua



Il sostengo del Sole arricchisce la vita privata. Venere e Sole daranno il via a un periodo estremamente positivo, fatto di successo e magia. Meglio vivere appieno questa influenza affettiva e caricare le pile. Di solito ti fai carico di tutto il bagaglio personale degli altri, lasciando da parte la tua persona. Ora più che mai, il cielo chiede attenzione a te stesso. Un’attenzione che può cambiare gli schemi, quelli che per anni ti tengono ancorato a cose che non ti rendono felice. L’arrivo del Sole nel segno dell’Ariete indica per te una maggiore consapevolezza, per questo motivo è tempo di cambiamenti, un vero e proprio risveglio dal letargo per iniziare una vita nuova.

Leone (23 luglio - 23 agosto) - Segno di Fuoco



L’arrivo del Sole nel segno amico dell’Ariete oltre a segnare l’inizio dell’anno astrologico rappresenta per te un vero e proprio risveglio. Un periodo estremamente positivo, dove la progettualità è d’obbligo. Sono giorni in cui l’amore, il lavoro, la salute, il denaro e le amicizie prendono forma diversa. In arrivo un surplus energetico fatto di opportunità. La cosa importante è agire, l’azione diventa la parola d’ordine per tutto marzo. Un successo dopo l’altro, un cambio di schemi che fanno la differenza, soprattutto, nella quotidianità. In amore passione e successo, nel lavoro denaro in vista, nelle amicizie sorprese inaspettate.

Vergine (24 agosto - 22 settembre) - Segno di Terra



Non è facile abituarsi ai cambiamenti, la tua conformazione caratteriale tende a respingere ogni forma di novità. L’insicurezza e l’instabilità emotiva sono spesso cattive consigliere. Nei prossimi giorni, il Sole si sposta dai Pesci all’Ariete: questa indicazione astrale libera una volta per tutte l’influenza negativa nei confronti del tuo Segno. Un vero e proprio momento magico per riprendere in mano la tua quotidianità, che negli ultimi tempi è rimasta ancorata a schemi difficili, inappropriati e, soprattutto, che ti influenzavano in maniera negativa. È tempo di rinascita e di felicità. L’intraprendenza e la progettualità sono la spinta giusta per il successo: metti da parte la pigrizia, i sogni li puoi realizzare senza alcuna difficoltà.

Bilancia (23 settembre - 22 ottobre) - Segno d’Aria



La Luna non facilita questo inizio mese. Per fortuna la sua influenza è di poco conto, a risentirne di più è l’umore a causa di un eccessivo stress. Nelle prossime settimane il cielo spinge a una nuova conquista. Il campo preferito dagli astri è la professione e il denaro, due campi in cui avrai un successo inaspettato. Una firma, un appuntamento da un notaio, un contratto o l'incontro con un avvocato sono alcune delle novità più salienti in arrivo. Mentre il cielo parla di lavoro e di professione, non dimenticare l’amore. Metti da parte i cattivi pensieri, pratica sport e scarica il surplus emotivo.

Scorpione (23 ottobre - 22 novembre) Segno d’Acqua



È Venere che ti guiderà in questo inizio di primavera. La sua influenza porta alla luce una ventata d’aria fresca nella coppia e nell’amore in genere. Sono settimane legate alla passione, agli incontri occasionali, alle nuove conquiste. Un mélange di emozioni che vengono alla luce e, soprattutto, tenderanno a stravolgere la quotidianità. Per alcuni nati c’è la voglia di trasgredire, per altri, invece, l’input maggiore è cambiare radicalmente un rapporto affettivo. Non si escludono rotture sentimentali. Ogni situazione può aggiungere o togliere qualcosa nella quotidianità amorosa. C’è un cambio profondo nella visione dei sentimenti. Un risveglio, una nuova vita, un cambio che dona la libertà per alcuni e l’unione per altri. La cosa certa è che Venere non passerà inosservata.

Sagittario (23 novembre - 21 dicembre) Segno di Fuoco



L’arrivo della primavera sancisce l’inizio di una nuova vita e di un cambio radicale. Per alcuni nati, il Sole nel segno dell’Ariete tende la mano per rinnovare la propria posizione, sia lavorativa che amorosa e privata. Sono settimane in cui tutto prenderà una forma diversa. Quando il Sole arriva nel primo Segno dello Zodiaco, meglio non trovarsi impreparati. È tempo di cambiare casa, rinnovare il lavoro, trovare un nuovo amore, cambiare residenza, c’è in arrivo un mélange di novità che appartengono alle nuove opportunità e, soprattutto, alle conquiste. Sei il Segno più intraprendente dello zodiaco, è tempo di salire in sella al centauro e puntare in alto la freccia.

Capricorno (22 dicembre - 20 gennaio) Segno di Terra



L’arrivo della primavera non arricchisce le tue giornate a causa del tuo eccessivo pessimismo. A volte ti lasci prendere dalla negatività e dallo sconforto, ma in realtà questa sfaccettatura caratteriale tende a farti perdere tempo prezioso. Nelle amicizie, per esempio, non ti sarà difficile notare come la tendenza sarà quella di isolarti. Approfitta del Sole nel Segno dell’Ariete per dare un tocco nuovo alla tua vita. Rigenerare il fisico è la parola d’ordine. Pratica sport acquatici, tennis, lunghe camminate, oppure avvicinati a un centro olistico per praticare meditazione. Sarà tutto utile per dare il via a una rinascita, proprio come insegna l’equinozio di primavera.

Acquario (21 gennaio - 19 febbraio) - Segno d’Aria



Mercurio governa buona parte del mese. La sua influenza porta alla luce la voglia di viaggiare, di intraprendere nuove collaborazioni professionali, di incontrare amici nuovi. Sono settimane frenetiche ricche di novità assolute; musica per le tue orecchie. Nella professione non si escludono colpi di scena; un dipendente potrebbe cambiare strada, un superiore potrebbe darti un incarico nuovo, un collaboratore troverà nuove soluzioni al tuo lavoro. Insomma, le novità sono importanti e costruttive laddove serve un input nuovo. In amore ci sarà un aumento della passione. In famiglia, un cambio immobiliare potrebbe ribaltare alcune certezze. Novità assolute per un cambio di residenza legato al lavoro. Mese estremamente positivo per il denaro.

Pesci (20 febbraio - 20 marzo) Segno d’Acqua



Buon Compleanno! L'influenza del Sole regala certezze, sicurezza e felicità. Per alcuni nati è il momento della passione e dell’amore, ma anche delle questioni pratiche. Il cielo è tutto a tuo favore, persiste da qualche tempo la voglia di cambiare vita; sei in un momento dove il supporto degli astri può indicarti la strada giusta da percorrere. L’arrivo della primavera sancisce l’inizio del nuovo anno astrologico: è il momento giusto per iniziare nuove collaborazioni professionali. Prendi in mano la tua vita, porta alla luce le tue potenzialità, avvia un percorso nuovo, lasciati guidare dall’influenza degli astri e vedrai che il successo sarà assicurato.